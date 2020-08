FC Bayern München, News und Gerüchte: Kuriose Coutinho-Klausel im Barcelona-Vertrag, David Alaba möchte bleiben - alle Infos zum FCB heute

Die Bayern watschen Barca ab und ausgerechnet Blaugrana-Leihgabe schnürte einen Doppelpack. David Alaba möchte offenbar bleiben. Alle News zum FCB.

Der steht im Halbfinale der . In der Runde der letzten Acht demütigte der deutsche Rekordmeister den FC Barcelona mit 8:2 und trifft nun in der Vorschlussrunde auf den Sieger des Duells zwischen Manchester City und Olympique Lyon ( 21 Uhr im LIVE-TICKER ).

Schon zur Halbzeit lagen die Münchener gegen Barca mit 4:1 vorne, später erhöhten die Schützlinge von Hansi Flick gnadenlos - unter anderem dank eines Geniestreichs von Außenverteidiger Alphonso Davies .

Nicht nur sportlich gibt es aber gute Nachrichten vom Finalturnier in Lissabon: Auch die Vertragsverhandlungen mit Abwehrchef David Alaba und dessen Berater Pini Zahavi kommen offenbar gut voran.

Mehr Teams

Apropos Vertrag: Bei der Verpflichtung Coutinhos hat der wohl einst eine eher ungewöhnliche Klausel zugelassen und könnte nun bald nochmal zur Kasse gebeten werden.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Samstag. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern: Kuriose Klausel im Barcelona-Vertrag von Coutinho

Dem englischen Meister FC Liverpool winkt offenbar eine zusätzliche Zahlung des FC Barcelona für Philippe Coutinho. Sollte der Brasilianer, der aktuell an den FC Bayern ausgeliehen ist, dieses Jahr die Champions League gewinnen, würde nach Informationen des Mirror eine beim Barca-Wechsel von Coutinho vereinbarte Klausel greifen.

Diese beinhaltet, dass die Blaugrana die Summe von fünf Millionen Euro an die Anfield Road überweisen müssten, sollte der Edeltechniker entweder in der Saison 2018/19 oder 2019/20 den Henkelpott holen. Interessant daran: Die Vertragsoption ist nicht an den Klub, sondern an den Spieler selbst gebunden. Das bedeutet, dass der 28-Jährige diesen Triumph nicht zwingend mit Barcelona erlangen muss - und genau danach sieht es bei dem Brasilianer im Moment aus.



Bild: Imago Images / Poolfoto

Der Brasilianer wechselte im Januar 2018 für eine Ablösesumme in Höhe von 145 Millionen in die spanische Metropole. Dort konnte er sich allerdings nicht durchsetzen und wurde im Folgejahr für eine Spielzeit an den FC Bayern München verliehen.

Dort kommt der Rechtsfuß bislang auf wettbewerbsübergreifend 36 Einsätze (elf Tore). Ausgerechnet bei der 8:2-Gala im Champions-League-Viertelfinale gegen seinen Stammklub Barca gelang dem Nationalspieler eine Traumvorstellung. In der 75. Minute eingewechselt, traf Coutinho innerhalb von 15 Minuten doppelt und legte einen weiteren Treffer auf.

VIDEO: Alphonso Davies' Traumassist gegen den FC Barcelona

FC Bayern: David Alaba will offenbar verlängern

Der Vertragspoker um David Alaba (28) geht offenbar in die nächste Runde. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll sich Pini Zahavi (76), der Berater des österreichischen Nationalspielers, wie angekündigt im Vorfeld des Champions-League-Viertelfinals zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona mit den Verantwortlichen der Münchner um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im Team-Hotel des FCB in Lissabon getroffen haben.

Zu einer Einigung sei es den Berichten zufolge noch nicht gekommen, laut Sport1 -Informationen gebe es aber Anzeichen für eine Verlängerung des gebürtigen Wieners. Die Alaba-Seite wolle nun auch eine Verlängerung in München anstreben, so der Bericht weiter.



Bild: Imago Images

In den nächsten Tagen sollen weitere Gespräche im "Penha Longa Resort", Bayerns-Quartier für das Champions-League-Turnier ist der portugiesischen Hauptstadt, stattfinden.

Die Bayern-Gala gegen den FC Barcelona: Keine - -Vergleiche, bitte!

Die bayrische Fabelleistung gegen Barca erinnert an die DFB-Vorführung Brasiliens 2014. Thomas Müller sieht aber einen entscheidenden Unterschied.

Bayern-Packung für den FC Barcelona: Manuel Neuer hat Mitleid mit Marc-Andre der Stegen

Nach dem furiosen 8:2-Sieg des FC Bayern über den FC Barcelona hat Manuel Neuer Mitleid mit Barca-Keeper und Nationalmannschaftskollege Marc-Andre ter Stegen gezeigt.

"Es tut mir etwas leid für Marc, dass er so viele Tore kassiert hat", sagte Neuer nach dem Spiel bei Sk y. "Das wünscht man natürlich keinem Teamkollegen in der Nationalmannschaft."



Bild: Imago Images / Poolfoto

Ter Stegen (28), der sich im Privatduell mit Neuer beweisen wollte, kassierte in beiden Halbzeiten jeweils vier Gegentreffer. Bei den Gegentoren war der Schlussmann aber ohne Chance. Mit mehreren Paraden verhinderte er sogar noch ein höheres Ergebnis.