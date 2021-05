FC Bayern München, News und Gerüchte: Wirbel um Trainingslager-Hotel, Nübel-Umdenken wegen Nagelsmann? Alles zum FCB heute

Um das Trainingslager-Hotel des FC Bayern gibt es Ärger, Alexander Nübel könnte nun offenbar doch bleiben wollen. Alle News zum FCB heute.

Der FC Bayern München am Samstag: Alle News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister von heute gibt es hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

FC Bayern München heute: Umdenken bei Alexander Nübel wegen Nagelsmann?

Alexander Nübel kommt beim FC Bayern München kaum zum Zug, die Nummer zwei hinter Manuel Neuer strebte daher zuletzt eigentlich eine Leihe an. Bewegt die Verpflichtung von Julian Nagelsmann den Keeper nun aber doch zum Umdenken?

Laut Sport1 will Nübel mit dem neuen Trainer und auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic demnächst ein Gespräch über seine Zukunft führen. Gut für den 24-Jährigen: Nagelsmann gilt als Fan von Nübel, wollte den früheren Schalker wohl bereits zu RB Leipzig holen.

FC Bayern: Wirbel um Trainingslager-Hotel des FCB

Das von der DFL verordnete Quarantäne-Trainingslager für die beiden letzten Bundesliga-Spieltage bezieht der FC Bayern München im Hotel "Das Achental" in Grassau am Chiemsee. Allerdings hatte Zweitligist Greuther Fürth ebenjenes Hotel bereits zuvor reserviert und muss sich nun trotzdem nach Ersatz umsehen.

"Wir hatten eine Buchungs-Option bis einschließlich Donnerstagabend", sagte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi der Bild . Man habe das Angebot auch fristgerecht per Fax an das Hotel zurückgeschickt, wollte die Option also nutzen. "Deshalb waren wir nun sehr irritiert über das Vorgehen des Hotels, das sich einfach nicht mehr gemeldet hat und uns nicht einmal abgesagt hat", so Azzouzi weiter.

Böse Worte in Richtung Bayern gab es vonseiten Fürths allerdings nicht, hatte der deutsche Rekordmeister doch erst nach seiner Buchung erfahren, dass Fürth für das Hotel bereits eine Reservierung hatte. Zudem suchte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic das Gespräch mit Azzouzi. "Ich habe mit Hasan gesprochen und wir sind absolut fein. Bayern hat nicht gewusst, dass wir die Ersten waren. Es ist einfach schade, dass gewisse Werte in unserer Gesellschaft nicht mehr für jeden existieren", erklärte er.

Bayern München, News: Ex-FCB-Talent Strieder erzählt Ribery-Anekdote

Rico Strieder wurde im Nachwuchs des FC Bayern ausgebildet, hatte in der Saison 2014/15 auch einen Einsatz für die Profis beim 0:2 in Leverkusen und darf sich daher Deutscher Meister nennen.

Wenige Wochen nach jenem Einsatz verließ der damals 23-jährige Mittelfeldspieler den FCB jedoch und wechselte nach Holland, aktuell spielt er dort für PEC Zwolle in der Eredivisie.

Warum es bei Bayern nicht zum Durchbruch reichte? "Der Sprung von den Amateuren zu den Profis war damals für mich einfach zu groß. Also musste ich einen anderen Weg gehen", sagte Strieder im Interview mit der Sport Bild und verriet auch eine Anekdote zu seinen Eindrücken vom Training mit den Superstars: "Die großen Bayern-Spieler wie Schweinsteiger haben sich alle sehr nett um mich gekümmert, mir viele Tipps gegeben. Franck Ribery kam während des Trainings mal zu mir und sagte: 'Sei nicht nervös, mach einfach dein Ding. Und wenn du nicht weiterweißt, dann spiele einfach den Ball zu mir'."

FC Bayern München heute: Die restlichen Saisonspiele des FCB