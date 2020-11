FC Bayern München, News und Gerüchte: Upamecano als möglicher Alaba-Nachfolger im Gespräch, verlängert Boateng? Alles zum FCB heute

Ex-Nationalspieler Mario Basler bringt Dayot Upamecano als Alaba-Nachfolger ins Gespräch, Boateng ist offen für eine Verlängerung. Alle FCB-News.

In der weiterhin mit weißer Weste auf bestem Wege ins Achtelfinale, steht für den in der nun das absolute Topspiel gegen an.

Zum Gipfel am Samstag äußerte sich unter anderem Ottmar Hitzfeld, der den BVB 1997 und die Bayern 2001 zum Gewinn der Champions League führte.

Außerdem: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke drückt seine Bewunderung für Bayern-Star Joshua Kimmich aus und Mario Basler bringt Leipzigs Daybot Upamecano als möglichen Nachfolger für David Alaba ins Gespräch.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Donnerstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

Mario Basler bringt Dayot Upamecano als möglichen Alaba-Nachfolger beim FC Bayern ins Gespräch

Zwischen David Alaba und dem FC Bayern München stehen die Zeichen auf Abschied, nachdem der Österreicher das wohl finale Angebot des deutschen Rekordmeisters für eine Verlängerung seines im Juni 2021 auslaufenden Vertrages abgelehnt hat.

Bild: Getty Images

Der frühere Nationalspieler Mario Basler, einst selbst in Diensten des FC Bayern, hat bereits einen Nachfolger für Alaba im Auge: Leipzigs Dayot Upamecano.

"Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Spieler ist (Upamecano, d. Red.), der nächstes Jahr zum FC Bayern geht, sollte die Geschichte mit Alaba wirklich so ausgehen, dass er weg geht", sagte Basler im Fantalk bei Sport1 . "Ich halte ihn für stark genug. Denn, wenn er in einer stärkeren Mannschaft spielt, wie Bayern, dann wird er automatisch noch stärker als er sowieso schon ist. Wenn du mit noch besseren Spielern zusammenspielst, wirst du automatisch noch besser."

Bayern München: BVB-Boss Watzke ist genervt von Joshua Kimmich

Joshua Kimmich ist so gut, dass er Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke damit schon auf die Nerven geht .

Bild: imago images / GEPA pictures

Watzke wurde von der Sport Bild gefragt, welchen Star des FC Bayern er denn gerne für den BVB verpflichten würde. Sein Antwort: "Das ist ja pure Fantasie, schon rein wirtschaftlich gedacht. Ganz grundsätzlich: Wer mir über die letzten Jahre bei Bayern sehr gut gefällt, ist Joshua Kimmich. Der nervt mich zwar immer, weil er so gut ist und auch gegen uns trifft. Aber so wie er das macht, das ist schon krass, eine wahnsinnige Entwicklung. Der imponiert mir."

Am Samstag hat Kimmich mal wieder die Gelegenheit, Watzke zu nerven. Dann trifft er nämlich mit den Bayern im Bundesliga-Topspiel auf Dortmund.

Bayern München: Wusste David Alaba doch schon vorher vom Rückzieher des FCB?

Nachdem Bayern München das Angebot zur Vertragsverlängerung am vergangenen Sonntag öffentlich zurückgezogen hatte, hatte David Alaba (28) erklärt, davon erst aus den Nachrichten erfahren zu haben. Zudem klagte er über ein angedachtes Tauschgeschäft. Laut dem kicker soll sich aber alles ganz anders abgespielt haben .

Bild: imago images / MIS

"Ich habe es gestern Abend aus den Nachrichten erfahren", sagte Alaba auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg über Bayerns Präsident Herbert Hainer, der bei Blickpunkt Sport erklärt hatte, dass ein Ultimatum für den Defensivspieler abgelaufen war ("Es gibt kein Angebot mehr."). Die Frage, ob er sich ein Tauschgeschäft vorstellen könne - Medienberichten zufolge soll es sich dabei um Leroy Sane gehandelt haben - sei zudem "irgendwo ein Schlag ins Gesicht" gewesen.

Wie der kicker in seiner Donnerstagsausgabe berichtet, hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic Alaba am Sonntag in einem Einzelgespräch aber bereits darüber informiert, dass der Klub seine Offerte zurückziehen und damit an die Öffentlichkeit gehen werde. Alabas Berater Pini Zahavi soll davon sogar schon am Samstag erfahren haben. Alabas Behauptung, davon erst aus den Medien erfahren zu haben, habe dementsprechend für große Verwunderung gesorgt.

Bayern München: Ottmar Hitzfeld glaubt an spannendes Spiel gegen BVB

Am Samstag trifft der FC Bayern München im Topspiel der Bundesliga auf Borussia Dortmund. Der frühere Top-Trainer Ottmar Hitzfeld kennt beide Vereine bestens, wurde mit dem BVB 1997 Champions-League-Sieger und holte den Henkelpott 2001 dann auch mit dem FCB.

Bild: Imago Images / Pressefoto Baumann

Vor dem Gipfel schrieb Hitzfeld in einem Gastbeitrag für den kicker über seine Erwartungen: "Nach dem knappen 3:2-Sieg der Bayern im Supercup neulich erwarte ich nun ein offenes Duell beim Auftritt des Ersten beim Zweiten in Dortmund. Da beide Teams überragende Einzelakteure haben, gehe ich von einer höchst spannenden Partie aus. Insgesamt liegen die Vorteile bei den Münchnern: In ihrem Tor steht Neuer, der weltbeste Keeper; vorne schießt der weltbeste Stürmer, Lewandowski, die Tore; alle anderen sind nahezu ausnahmslos Weltklassespieler."

Bayern München: Bernd Schuster rät zu Verpflichtung von David Alaba

Der ehemalige Nationalspieler Bernd Schuster hat dem spanischen Rekordmeister Real Madrid zu einer Verpflichtung von David Alaba vom FC Bayern München geraten .

Bild: fcbayern.de

"Alaba ist ein Juwel, ich würde ihn mit geschlossenen Augen verpflichten", sagte der gebürtige Augsburger (60) in seiner Eigenschaft als Experte des spanischen Radiosenders Onda Cero. Schuster hat nach wie vor gute Verbindungen zu Real, wo er als Spieler (1988 bis 1990) und als Trainer (2007 bis 2008) dreimal die Meisterschaft gewann.

Der Vertrag von Alaba beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Die Münchner hatten ihr Angebot zu einer Verlängerung am Sonntag zurückgezogen. Vorstandchef Karl-Heinz Rummenigge sagte dazu in Sport Bild, Alaba müsse "nun für sich eine Entscheidung fällen". Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich aber schon skeptisch geäußert: "Ich weiß nicht mehr, wie wir noch zusammenfinden sollen." Und sollte Alaba im Sommer ablösefrei gehen, sei dies ein "absoluter Super-GAU", ergänzte er.

FC Bayern: Jerome Boateng "offen für Vertragsgespräche"

Jerome Boateng würde nach Angaben seines Beraters gerne auch nach dieser Saison für Bayern München spielen .

Bild: Getty Images

"Wir sind offen für Vertragsgespräche. Wir freuen uns, wenn wir die Gespräche mit Bayern führen. Jerome fühlt sich unglaublich wohl hier. Die Mannschaft ist unglaublich fokussiert und professionell. All das passt zu Jerome", sagte Damir Smoljan zu Sport1 .

