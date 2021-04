FC Bayern München, News und Gerüchte: Bayern ziehen Option bei Ersatztorwart Hoffmann, Xabi Alonso schwärmt von Neuer - der FCB heute

FC Bayern München, News: Bayern ziehen Option bei Hoffmann

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Ersatztorwart Ron-Thorben Hoffmann per Option um ein Jahr bis Sommer 2022 verlängert. Das teilte der Rekordmeister am Freitag mit. Der 22-Jährige war 2015 aus der Jugend von RB Leipzig zu den Bayern gekommen und bestritt für die zweite Mannschaft bislang 21 Einsätze in der 3. Liga.

Trotz der Vertragsverlängerung ist nicht sicher, dass Hoffmann auch in der kommenden Saison für die Münchner spielt. Zuletzt waren auch eine Ausleihe oder gar ein kompletter Abgang ein Thema. Durch die gezogene Vertragsoption sicherten sich die Bayern nun aber die Möglichkeit, bei einem Verkauf eine Ablösesumme zu erhalten.

FC Bayern München, News: Xabi Alonso schwärmt von Manuel Neuer

Ex-Bayern-Star Xabi Alonso hat von Manuel Neuer geschwärmt und diesen als besten Torwart bezeichnet, mit dem er je zusammengespielt hat. "Für mich ist er der Beste, den ich gesehen habe und der Beste, mit dem ich gespielt habe", sagte er im Podcast The Greatest Game von seinem früheren Liverpool-Teamkollegen Jamie Carragher.

Die beiden spielten zwischen 2014 und 2017 gemeinsam beim FCB, schon in früheren Jahren hat der Spanier seine Bewunderung für den aktuellen Welttorhüter zum Ausdruck gebracht. Der SZ sagte er 2017: "Er hat mich beeindruckt, als ich kam. Und er hat mich dann die ganzen drei Jahre über immer wieder beeindruckt, jeden Tag."

Alonso, der seine Profikarrierre 2019 beendete und derzeit das Reserveteam von Real Sociedad San Sebastian trainiert, wurde zuletzt auch als einer der Kandidaten auf den Trainerposten beim FC Bayern gehandelt. Erst im März hatte er jedoch seinen Kontrakt bei den Basken bis 2022 verlängert. Bereits im Vorjahr hatte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge die Fähigkeiten von Alonso gelobt und im Bild -Phrasenmäher dessen Rückkehr nach München ins Spiel gebracht: "Er wird ein Trainer sein, der für den FC Bayern irgendwann in der Zukunft von Interesse sein kann."

Im Carragher-Podcast musste Alonso sich für fünf Spieler entscheiden, mit denen er am liebsten immer zusammengespielt hat oder hätte. Neben Neuer nannte er Sergio Ramos, Steven Gerrard, Diego Maradona und Ronaldo. Letzterer habe ihn bereits früh "gefesselt. Ich war sehr jung und er hatte großen Einfluss auf mich, als ich ihn mit 16 oder 17 Jahren Fußball spielen sah."

FC Bayern München, News - Hainer über Nagelsmann-Transfer: "Glauben Sie nicht alle Zahlen"

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat über den Wechsel von Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann gesprochen und dabei betont, dass man auf die in den Medien genannten Ablösezahlungen nicht allzu viel geben sollte: "Wir mussten eine Einigung mit RB Leipzig finden, da Julian Nagelsmann dort noch gebunden war. Und glauben Sie nicht alle Zahlen, die da kolportiert wurden", sagte er der AZ .

Nach Informationen von Goal und SPOX zahlt der FC Bayern die Weltrekordablöse von bis zu 25 Millionen Euro , Nagelsmann unterschreibt in München bis 2026. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wollte die in den Raum geworfenen Summen im Gegensatz zu Hainer zuletzt hingegen nicht dementieren und sprach von einer "extremst hohen Ablösesumme".

"Julian Nagelsmann kommt aus Bayern und hat schon öfter betont, dass der FC Bayern München für ihn eine Herzensangelegenheit ist. Ich bin happy, dass das jetzt so schnell über die Bühne gegangen ist", erklärte Hainer außerdem zum Transfer. Da der FC Bayern "eine der besten Mannschaften in Europa" sei, brauche es "auch einen Top-Trainer. Das ist uns mit der Verpflichtung von Julian Nagelsmann gelungen.".

Ein Dank richtete er an den scheidenden Trainer Hansi Flick, mit dem der Verein "eine sehr erfolgreiche Zeit erlebt" habe. "Dafür sind wir ihm sehr dankbar", sagte der 66-Jährige. Flick hatte vor zwei Wochen um die Auflösung seines eigentlich bis 2023 laufenden Vertrags gebeten und gilt als Top-Favorit auf die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer.

FC Bayern München, News: Schon van Gaal wollte Lewandowski holen

Louis van Gaal, früherer Trainer von Manchester United, hat in einem Interview enthüllt, bei welchen zehn Topstars er vergeblich versuchte, sie zum englischen Rekordmeister zu locken.

"Ich wollte Robert Lewandowski. Als sich das als schwierig erwies, probierte ich es stattdessen bei Gonzalo Higuain", sagte van Gaal bei FourFourTwo und fuhr fort: "Bevor ich kam, sprach ich mit den Verantwortlichen auch über Neymar. Wenn man bei United ist, muss man groß denken. Er war für den Klub auch wegen der Trikotverkäufe interessant und ich brauchte schnelle Flügelspieler. Darum versuchte ich auch, Sadio Mane und Riyad Mahrez zu holen."

Van Gaal, einst auch Trainer beim FC Bayern, heuerte 2014 bei United an und blieb bis 2016 bei den Red Devils. Es sollte die letzte Trainerstation des heute 69-jährigen Niederländers bleiben, der im Frühjahr 2019 dann offiziell das Ende seiner Karriere verkündete.

