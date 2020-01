FC Bayern München, News und Gerüchte: Odriozola und Kühn kommen per Leihe, Coman zurück im Lauftraining

Der FC Bayern macht am Mittwoch zwei Leih-Deals perfekt, Alvaro Odriozola und Nicolas Kühn kommen. Kingsley Coman läuft indes wieder. Alle FCB-News.

Der trifft am kommenden Wochenende auf den . Damit kommt es für den deutschen Rekordmeister auch zum Treffen mit Ozan Kabak. Dieser stand bei den Münchnern ebenfalls auf der Wunschliste, wie er nun selbst bestätigte.

Trotz des gelungenen Auftakts in das Jahr 2020 kursieren weiter Transfergerüchte, da der Klub sich möglicherweise noch auf der Rechtsverteidigerposition verstärkt. Alvaro Odriozola von steht kurz vor einem Wechsel an die Isar.

Außerdem: Kingsley Coman ist zurück im Lauftraining. Und: Offenbar wollen die Stars des FC Bayern, dass Douglas Costa nach München zurückkehrt.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München an diesem Mittwoch!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Alvaro Odriozola kommt per Leihe

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger bei Real Madrid fündig geworden. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch bestätigte, kommt Alvaro Odriozola per Leihe bis zum Saisonende nach München. Nach Informationen von Goal und SPOX wurde keine Kaufoption vereinbart.

"Nach internen Gesprächen haben wir beschlossen, dem Wunsch unseres Cheftrainers Hansi Flick nach Verstärkung für die Defensive zu entsprechen und uns gemeinsam für Alvaro Odriozola entschieden", wird Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zitiert. Odriozola wird bereits am Mittwoch das Training mit seinen neuen Teamkollegen aufnehmen.

FC Bayern leiht Nicolas Kühn von aus

Der FC Bayern München leiht den jungen deutschen Offensivspieler Nicolas Kühn bis Saisonende von Ajax Amsterdam aus. Das gab der niederländische Doublegewinner am Mittwoch offiziell bekannt.

Eine Kaufoption für den 20-Jährigen wurde offenbar nicht vereinbart. Kühns Vertrag in Amsterdam ist noch bis Sommer 2021 datiert.

Kühn war Anfang 2018 von zu Ajax gewechselt. Für die erste Mannschaft des Champions-League-Halbfinalisten der letzten Saison kam der deutsche U20-Nationalspieler bisher noch nicht zum Einsatz. In der laufenden Saison spielte er 17-mal für Jong Ajax in der zweiten niederländischen Liga, dabei gelangen ihm drei Tore und zwei Assists.

FC Bayern München: Kingsley Coman zurück im Lauftraining

Zurück im Lauftraining! 👏



Kingsley #Coman arbeitete heute an der Säbener an seinem Comeback! #FCBayern



👉 https://t.co/6k5IDZDZhG — FC Bayern München (@FCBayern) January 21, 2020

FC Bayern München: Mannschaftsrat spricht sich offenbar für Rückkehr von Douglas Costa aus

Bemüht sich der FC Bayern München um eine Rückkehr von Juve-Profi Douglas Costa? Laut einem Bericht der Sport Bild hat sich der Mannschaftsrat, bestehend aus Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, David Alaba, Joshua Kimmich und Robert Lewandowski, für eine Verpflichtung des Brasilianers ausgesprochen.

Demnach sehen die Profis des deutschen Rekordmeister den ehemaligen Bayern-Star als sofortige Hilfe. Offenbar steht ein Leihgeschäft im Raum.

Ozan Kabak bestätigt: Auch Bayern München wollte Schalkes Shootingstar

Vor dem Duell am Samstag bei Bayern München hat Schalke-Verteidiger Ozan Kabak verraten, dass auch der Rekordmeister im vergangenen Sommer Interesse an ihm hatte. "Wir haben mit Bayern gesprochen, also mein Berater und ich", sagte der 19 Jahre alte Innenverteidiger der Sport Bild . Am Ende habe er sich aufgrund der größeren Chance auf Spielpraxis für Schalke entschieden: "Das Konzept hier ist das Beste für mich."

Diesen Schritt bereut der hochveranlagte Verteidiger nicht, bei den Königsblauen ist der für sein Alter extrem abgezockte Türke aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. "Zu Schalke gegangen zu sein war die beste Entscheidung", sagte Kabak, "alle stehen hinter mir, helfen mir. Schalke ist eine zweite Familie für mich."

FC Bayern: Alvaro Odriozola kommt von Real Madrid - ohne Kaufoption

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger bei Real Madrid fündig geworden. Alvaro Odriozola ist bereits in München gelandet, um dort den Medizincheck zu absolvieren.

Der Fernsehsender Sky zeigte am Dienstagabend gegen 18 Uhr exklusive Bilder von Odriozolas Landung in Oberpfaffenhofen im Landkreis Starnberg südlich von München.

Nach Informationen von Goal und SPOX ist das Leihgeschäft vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung in trockenen Tüchern. Der 24 Jahre alte Spanier unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende. Eine Kaufoption, heißt es sowohl vonseiten des Spielers als auch vonseiten Reals, gibt es nicht.

FC Bayern: Ryan Johansson wohl vor Transfer zum

Der luxemburgische U21-Nationalspieler Ryan Johansson wird den FC Bayern München wohl verlassen und sich dem FC Sevilla anschließen.

Wie El Desmarque berichtet, soll der 18-Jährige bereits eine Einigung mit dem spanischen Verein erzielt haben und zunächst für die zweite Mannschaft (Atletico Sevilla) in der zum Einsatz kommen.

Jerome Boateng: Hohes Gehalt macht Transfer schwierig

Das hohe Gehalt Jerome Boatengs beim FC Bayern München soll der Stolperstein auf dem Weg zu einem Transfer in diesem Januar sein. Das berichtet der Merkur . Boateng verdient an der Isar demnach zwölf Millionen Euro pro Jahr und ist nicht bereit, bei einem Wechsel im Winter Abstriche zu machen.

Der Innenverteidiger hat seinen Stammplatz beim FC Bayern verloren, immer wieder gibt es Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied. Zuletzt wurden der und die als mögliche Interessenten am Weltmeister von 2014 gehandelt.