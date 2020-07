FC Bayern München, alle News und Gerüchte: Leroy startet mit Training, Sebastian Hoeneß nach Hoffenheim?

Der FC Bayern will Batista Meier halten, während zwei Spieler ausgeliehen werden könnten. Und: geht Hoeneß nach Hoffenheim? Die FCB-News und Gerüchte.

Einen Monat lang hat der Pause, bevor es gegen den mit der weitergeht. Während der Spielbetrieb ruht, laufen die Personalplanungen der Münchner weiter auf Hochtouren.

Nachwuchstalent Oliver Batista Meier soll wohl beim deutschen Rekordmeister bleiben, während Leon Dajaku und Lukas Mai in der kommenden Saison ausgeliehen werden könnten. Und auch von Amateur-Trainer Sebastian Hoeneß gibt es Neuigkeiten.

Außerdem tauchten neue Bilder des möglichen Auswärtstrikots für die Saison 2020/21 auf. Manuel Neuer sorgte indes mit einem Urlaubsvideo für Diskussionen, während Leroy Sane das Training aufnahm.

Mehr Teams

Alle Informationen rund um den FC Bayern München am Montag bekommt Ihr in diesem Artikel.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern: Leroy Sane beginnt mit dem Training

Nationalspieler Leroy Sane hat früher als geplant das Training bei Bayern München aufgenommen. Bereits am Montag tauchte der 24 Jahre alte Offensivspieler beim deutschen Rekordmeister auf. Gemeinsam mit dem ebenfalls lange Zeit verletzten Niklas Süle und Fitnesschef Holger Broich absolvierte Sane eine Einheit an der Säbener Straße.

Eigentlich sollte der Millionentransfer von erst ab kommender Woche mit seiner neuen Mannschaft trainieren. Bis dahin genießen die Bayern nach einer harten Rückrunde noch ihren Kurzurlaub.

Quelle: imago images / Philippe Ruiz

FC Bayern möchte Oliver Batista Meier wohl halten - Leon Dajaku und Lukas Mai vor Leihen

FC-Bayern-Trainer Hansi Flick möchte Youngster Oliver Batista Meier, der in abgelaufenen Saison zu einem Kurzeinsatz bei den Profi gekommen war, in der kommenden Saison im Kader haben. Das geht aus einem Bericht des kicker hervor.

Neben Batista Meier durfte in der Rückrunde auch Leon Dajaku Profiluft beim FC Bayern schnuppern. Der 19-Jährige steht wohl vor einer Leihe. Nach Angaben des kicker soll er in die 2. Liga oder in eine 1. Liga Europas ausgeliehen werden. Langfristig könnte er zum Rechtsverteidiger umgeschult werden und in der kommenden Saison eine Alternative zu Benjamin Pavard darstellen.

Ebenfalls ausgeliehen werden soll Lars Lukas Mai. Der 19-jährige Verteidiger stand zwar in dieser Saison des Öfteren im Bayern-Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz. Stattdessen war er Stammspieler der zweiten Mannschaft in der (26 Spiele).

Quelle : Getty Images

TSG : Wird FC-Bayern-II-Coach Sebastian Hoeneß neuer Trainer?

Die TSG 1899 Hoffenheim beschäftigt sich offenbar mit Sebastian Hoeneß als möglichem neuen Chefcoach . Hoeneß ist einer von vier Namen, die der kicker für die Besetzung des vakanten Postens handelt.

Demnach habe Hoeneß durch die Meisterschaft mit der 2. Mannschaft der Bayern in der 3. Liga Begehrlichkeiten bei der TSG geweckt. Hoeneß ist zudem ein alter Bekannter in Hoffenheim. Der 38-Jährige spielte in der Saison 2006/2007 bei der TSG.

Quelle : Imago Images

FC Bayern München: Neue Bilder des Auswärtstrikots 2020/21 geleaked

Der FC Bayern München läuft in den Auswärtsspielen der kommenden Saison wohl in grauen Trikots auf. Footyheadlines veröffentlichte im Mai erste Bilder der neuen Arbeitskleidung des Rekordmeisters und nahm nun noch einmal Bezug auf neue Leaks.

In den sozialen Medien tauchte ein Bild auf, das leichte Unterschiede im Vergleich zum Leak von Footyheadlines aufwies. So verfügte das Trikot am Kragen über einen grauen Zierstreifen.

Quelle : Footyheadlines

Wirbel um Urlaubs-Video: Neuer singt Lied von kroatischer Skandal-Band mit

Ein Urlaubs-Video von Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer hat am Sonntagabend für Aufregung gesorgt. Dort ist zu sehen, wie der 34-Jährige gemeinsam mit Freund und Torwarttrainer Toni Papalovic und anderen Leuten ein Lied der höchst umstrittenen kroatischen Band "Thompson" singt.

Das Video tauchte am Sonntag in kroatischen und serbischen Medien auf und wird seitdem kontrovers diskutiert. Bei dem Lied "Lijepa li si" (zu deutsch: Du bist schön) handele es sich um ein "patriotisches Lied", das 1998 veröffentlicht wurde und verschiedene Regionen Kroatiens thematisiert.