FC Bayern München: ManCity und Spurs scharf auf Ex-FCB-Talent Höjbjerg, Sagnol glaubt nicht an Hernandez-Abgang - alle News und Gerüchte

ManCity und Tottenham baggern am ehemaligen Bayern-Talent Pierre-Emile Höjbjerg. Derweil glaubt Sagnol an einen Hernandez-Verbleib. Alle FCB-News.

Einen Monat lang hat der Pause, bevor es gegen den mit der weitergeht. Während der Spielbetrieb ruht, laufen die Personalplanungen der Münchner weiter auf Hochtouren.

So wird Thiago weiterhin mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Als heiße Kandidaten gelten dabei Juventus und . Innenverteidiger Lucas Hernandez wird laut Willy Sagnol derweil nach seinem schwierigen ersten Jahr beim Rekordmeister bleiben.

Bereits fix ist der Transfer von Leroy Sane, der für 49 Millionen Euro von den Citizens kam. Rio-Weltmeister Lukas Podolski sieht bei dem 24-Jährigen jedoch noch Luft nach oben. Außerdem: ManCity und Tottenham baggern an einem ehemaligen Bayern-Talent.

Alle Informationen rund um den FC Bayern München am Sonntag bekommt Ihr in diesem Artikel.

Manchester City und Tottenham wohl scharf auf Ex-Bayern-Talent Pierre-Emile Höjbjerg

Manchester City und haben offenbar ein Auge auf Ex-Bayern-Talent Pierre-Emile Höjbjerg vom geworfen. Das berichtet der Daily Record. Neben den beiden englischen Erstligisten soll auch der niederländische Meister Ajax scharf auf den Dänen sein.

City-Trainer Pep Guardiola kennt Höjbjerg noch aus seiner Zeit in München, wo der Mittelfeldspieler von 2012 bis 2016 unter Vertrag stand. Bei den Citizens könnte er David Silva ersetzen, dessen Vertrag in Manchester zum Monatsende ausläuft.

Die Spurs sollen Höjbjerg derweil aufgrund der angespannten finanziellen Lage durch die Coronakrise als kostengünstige Transferoption ausgemacht haben. Der 33-fache dänische Nationalspieler steht bei den Saints noch ein Jahr unter Vertrag und machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass er künftig auf einem höheren Niveau spielen wolle.

"Ich weiß, was ich will, der Verein weiß es auch. Ich will irgendwann auf einem noch höheren Level spielen als derzeit", sagte Höjbjerg bei Sport1 und führte aus: "Mein Ziel ist ganz klar: Ich will die Premier League und die Champions League gewinnen."

Erst vor dem Re-Start der Premier League wurde er deshalb von Trainer Ralph Hasenhüttl von seinem Kapitänsamt entbunden. "Wir hatten eine Vereinbarung. Ich habe klargestellt, dass man, wenn man sich entscheidet, seinen Vertrag nicht zu verlängern, nicht Kapitän dieser Mannschaft sein wird", erklärte der Österreicher auf einer Pressekonferenz.

FC Bayern München: Willy Sagnol glaubt nicht an Abgang von Lucas Hernandez

Ex-FCB-Spieler Willy Sagnol glaubt nicht, dass Innenverteidiger Lucas Hernandez den FC Bayern in diesem Sommer verlassen wird. Zuletzt wurde über einen vorzeitigen Abschied des 24-Jährigen aus München spekuliert.

"Er wird nicht wechseln, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn Bayern 80 Millionen Euro in einen Spieler investiert hat, dann werden sie ihn nicht nach einem Jahr wieder verkaufen", erklärte Sagnol in einem Interview mit dem Sportbuzzer.

Hernandez erlebte eine schwierige erste Saison beim Rekordmeister und verpasste aufgrund von Blessuren 13 -Spiele. Sagnol tut sich deswegen mit einer Bewertung schwer. "Er hatte mit einigen Verletzungen zu kämpfen", sagte der 43-Jährige: "Ich wünsche ihm, dass er nun fit bleibt, eine gute Vorbereitung absolvieren kann und bin mir sicher, dass er Vollgas geben wird."

FC Bayern: Thiago wird bei Manchester City und Juventus als Neuzugang gehandelt

Manchester City und Juventus Turin sind angeblich in das Rennen um Thiago von Bayern München eingestiegen. Das berichtet die englische Zeitung Daily Mirror. Zuvor war bereits dem ein gesteigertes Interesse am Spanier nachgesagt worden, doch ein Wechsel zum neuen englischen Meister sei nach Angaben von ESPN inzwischen vom Tisch.

Juventus bereite schon ein erstes Angebot für Thiago vor, während City mit Trainer Pep Guardiola, mit dem der Mittelfeldmann bereits bei Barcelona und Bayern zusammenarbeitete, weiterhin von den Fähigkeiten des 29-Jährigen überzeugt sei und ebenfalls zugreifen wolle.

Dem Bericht zufolge habe Bayern für Thiago, der in München noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, eine Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro aufgerufen. City und Juventus überlegten derzeit, was sie für Thiago ausgeben wollten.

Lukas Podolski über Bayern-Neuzugang Leroy Sane: "Noch nicht Top-Niveau"

Lukas Podolski hat den FC Bayern München für die Verpflichtung von Leroy Sane von Manchester City gelobt, sieht aber gleichzeitig auch noch Entwicklungsmöglichkeiten beim Flügelspieler. "Die holen sich die besten Spieler und Sane ist ein toller Spieler, natürlich noch mit Potenzial nach oben", sagte der ehemalige Nationalspieler bei Sky über die Münchner.

In der vergangenen Woche hatte der FCB den Transfer Sanes bekanntgegeben, der eine Ablösesumme in Höhe von 49 Millionen Euro kostet und sich bis 2025 an den Rekordmeister bindet.

"Er hat noch nicht das Top-Niveau erreicht. Er braucht noch ein bisschen Erfahrung, er braucht noch ein paar Saisons. Er braucht die Nationalmannschaft, eine Europameisterschaft, eine WM", nannte Podolski die Punkte, die aus seiner Sicht noch beim 24-Jährigen fehlen, um das Top-Level zu erreichen.

FC Bayern: David Alaba ist ein Kandidat bei Manchester City

Bayern Münchens Innenverteidiger David Alaba wird weiter als Neuzugang beim englischen Spitzenklub Manchester City gehandelt. Der Österreicher sei beim Klub von Ex-FCB-Coach Pep Guardiola einer der Kandidaten für eine Verstärkung der Defensivzentrale in diesem Sommer, schreibt der Mirror.

City schaffte es in der laufenden Saison aus mehreren Gründen nicht, den Weggang von Kapitän Vincent Kompany zu kompensieren. Deshalb soll zur kommenden Spielzeit unbedingt ein Innenverteidiger gekauft werden und Alabas Name werde dabei diskutiert, heißt es.

Der langjährige Bayern-Spieler steht in München noch bis 2021 unter Vertrag. Während die Münchner gerne verlängern möchten, lässt sich Alaba derzeit noch alle Möglichkeiten offen.

