FC Bayern München News: Optionsfrist bei Ersatztorhüter läuft ab, Boateng bricht Training ab - alle News und Gerüchte zum FCB heute

FC Bayern, Gerücht: Bayern muss bis Monatsende Option bei Ron-Thorben Hoffmann ziehen

Der FC Bayern München muss bei Keeper Ron-Thorben Hoffmann offenbar zeitnah eine Entscheidung treffen. Einem Bericht der Bild zufolge läuft die Option, mit dem Ersatztorhüter zu verlängern, Ende April aus.

Lässt der FC Bayern die mögliche Verlängerung verstreichen, könnte Hoffmann den Klub im Sommer ablösefrei verlassen. Der 22-Jährige wird mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.

Neben Hoffmann könnte auch Alexander Nübel gehen. Der 24-Jährige pocht wohl auf mehr Spielpraxis, weswegen über eine Ausleihe spekuliert wird.

Sollten beide Keeper im Sommer wechseln, würde beim FC Bayern Handlungsbedarf bestehen. Zwar kehrt Talent Christian Früchtl nach seiner Leihe zum 1. FC Nürnberg ab Juni zum Rekordmeister zurück, mit ihm als alleinige Nummer zwei hinter Stammtorhüter Manuel Neuer wollen die Münchner aber nicht in die neue Saison gehen.

FC Bayern, Gerücht: Nagelsmann bringt zwei Assistenten aus Leipzig mit

Julian Nagelsmann nimmt offenbar zwei Assistenten von RB Leipzig mit zum FC Bayern München. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kommen Video-Analyst Benjamin Glück und Teammanager Timmo Hardung mit zum FCB.

Dies sei mit RB Leipzig abgesprochen. Nagelsmann kennt Glück und Hardung bereits aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG Hoffenheim.

Wie es dagegen mit den aktuelle Assistenten beim FC Bayern weitergeht, ist laut kicker noch unklar. Danny Röhl, Hermann Gerland und Toni Tapalovic sind noch länger beim Rekordmeister gebunden, mit ihnen werden demnächst Gespräche stattfinden.

Miroslav Kloses Vertrag läuft dagegen im Sommer aus. Der ehemalige Nationalspieler will den Verein wohl verlassen.

FC Bayern München, Tabelle: So sieht es in der Bundesliga aus

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. FC Bayern München 31 85:40 71 2. RB Leipzig 31 55:25 64 3. VfL Wolfsburg 31 54:32 57 4. Eintracht Frankfurt 31 62:47 56 5. Borussia Dortmund 31 66:42 55 6. Bayer Leverkusen 31 51:39 50

FC Bayern, News: Jerome Boateng muss Training abbrechen

Jerome Boateng vom FC Bayern München hat sich im Training am Mittwoch übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Fuß-Verletzung zugezogen. Der 32-Jährige musste die Einheit 20 Minuten vor dem Ende abbrechen.

Ob dem Innenverteidiger eine längere Pause droht, ist noch unklar. Boateng hatte sich die Verletzung im Rahmen des Abschlussspiels der ersten Trainingseinheit nach drei trainingsfreien Tagen zugezogen.

Ein längerer Ausfall käme für ihn zur Unzeit: Die verbleibenden drei Spiele der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach (8. Mai), Freiburg (15. Mai) und den FC Augsburg (22. Mai) sind die letzten Einsätze für Boateng im Trikot des deutschen Rekordmeisters.

