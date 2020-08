FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick huldigt Messi, Müller vor CL-Viertelfinale mit gutem Gefühl - alle Infos zum FCB heute

Während Flick seinen Respekt für Messi zum Ausdruck gebracht hat, ist Müller vor dem Duell mit Barca optimistisch. Alle News rund um den FC Bayern.

Beim dreht sich derzeit alles um das Viertelfinale in der . Am Freitag (21 Uhr im LIVE-TICKER) ist der deutsche Rekordmeister gegen den um Ausnahmefußballer Lionel Messi gefordert.

Vor dem Aufeinandertreffen hat Bayern-Trainer Hansi Flick seine Bewunderung für Messi zum Ausdruck gebracht und ihn als mit Abstand den besten Spieler bezeichnet. Einen Plan, wie der 33-Jährige zu stoppen ist, habe er sich jedenfalls schon zurechtgelegt.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Freitag. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern - Flick über Messi: "Weiß nicht, ob es so einen Spieler noch einmal geben wird"

Bayern-Trainer Hansi Flick hat vor dem Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona über den Vergleich zwischen Robert Lewandowski und Lionel Messi gesprochen. "Man kann beide Spieler nicht miteinander vergleichen. Messi ist seit vielen Jahren mit Abstand der beste Spieler. Ich weiß nicht, ob es so einen Spieler noch einmal geben wird", betonte der 55-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Ob der FC Bayern in die nächste Runde der Champions League einzieht, wird auch damit zusammenhängen, ob es die Spieler am Freitag (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) schaffen, Messi zu verteidigen. Flick warnte allerdings: "Es ist nicht FC Bayern gegen Messi, sondern gegen Barcelona. Natürlich ist das ein Weltklasse-Spieler und wir haben uns Gedanken gemacht, wie man gegen ihn spielen kann. Aber das werde ich nicht verraten."

Dennoch ließ Flick durchblicken, dass Messi nur im Kollektiv auszuschalten sei: "Wir müssen gemeinsam als Team da sein und klug spielen. Wir müssen ihn unter Druck setzen und im Eins-gegen-eins die Zweikämpfe gewinnen", so der Bayern-Trainer, der hinzufügte: "Barca ist gespickt mit Weltklasse-Spielern und hat enorme Qualität. Da müssen wir dagegenhalten. Wir haben einen Plan und hoffen, dass der morgen auch funktioniert."

FC Bayern: Müller hat vor CL-Viertelfinale gegen den FC Barcelona "ein gutes Gefühl"

Thomas Müller hat sich vor dem Viertelfinale der Champions League (21 Uhr im LIVE-TICKER) optimistisch gezeigt, was die Chancen des FC Bayern München auf den Einzug in die nächste Runde angeht. "Ich habe ein gutes Gefühl", sagte der 30-Jährige bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Mit dem FC Barcelona wartet allerdings ein harter Brocken auf den deutschen Rekordmeister: "Auf der anderen Seite steht keine Laufkundschaft. Sie haben exzellente Spieler in ihren Reihen, extrem viel Erfahrung und viele Titel gewonnen", warnte Müller und betonte: "Jeder weiß, was auf dem Spiel steht. Deswegen freuen wir uns so drauf."

Bayern-Trainer Flick über verletzten Pavard: "Alle Tests gut überstanden"

Weltmeister Benjamin Pavard steht Bayern München in einem möglichen Halbfinale der Champions League in Lissabon eventuell zur Verfügung. "Benjamin hat alle Tests zuhause gut überstanden. Wir werden den nächsten Schritt machen und sehen, was nach dem Spiel ist", sagte Trainer Hansi Flick vor dem Viertelfinale am Freitagabend gegen den FC Barcelona.

Pavard war wegen einer Fußverletzung zunächst zur Reha in München geblieben und erst am Donnerstag nach nachgereist. Für das Duell gegen Barca steht der 24 Jahre alte Franzose wie bereits im Achtelfinal-Rückspiel gegen den (4:1) noch nicht zur Verfügung. Gegen Barcelona wird Pavard als Rechtsverteidiger wohl erneut durch Joshua Kimmich ersetzt.

