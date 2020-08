FC Bayern München vs. Olympique Lyon: Der Countdown zum Halbfinale der Champions League live

Das Halbfinale der UEFA Champions League steht an. Goal liefert den Countdown zum Spiel FC Bayern München vs. Olympique Lyon am Mittwochabend.

Wer schafft den Einzug in das Finale der UEFA ? Der spielt in der Runde der letzten Vier gegen den französischen Klub .

Ehe das Spiel am Mittwochabend um 21 Uhr in Lissabon endlich stattfindet, kann sich personell noch einiges tun. Goal liefert den Countdown zum Champions-League-Halbfinale und versorgt Euch mit allen News und Spekulationen rund um FC Bayern gegen OL.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon: Der Countdown zum Halbfinale der Champions League live bei Goal.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon, der Countdown: Benjamin Pavard zurück im FCB-Mannschaftstraining

Der französische Weltmeister Benjamin Pavard ist nach seiner Fußverletzung wieder ins Mannschaftstraining bei Bayern München zurückgekehrt. Der Rechtsverteidiger konnte zwei Tage vor dem Halbfinale der Champions League gegen Olympique Lyon wieder "Teile des Teamtrainings" absolvieren, wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte. Vor knapp drei Wochen hatte sich der 24-Jährige eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zugezogen.

Am Montag sei Pavard auf dem Gelände der portugiesischen Nationalmannschaft von seinen Mannschaftskollegen mit Applaus auf dem Platz empfangen worden, schrieb der Klub auf seiner Website. Pavard war erst am vergangenen Donnerstag, einen Tag vor der historischen 8:2-Gala gegen den , zum Finalturnier der Königsklasse in Lissabon nachgereist. (SID)

Mehr Teams

Quelle: Getty Images

FC Bayern München vs. Olympique Lyon, der Countdown: Beckenbauers Lyon-Wutrede

Bayern Münchens damaliger Präsident Franz Beckenbauer hat nach dem 0:3 des deutschen Rekordmeisters in der Zwischenrunde der Champions League 2001 bei Olympique Lyon eine legendäre Wutrede gehalten. Der SID veröffentlicht vor dem Halbfinale der Bayern am Mittwoch gegen Lyon die damalige Abrechnung des Kaisers noch einmal in Auszügen:

"Über das Spiel wird man sicherlich das eine oder andere verlieren müssen. ... Das war heute eine Blamage. So, wie wir gespielt haben, aber das hat sich schon in den letzten Wochen und Monaten angedeutet, das hat nichts mit Fußball zu tun. Das ist eine andere Sportart, die wir spielen. Lyon hat Fußball gespielt. Wir haben nicht Fußball gespielt. Wir haben zugeschaut, wir haben körperlos gespielt.

Das ist nicht Fußball, das ist Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft, Altherrenfußball. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Es ist so. ... Es hat von der Tribüne vermutlich noch schlimmer ausgesehen, als Ihr es unten auf dem Platz mitbekommen habt. ... Ihr müsst Euer Spiel komplett umstellen. Wenn Ihr so weiterspielt wie jetzt, werden die ganzen Trophäen sicherlich nicht nach München gehen.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon, der Countdown: Tolisso vor Ex-Klub Lyon gewarnt

Mittelfeldspieler Corentin Tolisso vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat seinem Ex-Klub Olympique Lyon vor dem Halbfinale der Champions League Respekt gezollt. "Zu keinem Zeitpunkt werden ich oder meine Mannschaftskameraden dieses Team unterschätzen", sagte der französische Weltmeister. Er erwarte am Mittwoch gegen den Favoritenschreck ein "sehr hartes Spiel" gegen eine "ziemlich solide Mannschaft".

Das Wiedersehen mit seinen alten Kollegen sei "ziemlich außergewöhnlich", sagte der 26-Jährige: "Als ich Lyon verließ, habe ich mich immer gefragt, ob ich jemals wieder gegen sie spielen werde. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es im Halbfinale der Champions League so weit sein würde."

Tolisso war im Sommer 2017 nach München gewechselt, im Halbfinale wird der oft von Verletzungen geplagte zentrale Mittelfeldspieler wohl erneut nicht in der Startaufstellung von Trainer Hansi Flick stehen. Trotzdem hegt er keine Abschiedsgedanken. "Ich sehe meine Zukunft bei Bayern. Das ist einer der besten Klubs der Welt, wenn nicht sogar der beste", sagte der 21-malige Nationalspieler: "Ich konnte mit dem Trainer sprechen, und ich weiß, dass er auf mich zählt." (SID)

Quelle: Getty Images

FC Bayern München vs. Olympique Lyon, der Countdown: Erstmals deutsch-französische Halbfinals - längere Pause als Ursache?

Dank des Erfolgs von Olympique Lyon im Champions-League-Viertelfinale gegen (3:1) sind in der Vorschlussrunde der europäischen Königsklasse zum ersten Mal ausschließlich Mannschaften aus der und der vertreten. Selbst im Vorgänger-Wettbewerb, dem bis 1992 ausgetragenen Europapokal der Landesmeister, war es nie zu einer solchen Konstellation gekommen.

Dass keine einzige Mannschaft aus , und mehr im Wettbewerb dabei ist, hatte es zu diesem Zeitpunkt zudem zuletzt 1991 gegeben. Damals standen neben Bayern München und dem späteren Sieger noch und im Halbfinale.

Beim Finalturnier in Lissabon trifft am Dienstag zunächst auf Paris St. Germain, einen Tag später kämpfen München und Olympique Lyon um den Finaleinzug. Möglicherweise hat auch die längere Pause vor dem Turnier den Ausschlag für diese Konstellation gegeben: Während in England, Spanien und Italien bis vor Kurzem noch die Meisterschaft zu Ende gespielt wurde, hatten die Bundesligisten seit Ende Juni Pause. In war die Saison wegen der Coronakrise sogar bereits Ende April abgebrochen worden. (SID)