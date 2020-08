FC Bayern München, News und Gerüchte: Guardiola bei den Bayern "gescheitert", Benjamin Pavard trainiert wieder - alle Infos zum FCB heute

Für Pep Guardiola war die Zeit in München offenbar kein Erfolg und Benjamin Pavard macht Fortschritte. Alle News zum FCB.

Der steht im Halbfinale der . In der Runde der letzten Acht demütigte der deutsche Rekordmeister den FC Barcelona mit 8:2 und trifft nun in der Vorschlussrunde auf die Überraschungsmannschaft . Die Franzosen schalteten am Samstagabend überraschend Mitfavorit aus (3:1).

Damit fällt das Wiedersehen mit Pep Guardiola ins Wasser. Der Spanier war 2016 nach drei Jahren beim deutschen Rekordmeister zu City gewechselt und wartet nun auch dort weiter auf den Gewinn der Königsklasse.

Der Fokus beim FCB liegt derweil voll auf der Vorschlussrunde, Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist beeindruckt von der Fokussierung seiner Mannschaft.

Und während Alphonso Davies einen prominenten Fan hat, besteht berechtigte Hoffnung, dass Benjamin Pavard in dieser Saison noch einmal spielen kann.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Sonntag. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

Pep Guardiola: "Bei Bayern bin ich gescheitert"

Ex-Trainer Pep Guardiola hat ein ernüchterndes Fazit seiner Zeit beim FC Bayern München gezogen. Trotz des Gewinns dreier Meistertitel und zwei Triumphen im in den Jahren 2013 bis 2016 erklärte er sich an der Isar für "gescheitert". Fest machte er dies an dem Fakt, dass er mit den Münchnern die Champions League nicht gewann.

Am Samstagabend erklärte der Coach von Manchester City nach dem überraschenden Aus in der Königsklasse gegen Olympique Lyon: "Es ist mir genauso bei Bayern passiert, da habe ich die Champions League auch nicht gewonnen. Da bin ich gescheitert."



Mit dem FCB war Guardiola stets in das Champions-LeagueHalbfinale eingezogen, unterlag dort aber , dem und .

Bayern München: Benjamin Pavard zurück im Training

Bayern München kann beim Finalturnier der Champions League in Lissabon womöglich wieder auf Benjamin Pavard zurückgreifen. Der deutsche Rekordmeister veröffentlichte am Samstagnachmittag Bilder, die den französischen Weltmeister beim Training zeigen.

"Benjamin hat alle Tests zuhause gut überstanden. Wir werden den nächsten Schritt machen und sehen, was nach dem Spiel ist", hatte Trainer Hansi Flick vor dem Viertelfinale am Freitagabend gegen den FC Barcelona (8:2) gesagt.



Pavard war wegen einer Fußverletzung zunächst zur Reha in München geblieben und erst am Donnerstag nach nachgereist. Gegen Barcelona wurde er als Rechtsverteidiger durch Joshua Kimmich ersetzt.

Kein Wiedersehen mit Pep Guardiola: Bayern trifft im CL-Halbfinale auf Olympique Lyon

Im Halbfinale der UEFA Champions League trifft der FC Bayern München auf Olympique Lyon. Das Spiel wird am Mittwoch, den 19. August, um 21 Uhr in Lissabon steigen .

Die Münchner präsentierten sich im Viertelfinale der Königsklasse in absoluter Top-Form, als man einen hilflosen FC Barcelona mit 8:2 abschoss. Das Team von Hansi Flick weiß aber ganz genau, dass der kommende Gegner ein solches Schützenfest keineswegs zulassen wird. Lewandowski, Müller und Co. wollen aber dennoch unbedingt ins Finale.

Olympique Lyon siegte gegen Manchester City völlig überraschend mit 3:1 und zog so ebenfalls in das Semifinale ein. Das Team von Rudi Garcia hatte zuvor schon um Superstar Cristiano Ronaldo ausgeschaltet.

Real-Star Marcelo schwärmt nach Gala-Auftritt von Bayern Münchens Alphonso Davies

Bayern Münchens Abwehrspieler Alphonso Davies hat einen prominenten Fan: Der viermalige Champions-League-Sieger Marcelo (32) von Real Madrid hat sich unter einem Instagram-Beitrag des Kanadiers als großer Anhänger von dessen Spielweise geoutet.

