FC Bayern München - Hansi Flick über Zusammenarbeit mit Hasan Salihamidzic: "Herrscht nicht immer Einigkeit"

Auf einer Pressekonferenz hat sich der Bayern-Trainer zum Verhältnis zu seinem Sportvorstand Salihamidzic und Klubchef Rummenigge geäußert.

Vor der Partie des FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen hat Trainer Hansi Flick zwar Uneinigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic zugegeben, jedoch auch betont, dass diese die Zusammenarbeit nicht stören würden.

"Auch in einer Partnerschaft kann es immer mal wieder zu Unstimmigkeiten kommen. Wir sind beide beim FC Bayern München angestellt und müssen unsere Entscheidungen zum Wohl des FC Bayern treffen", sagte Flick bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Flick: Arbeit mit Brazzo und Rummenigge im Sinne des Bayern-Erfolgs

"Es ist wichtig, dass Bayern München erfolgreich ist. Brazzo und ich versuchen die Dinge so zu gestalten, dass wir uns beide einbringen. Es ist eine ganz normale Zusammenarbeit, bei der nicht immer Einigkeit herrscht. Ich sehe nichts, was uns in der Zusammenarbeit stören könnte", so der Bayern-Coach.

Zum Umgang mit Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich Flick ebenfalls: "Der Austausch zwischen uns beiden ist sehr wertschätzend, das erwarte ich auch. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, brauche ich drei Faktoren: Das sind Vertrauen und Loyalität, Qualität muss da sein und am Ende muss es auch Spaß machen. Die Dinge sind hier vorhanden."