Arturo Vidal warnt FC Bayern vor CL-Viertelfinale: "Barca ist kein Team aus der "

Vor dem mit Spannung erwarteten Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona am Freitag (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) hat Mittelfeldspieler Arturo Vidal (33) vom FC Barcelona eine Warnung an seine Ex-Kollegen ausgesprochen: Der Rekordmeister spiele "nicht gegen ein Team aus der Bundesliga, sondern die beste Mannschaft der Welt."

Vidal hatte von 2015 bis 2018 für den FC Bayern gespielt und war dann für eine Ablösesumme von 18 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt.

"Die Bayern haben großes Selbstbewusstsein. Sie haben in dieser Saison schon zwei Titel gewonnen", gab der "Krieger" auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Donnerstag zu. Aber: "Wir kennen Bayern. Es wird ein schönes, ein spannendes Spiel. Wir wissen, was zu tun ist."

Vidal gab zudem zu, dass Barca in der jüngeren Vergangenheit geschwächelt habe: "Klar, wir haben die Meisterschaft verloren, wir haben zuletzt auf dem Platz nicht gezeigt, dass wir die beste Mannschaft sind. Aber wir haben Leo und die besten Spieler und wir wollen es zeigen." Man müsse abwarten, "wer das Spiel an sich reißen wird."

Auch Bayerns Stümerstar Robert Lewandowski (31), der vor der Absage des Ballon d'Or als Favorit auf die Trophäe für den besten Spieler der Saison gehandelt worden war, könne nicht mit Messi mithalten: "Lewandowski ist ein fantastischer Stürmer. Er ist sehr gefährlich vor dem Tor. Es wird schwierig, ihn zu decken." Lewandowski sei "gemeinsam mit Suarez der beste Stürmer" - doch Messi sei "von einem anderem Planeten". Deshalb sei ein Vergleich unmöglich.

FC Bayern: Thiago-Wechsel zu Liverpool nimmt wohl Formen an - Erste Kontaktaufnahme mit Salihamidzic

Der FC Liverpool hat angeblich bereits in dieser Woche erstmals offiziell Kontakt mit Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic aufgenommen, um über eine Verpflichtung von Thiago zu verhandeln. Das berichtete die Bild-Zeitung am Donnerstag.

Demnach herrsche zwischen Thiago und dem Team von Trainer Jürgen Klopp bereits eine Einigung über einen Vertrag. Nur noch die Ablösesumme müsse ausgehandelt werden. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hatte sich zuletzt in der Causa Thiago zurückgehalten. "Er ist wirklich ein guter Spieler, den ich sehr mag, aber ich mag auch viele andere da draußen. Das ist alles, was ich über ihn zu sagen habe", sagte Klopp Anfang Juli, angesprochen auf die schon damals kursierenden Gerüchte über ein mögliches Interesse der Reds am Spanier.

Der FC Bayern soll sich nicht mit der laut mehreren Medienberichten kolportierten Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro zufriedengeben. Der Rekordmeister soll stattdessen zwischen 30 und 40 Millionen Euro für den Spanier fordern, dessen Vertrag im Sommer 2021 ausläuft.

Der 29-Jährige hat Berichten zufolge bereits intern seinen Abschied verkündet und einen neuen Vierjahresvertrag abgelehnt. "Es schien alles fix. Hasan (Salihamidzic, Anm. d. Red.) hat die Gespräche mit seinem Berater geführt. Wir hatten den Eindruck, dass alle Konditionen so weit in Ordnung waren. Nun setzt er sich offensichtlich damit auseinander, nochmal etwas Neues zu machen", sagte FCB-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge bereits Anfang Juli.

Barcelona - Ter Stegen vor CL-Viertelfinale gegen FC Bayern kämpferisch: "Wissen um unsere Stärken"

Torhüter Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona hat sich in einem Interview mit dem Sportbuzzer zum anstehenden Viertelfinale in der Champions League gegen den FC Bayern München (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) geäußert.

"Wir reisen mit breiter Brust nach Portugal und wissen um unsere Stärken", so der 28-Jährige vor der Begegnung am Freitagabend. Er betonte: "Beide Mannschaften haben Topqualität, und bei diesem Modus ist alles möglich."