Am Tag nach dem sensationellen 8:2-Erfolg des FC Bayern über den FC Barcelona postete Davies ein Foto, auf dem er mit Barcelonas Kapitän Lionel Messi zu sehen ist. Dazu schrieb er: "Tolle Leistung der Mannschaft gestern Abend."



Marcelo kommentierte dies mit: "Meine Augen leuchten, wenn ich Dich spielen sehe, Junge."

Vier Gründe: Darum ist der FC Bayern eine Turniermannschaft

Wenn man sich durch die pittoresken Gässchen Lissabons bewegt, die opulenten Plätze aufsucht, von denen man den perfekten Blick aufs Wasser und die Ponte 25 de Abril genießen kann, deutet kaum etwas darauf hin, dass hier etwas Großes, etwas Historisches im Gange ist.

Erstmals in der Geschichte der Champions League wird der wichtigste Fußball-Klubwettbewerb in nur einer Stadt, zudem im klassischen K.o-Modus, ohne Hin- und Rückspiel ausgetragen. Ansatzweise WM- beziehungsweise EM-Feeling für die jeweiligen Mannschaften, die ihre Teamhotels bezogen haben, jedoch weniger für die Fans, die bekanntermaßen nicht live am Geschehen partizipieren dürfen.

Veränderte, ja ungewöhnliche Rahmenbedingungen für alle Beteiligten, auf die es sich einzustellen gilt. Dem FC Bayern ist die Akklimatisation offensichtlich geglückt – und zwar in beeindruckender Art und Weise, wie das utopisch gute 8:2 gegen den FC Barcelona gezeigt hat. Goal liefert vier Argumente, warum die Münchner das Turniermannschaft-Gen besitzen.

FC Bayern München: Rummenigge von Verhalten der FCB-Stars nach 8:2-Gala gegen Barca überrascht

Karl-Heinz Rummenigge hat zugegeben, vom Verhalten der Bayern-Stars nach der 8:2-Gala im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona überrascht gewesen zu sein.

"Ich bin nach dem Spiel in die Umkleidekabine gegangen und hatte erwartet, dass die Jungs diesen großartigen Sieg feiern. Aber ich habe sie dort sehr ruhig und fokussiert erlebt - bereit für das nächste Spiel", sagte Rummenigge im Gespräch mit Sky Sport Italia.



Generell sei die Mannschaft seit Beginn der Coronavirus-Pandemie den damit einhergehenden Schwierigkeiten auf "bestmögliche Art und Weise" begegnet. "Sie haben zuhause weitertrainiert, als das auf dem Platz nicht möglich war. Beim Restart der und der Champions League haben sie gezeigt, dass sie Fußball spielen möchten."

FC Bayern: Kuriose Klausel im Barcelona-Vertrag von Coutinho

Dem englischen Meister FC Liverpool winkt offenbar eine zusätzliche Zahlung des FC Barcelona für Philippe Coutinho. Sollte der Brasilianer, der aktuell an den FC Bayern ausgeliehen ist, dieses Jahr die Champions League gewinnen, würde nach Informationen des Mirror eine beim Barca-Wechsel von Coutinho vereinbarte Klausel greifen.

Diese beinhaltet, dass die Blaugrana die Summe von fünf Millionen Euro an die Anfield Road überweisen müssten, sollte der Edeltechniker entweder in der Saison 2018/19 oder 2019/20 den Henkelpott holen. Interessant daran: Die Vertragsoption ist nicht an den Klub, sondern an den Spieler selbst gebunden. Das bedeutet, dass der 28-Jährige diesen Triumph nicht zwingend mit Barcelona erlangen muss - und genau danach sieht es bei dem Brasilianer im Moment aus.



Der Brasilianer wechselte im Januar 2018 für eine Ablösesumme in Höhe von 145 Millionen in die spanische Metropole. Dort konnte er sich allerdings nicht durchsetzen und wurde im Folgejahr für eine Spielzeit an den FC Bayern München verliehen.

Dort kommt der Rechtsfuß bislang auf wettbewerbsübergreifend 36 Einsätze (elf Tore). Ausgerechnet bei der 8:2-Gala im Champions-League-Viertelfinale gegen seinen Stammklub Barca gelang dem Nationalspieler eine Traumvorstellung. In der 75. Minute eingewechselt, traf Coutinho innerhalb von 15 Minuten doppelt und legte einen weiteren Treffer auf.

