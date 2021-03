FC Bayern München, News und Gerüchte: Wagner entschied sich gegen Rückkehr, Transferverbot zwischen CL-Klubs angedacht - alle Informationen zum FCB

FC Bayern, News: Wagner lehnte erneute Rückkehr zu Bayern ab

Sandro Wagner hat sich im vergangenen Sommer mit einer erneuten Rückkehr zum FC Bayern beschäftigt. Das erzählte der Stürmer, der seine Karriere inzwischen beendet hat, im FC Bayern Podcast.

Demnach war für ihn nach seinem Engagement in China ein Wechsel zur U23 des Rekordmeisters eine Option. "Ich kann nur ganz oder gar nicht. Das wäre nur so ein Mittelding gewesen", erklärte der 33-Jährige, warum er sich gegen den FC Bayern entschied.



FC Bayern, News: ECA-Boss denkt über Transferverbot zwischen CL-Klubs nach

Andrea Agnelli, Boss der europäischen Klub-Vereinigung ECA und Chef von Juventus Turin, hat verraten, dass es in der Champions League zu grundlegenden Reformen kommen könnte. Nicht nur der Spielmodus soll angepasst werden, sondern dem Italiener schwebt auch eine einschneidende Maßnahme vor.

Er denkt über ein "Transferverbot zwischen den CL-Klubs" nach, wie er in seiner Rede bei der ECA-Generalversammlung anmerkte. "Keine Transfers für dreistellige Millionenbeträge zwischen den teilnehmenden Vereinen", lautet sein Ansatz. "Vielleicht konzentrieren sich die Vereine dann auf die guten Spieler aus den kleineren Ländern und holen die Spieler von dort. Über solche Dinge diskutieren wird aktuell", sagte Agnelli.



FC Bayern, Gerücht: Alaba-Berater trifft sich mit Barcelona

Im Transferpoker um Bayern Münchens scheidenden Innenverteidiger David Alaba macht der FC Barcelona mit seinem neu gewählten Präsidenten Joan Laporta offenbar Ernst.

Wie die spanische Sporttageszeitung AS berichtet, habe es bereits vergangene Woche ein Treffen von Alabas Beratern Pini Zahavi und Fali Ramadani mit Laporta gegeben. Dabei soll er die Alaba-Seite um Geduld gebeten haben, bis er zum Präsidenten gewählt wird und dem Wunschspieler ein Angebot unterbreiten kann.

Das ist nun eingetreten: Laporta, der bereits von 2003 bis 2010 Präsident der Katalanen war, wurde am Sonntag mit 54 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Josep Maria Bartomeu gewählt. Laporta hatte in seiner Wahlkampagne immer wieder sein gutes Verhältnis zum argentinischen Superstar Lionel Messi betont.



FC Bayern, News: Lewy bald vor Fischer? "Vielleicht wird er entführt"

Angesichts der Tatsache, dass Robert Lewandowski vom FC Bayern am kommenden Wochenende im Spiel gegen Werder Bremen der zweitbeste Bundesligatorjäger der Geschichte werden kann, war der aktuell Zweitplatzierte Klaus Fischer zu Scherzen aufgelegt.

"Vielleicht wird Lewandowski ja noch in dieser Woche entführt", sagte die S04-Ikone der WAZ mit einem Augenzwinkern: "Mich stört das nicht, ich schaue Lewandowski mit Begeisterung zu". Lewandowski steht aktuell bei 267 Toren, mit einem Doppelpack in Bremen würde er den 71-Jährigen überholen. Fischer gab den Hintermannschaften der Liga jedoch auch noch einen Tipp mit auf den Weg, wie sie die Wirkungskreise des 32-Jährigen möglicherweise etwas einschränken könnten.

"Ich frage mich, warum ihn nicht einfach mal ein Gegner in Manndeckung nimmt, aber das ist für die Trainer wohl zu unmodern. Es könnte helfen", sagte der 45-malige deutsche Nationalspieler, der es außerdem nicht für ausgeschlossen hält, dass Lewandowski auch die Bestmarke von 365 Toren von Gerd Müller knackt: "Er wird natürlich nicht jünger. Aber wenn er sein Niveau noch drei, vier Jahre hält und sich nicht verletzt, dann ist das möglich."



FC Bayern, News: Thomas Müller adelt Lucas Hernandez

Thomas Müller hat in einem Instagram-Post nach dem 2:4-Sieg des FC Bayern über den BVB die Wichtigkeit von Rekordtransfer Lucas Hernandez betont, der aktuell unter Trainer Hansi Flick weder in der Innenverteidigung noch als Linksverteidiger eine große Rolle spielt.

"Ein besonderer Dank geht an Lucas Hernández. Was du jedes Mal für uns tust, wenn du ins Spiel kommst, ist etwas ganz Besonderes", schrieb Müller am Sonntag. Hernandez war wie schon so häufig in dieser Spielzeit erst kurz vor Schluss eingewechselt worden, obwohl sich Innenverteidiger Jerome Boateng eine Kapselzerrung im Knie zugezogen hatte und nach 70 Minuten vom Platz musste.



