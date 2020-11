FC Bayern München, News und Gerüchte: Boateng in England begehrt, Pavard fällt wohl aus - alles zum FCB heute

Jerome Boateng könnte nach England zurückkehren, denn es gibt viele Interessenten. Pavard fällt wohl für das Top-Spiel aus. Alle FCB-News am Samstag.

Am Samstag um 18.30 Uhr ist es endlich soweit: empfängt den zum Top-Duell der ( LIVE-TICKER ) .

Mit von der Partie dürfte auch Jerome Boateng sein, der in der Innenverteidigung den erkrankten Niklas Süle vertritt. Für den Abwehrspieler gibt es aktuell wieder zahlreiche Interessenten aus , die eine Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 anstreben.

Neben Süle fehlt dem FCB beim BVB aller Voraussicht nach auch Benjamin Pavard, der am Freitag nicht mittrainieren konnte.

Mehr Teams

Nicht nur Boateng ist bei den Bayern begehrt, sondern natürlich auch David Alaba, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und bei dem alles auf einen Abschied aus München hinausläuft. Welche Klubs kommen aber in Frage, wenn es um den zukünftigen Arbeitgeber des Österreichers geht?

Jerome Boateng in der Premier League begehrt

Aufgrund der unklaren Zukunft von Jerome Boateng und seinen zuletzt starken Leistungen hat der Abwehrspieler das Interesse von zwei Klubs aus der Premier League geweckt. Das berichtet die Sport Bild am Freitag.

Demnach weigere sich der deutsche Rekordmeister aktuell, Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung des 32-Jährigen über 2021 hinaus aufzunehmen, weshalb der und auch die die Situation des ehemaligen Nationalspielers interessiert beobachteten.

Der kicker hatte zuvor berichtet, dass die Vereinsbosse aktuell über die Zukunft Boatengs diskutieren und dieser offenbar ein Angebot über eine Verlängerung um ein Jahr erhalten könnte. So hatte der FCB auch die Vertragssituation anderer verdienter Bayern-Spieler wie Arjen Robben oder Franck Ribery gelöst.

Quelle: imago images / Sven Simon

Neuer: "Ich möchte mich nicht kaputt machen"

Manuel Neuer (34) möchte ein nahendes Karriereende nicht künstlich hinauszögern. Ihm sei ein gesundes Leben nach der Karriere wichtiger, als einen Altersrekord aufzustellen .

Gianluigi Buffon steht mit 42 Jahren noch regelmäßig im Kader von . Für Manuel Neuer liegt ein möglicher Altersrekord aber nicht im Fokus, wie er dem Sportbuzzer erklärte: "Es ist nicht mein Ziel, der Torwart zu werden, der am längsten gespielt hat. Ich will es genießen."

Quelle: Getty Images

Pavard fehlt dem FCB wohl gegen den BVB

Nächste Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Wie die Bild -Zeitung am Freitagabend berichtet, werde neben Niklas Süle, Alphonso Davies und Joshua Zirkzee auch Benjamin Pavard das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag verpassen.

Demnach habe Pavard sowohl das Training am Donnerstag als auch das Abschlusstraining am Freitag verpasst und sei später nicht mit der Mannschaft im Bus zum Flughafen München gereist, von wo aus der deutsche Rekordmeister im Privatjet nach Dortmund geflogen war.

Quelle: imago images / Poolfoto

FC Bayern München: David Alaba vor Abschied? Das sind seine Optionen

Nach den geplatzten Verhandlungen zwischen David Alaba und dem FC Bayern stehen die Zeichen auf Trennung. Wohin könnte es Alaba ziehen?

Hier kommt die Analyse!

Quelle: imago images / Sven Simon

FC Bayern München - Giovane Elber vergleicht Erling Haaland und Robert Lewandowski

Am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) kommt es zum Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen Bayern und dem BVB . Heißt: Es kommt auch zum Duell zwischen den beiden Toptorjägern Robert Lewandowski und Erling Haaland.

Bayerns Legende Giovane Elber (48) traut dem jungen Norweger eine ähnlich erfolgreiche Karriere zu wie die des , der 2020 wohl den Ballon d'Or gewonnen hätte - wäre dieser denn vergeben worden.

