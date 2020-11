FC Bayern: Olympique Marseille will FCB-Leihgabe Michael Cuisance fest verpflichten

Marseille plant auch nach der Leihe von Michael Cuisance mit dem 21-Jährigen. Trainer Andre Villas-Boas hofft auf die vereinbarte Kaufoption.

plant offenbar, die mit dem ausgehandelte Kaufoption für Michael Cuisance zu ziehen und den Franzosen nach der Saison fest zu verpflichten. Das bestätigte OM-Trainer Andre Villas-Boas am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

"Ich bin sehr zufrieden mit ihm", sagte der portugiesische Übungsleiter: "Ich hoffe, dass wir am Ende seiner Leihe die Kaufoption ziehen können." Nach Angaben von OM-Sportchef Pablo Longoria liegt diese "zwischen 10 und 18 Millionen Euro". Sollte der Kauf zustandekommen, würde wohl auch daran verdienen.

Der Klub, von dem Cuisance im Sommer 2019 für rund acht Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, erhält nach Angaben der Bild-Zeitung dank einer Weiterverkaufsklausel zehn Prozent der Ablösesumme.

Bei den Bayern konnte sich der 21 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison nur selten zeigen. Aufgrund der großen Konkurrenz kam Cuisance lediglich auf elf Einsätze, dreimal stand er in der Startelf.

Cuisance stichelt gegen Bayern: "Lachen wiedergefunden"

Weil die Aussicht auf mehr Spielzeit auch in der neuen Saison trotz des Abgangs von Thiago nicht unbedingt größer wurden, strebte Cuisance einen Wechsel an. Nachdem er zunächst bei durch den Medizincheck gefallen war und somit ein 22-Millionen-Euro-Deal nicht zustande kam, wechselte er am letzten Tag des Transferfensters zu Olympique Marseille.

Thank you @fcbayern ! I learned a lot and met amazing teammates. It's a new chapter for me but I will never forget the good memories and support from the fans 🔴⚪ #MiaSanMia — Michael Cuisance (@MichaelCUISANCE) October 5, 2020

Dort hat sich der französische U20-Nationalspieler nach eigenen Angaben schon gut eingewöhnt. "Ich bin glücklich, ich habe mein Lachen wiedergefunden", sagte er erst kürzlich: "Ich habe gerade zwei Spielzeiten hinter mir, in denen ich nicht unbedingt viel gespielt habe, aber der Trainer managt mich gut und ich vertraue ihm zu hundert Prozent."

Er sei in guter Verfassung und fühle sich außerdem sehr wohl in Marseille. Mit seinen bisherigen Leistungen sei er zwar durchaus zufrieden, "aber ich bin in der Lage, noch besser zu spielen".

In der stand Cuisance für OM in den bisherigen beiden Spielen seit seinem Wechsel in der Startelf, bei den drei Pleiten in der bot ihn Villas Boas lediglich gegen in der ersten Elf auf. Gegen und Porto kam er erst in der Schlussphase zum Einsatz.