Rassismus-Vorwürfe beim FC Bayern: Verärgerter Rummenigge kündigt Konsequenzen an

Bayern Münchens Klubchef Karl-Heinz Rummenigge hat nach den Rassismus-Vorwürfen gegen einen verantwortlichen Mitarbeiter des vereinseigenen Nachwuchsleistungszentrums "zeitnah" Konsequenzen angekündigt. Die "internen Untersuchungen" des Rekordmeisters seien schon bald beendet, sagte er dem Fernsehsender Sky am Donnerstagmittag vor seinem Anflug zum Final-8-Turnier der Champions League.

Vorwürfe gegen den Mitarbeiter des "FC Bayern Campus" waren am Montag in einem Beitrag des WDR-Magazins Sport inside publik gemacht worden. Die "Geschichte passt überhaupt nicht zu den Werten, die der FC Bayern München vertritt", sagte Rummenigge und betonte: Der Fall "ärgert mich schon, das muss ich klar und deutlich sagen, weil man darf nicht vergessen: Wir sind ein Klub, der sich immer gegen Rassismus eingesetzt hat."

Am Dienstag waren Chat-Verläufe aufgetaucht, die den beschuldigten Jugendtrainer schwer belasten. Dieser hatte zunächst deren Echtheit bestritten und behauptet, sie seien über einen Fake-Account beim Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet worden. Nach Informationen von Bild hat der Mann diese Darstellung mittlerweile zurückgenommen. Die Chats enthalten eindeutig rassistische Äußerungen.

Am Mittwoch schaltete sich auch die Staatsschutz-Abteilung der Münchner Polizei in den Fall ein. Zuvor hatten die administrativen und sportlichen Leiter des FC Bayern Campus, Jochen Sauer und Holger Seitz, einen Brief an Spieler-Eltern verschickt und um Hilfe bei der Aufklärung gebeten. In dem Schreiben hieß es laut sportschau.de, der Verein "verurteilt jegliche Art von Diskriminierung und Rassismus".

Ex-Bayern-Star Rafinha vor Rückkehr nach Europa? Piräus soll rufen

Statt wie geplant seine erfolgreiche Karriere daheim in Brasilien ausklingen zu lassen, will es der frühere Bundesliga-Profi Rafinha wohl noch einmal wissen. Der 34-Jährige, der im deutschen Oberhaus einst bei Schalke 04 und Bayern München als Rechtsverteidiger auflief, steht laut Medienberichten aus Rio de Janeiro vor einem Wechsel von Meister CR Flamengo zum griechischen Titelträger Olympiakos Piräus.

Den überraschenden Transfer hatten sein Partner bei der Agentur "R13 Fussball", Ricardo Scheidt, sowie sein Berater Lincoln, der mit den Schalkern zweimal Vizemeister wurde, eingeleitet. Rafinha hat seit seiner Heimkehr vor exakt einem Jahr mit Flamengo die Copa Libertadores, die nationale Meisterschaft, den Supercup Brasiliens sowie Südamerikas und noch zwei regionale Titel in Rios Landesmeisterschaft gewonnen. Doch die Griechen locken angeblich mit dem Dreifachen seines derzeitigen Gehalts.

Rafinha war zwischen 2005 und 2010 für Schalke 04 und - nach einem Kurz-Gastspiel in - von 2011 bis 2019 für den FC Bayern aktiv. Mit den Münchnern feierte er 2013 die Triumphe in der Champions League und bei der sowie sieben Meisterschaften und vier Pokalsiege.

FC Barcelona gegen FC Bayern: Alles zur Übertragung der Champions League im TV und LIVE-STREAM

Deutscher Meister gegen spanischer Vizemeister, Viertelfinale der Champions League: Im Spiel um das Halbfinale treffen am Freitagabend (21 Uhr im LIVE-TICKER) der FC Bayern München und der FC Barcelona aufeinander.

Bayern hat in dieser Champions-League-Saison alles andere als enttäuscht. Sechs Gruppenspiele und auch die beiden Achtelfinalduelle mit Chelsea gingen allesamt an die Münchner, die damit noch ungeschlagen sind. Doch auf die Mannschaft von Hansi Flick wartet nun ein richtiger Prüfstein.

Barca hat auf der Zielgeraden des spanischen Meisterkampfs gegenüber Erzrivale den Kürzeren gezogen und droht nun ohne Titel zu bleiben. Das Team von Quique Setien ist in keiner überragenden Form und hofft wieder einmal auf eine Gala von Superstar Lionel Messi.

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Champions League am Freitag.