"Ich glaube, dass er so gut wie Lewandowski werden wird", sagte Elber der Bild . "Haaland ist noch jung, aber spielt auf ganz hohem Niveau. Er will immer weiter treffen, er ist richtig ehrgeizig. Ich traue ihm zu, dass er das Niveau von Lewandowski erreicht!" In der laufenden Saison steht Haaland bei zehn Toren in allen Wettbewerben, Lewandowski hat sogar schon zwölfmal getroffen.

Elber spielte von 1997 bis 2003 bei den Bayern und gewann in dieser Zeit viermal die Meisterschaft, dreimal den Pokal und 2001 die . In 266 Pflichtspielen machte er 140 Tore.

Quelle: Imago Images

FC Bayern München: Robert Lewandowskis Ehefrau packt über den FCB-Superstar aus

Im Interview mit dem Mitgliedermagazin 51 des FC Bayern München plaudern Robert Lewandowskis Ehefrau Anna und seine Schwester Milena aus dem Nähkästchen: Über seine Kindheit, seine Ernährung und seinen Ehrgeiz.

"Manchmal steht im Chat mit ihm eine Gratulation nach der anderen", sagte Lewandowskis Schwester Milena. 22 Vereinstitel hat Lewandowski bisher geholt, in dieser Saison kam neben dem Champions-League-Pokal ("sein großer Traum") auch seine bisher höchste persönliche Auszeichnung, die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres, dazu.

Die Gründe für Lewandowskis Erfolge mit immerhin schon 32 Jahren erklärte seine Frau Anna. "Er verblüfft mich immer wieder. Er ist ein absoluter Profi, clever, ambitioniert, nicht aus der Ruhe zu kriegen", sagte sie.

Ein Grund für die Konstanz ihres Mannes sei sein Ehrgeiz, immer besser zu werden: "Hundertprozentig zufrieden mit sich ist er eigentlich nie - auch wenn er zwei Tore geschossen hat. Dann sagt er, dass er noch ein, zwei mehr hätte erzielen können. Er hat da einen sehr klaren Blick auf sich selbst."

Sie und Robert analysieren gemeinsam jedes Spiel des Bayern-Stürmers, verriet Anna, die mehrere WM- und EM-Medaillen im Karate gewann: "Nach Auswärtsspielen ruft er an. Er will meine Meinung hören. Ich habe eine andere Perspektive als er, komme aber auch aus dem Leistungssport und habe Sport studiert. Es ist daher eine Art Fachgespräch zwischen Sportlern."

Ernährung, Nachtisch-Besonderheiten und Kindheit: Hier geht's zu den kompletten Aussagen!

Quelle: Getty Images

Bayern vor dem Kracher gegen den BVB: Stellt sich Hansi Flick die Statikfrage?

Das 4:0 vor einem Jahr gegen den BVB war der Weckruf für Hansi Flicks triplesiegenden FC Bayern. Einige damalige Protagonisten kämpfen mit Problemen.

Hier entlang!

Quelle: Imago Images / Sven Simon

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Das Highlight der Hinrunde steht am Samstagabend an, wenn BVB ( Borussia Dortmund) auf den FC Bayern München trifft!

Goal weiß, wer das Duell überträgt.

Quelle: imago images/ ActionPictures/ Kirchner-Media

FC Bayern: will FCB-Leihgabe Michael Cuisance fest verpflichten

Olympique Marseille plant offenbar, die mit dem FC Bayern München ausgehandelte Kaufoption für Michael Cuisance zu ziehen und den Franzosen nach der Saison fest zu verpflichten . Das bestätigte OM-Trainer Andre Villas-Boas am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

"Ich bin sehr zufrieden mit ihm", sagte der portugiesische Übungsleiter: "Ich hoffe, dass wir am Ende seiner Leihe die Kaufoption ziehen können." Nach Angaben von OM-Sportchef Pablo Longoria liegt diese "zwischen 10 und 18 Millionen Euro". Sollte der Kauf zustandekommen, würde wohl auch daran verdienen.

Der Klub, von dem Cuisance im Sommer 2019 für rund acht Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, erhält nach Angaben der Bild -Zeitung dank einer Weiterverkaufsklausel zehn Prozent der Ablösesumme.

Bei den Bayern konnte sich der 21 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison nur selten zeigen. Aufgrund der großen Konkurrenz kam Cuisance lediglich auf elf Einsätze, dreimal stand er in der Startelf.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick