Douglas Costa angeblich über Bayern-Rückkehr: "Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen"

Beim FC Bayern München soll Douglas Costa nach den Verletzungen der Flügelspieler gehandelt worden sein. Der Brasilianer von Juventus wiegelt ab.

Douglas Costa von ist an einer Rückkehr zum nicht interessiert. Das sagte der Brasilianer gemäß Sky. Costa war nach Angaben der Sport Bild während des Winter-Trainingslagers in von einigen Bayern-Spielern als mögliche Verstärkung für die zweite Saisonhälfte ins Gespräch gebracht worden.

"Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen", zitiert Sky den Flügelspieler nun, als dieser auf eine mögliche Bayern-Rückkehr angesprochen wurde. Bei den Münchnern fehlen auf seiner Position mit Kingsley Coman und Serge Gnabry zwei Kandidaten immer wieder aus Verletzungsgründen.

Juve hat ebenfalls kein Interesse an einem Costa-Transfer

Auch Juventus Turin sei nicht an einem Costa-Abgang interessiert und würde deshalb an einer Ausleihe nicht mitarbeiten, so der Sender.

Costa wechselte 2015 von zu den Bayern. Nach einer starken ersten Halbserie wurden seine Leistungen schwächer, 2017 ging er zunächst auf Leihbasis zu Juve, das ihn 2018 fest verpflichtete.