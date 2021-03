FC Bayern München, News und Gerüchte: David Alaba sagt zwei Topklubs ab, Sperre für Alphonso Davies steht fest

Zwei Spitzenklubs sind aus dem Alaba-Poker raus und Alphonso Davies muss nach seiner Roten Karte zweimal zuschauen. Alle News zum FC Bayern heute.

Der FC Bayern München am Dienstag. Alle News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister gibt es hier.

Zudem gibt es hier die Infos der letzten Tage zum Nachlesen.

FC Bayern, News: David Alaba sagt wohl FC Chelsea und PSG ab

Der künftige Verein von Bayerns David Alaba ist weiterhin offen, jedoch soll bereits das Zielland des Österreichers feststehen. Wie Sky berichtet, hat sich der 28-Jährige entschieden, ab Sommer in Spanien Fußball spielen zu wollen.

Dafür soll Alaba dem Bericht zufolge "ein sehr lukratives Angebot" von Paris Saint-Germain ausgeschlagen haben. Auch der ebenfalls interessierte FC Chelsea geht im Rennen um den ablösefreien Linksfuß leer aus.

Favorit auf die Verpflichtung des Defensivallrounders soll weiterhin Real Madrid sein.

FC Bayern, News - Leon Goretzka über Kovac-Zeit: "Habe mich persönlich schwergetan"

Leon Goretzka hat klargestellt, dass die Zeit unter dem ehemaligen Bayern-Trainer Niko Kovac für ihn nicht immer einfach war: "Es war ein Auf und Ab, da habe ich mich persönlich auch schwer getan", sagte er im Podcast des FC Bayern. "Ich habe meines Erachtens nach schon damals sehr gute Leistungen gezeigt, wurde durch verschiedene Dinge aber zurückgeworfen. Zum einen durch Verletzungen, zum anderen aber auch, dass ich nicht mehr auf dem Platz gestanden habe."

Kovac betreute den FCB von Sommer 2018 bis November 2019, ehe er nach einem 1:5 in Frankfurt entlassen wurde.

Spätestens seit der Rückrunde der Saison 2019/20 ist Goretzka unter Nachfolger Hansi Flick unumstrittener Stammspieler. In der aktuellen Spielzeit kommt er auf 16 Scorerpunkte in 27 Partien, obwohl er zwischenzeitlich von muskulären Problemen und einer Coronainfektion ausgebremst.

FC Bayern, News - Nach Roter Karte gegen den VfB Stuttgart: Alphonso Davies für zwei Spiele gesperrt

Bayerns Außenverteidiger Alphonso Davies ist nach seiner Roten Karte beim 4:0 gegen den VfB Stuttgart für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilte der DFB am Montag mit. Der Kanadier war bereits in der zwölften Minute wegen groben Foulspiels nach Videobeweis vom Platz gestellt worden.

Der 20-Jährige und der Verein haben dem Urteil zugestimmt. Davies wird der Mannschaft damit wie der gelbgesperrte Jerome Boateng im Spitzenspiel gegen Verfolger RB Leipzig fehlen. Davies brummt das zweite Spiel seiner Sperre gegen Union Berlin ab.

Für Davies war es im 52. Bundesligaspiel der zweite Platzverweis. Am 32. Spieltag der vergangenen Saison hatte er in Bremen in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen.

Rote Karte gegen Stuttgart: Alphonso Davies für zwei Spiele gesperrt.



FC Bayern, News - Lucas Hernandez als Alaba-Nachfolger? "Das ist die Idee der Verantwortlichen"

Abwehrmann Lucas Hernandez vom FC Bayern München hat erklärt, dass er sich bereit sieht, David Alaba ab Sommer in der Innenverteidigung zu ersetzen. "Die Idee, in der Mitte des Feldes zu spielen, ist etwas, das dem Verein vorschwebt“, sagte der 25-Jährige im Gespräch mit der L'Equipe.

Im Moment gestalte sich seine Situation schwierig, "weil die etablierten Spieler [Alaba und Jerome Boateng, Anm. d. Red] auf einem sehr hohen Niveau sind." Sich auf Dauer zu etablieren sei auch "die Idee der Verantwortlichen für die Zukunft."

Hernandez, der im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, findet sich in der laufenden Spielzeit meist auf der Ersatzbank wieder. Trotz seiner Rolle ist voll des Lobes für Cheftrainer Hansi Flick.

"Es stimmt, dass ich Phasen hatte, in denen ich weniger gespielt habe und Phasen, in denen ich mehr gespielt habe. Aber er hat mir immer vertraut“, lobte der Weltmeister den Übungsleiter: "In seinen Ansprachen hat er immer gesagt, dass er sich auf mich verlässt.“ Gleichzeitig habe Hernandez natürlich einige Male kein Verständnis dafür gehabt, nicht in der Startelf zu stehen.

Seinen millionenschweren Wechsel an die Säbener Straße bereut der Linksfuß allerdings keineswegs. "Ich hatte nie irgendwelche Zweifel“, versicherte Hernandez und fügte an: "Ich habe in den Gesprächen immer das Vertrauen des Trainers und der Verantwortlichen gespürt. Ich habe es nie bereut, hier unterschrieben zu haben. Als ich kam, wollte ich raus aus der Komfortzone. Es ist nicht einfach, zu einem Klub dieser Größe und mit solchen Zielen zu kommen." Nun liege es "an mir, zu beweisen, dass ich mich durchsetzen kann.“