FC Bayern München, News und Gerüchte: Alaba wusste angeblich von Frist, Süle mit positivem Corona-Test - alle FCB-Infos heute

David Alaba soll angeblich von der Angebotsfrist des FC Bayern gewusst haben, Niklas Süle wurde positiv auf Corona getestet. Alle FCB-News.

Im Vorfeld der Partie dreht sich jedoch alles um die Situation von David Alaba. Wie FCB-Präsident Herbert Hainer verriet, habe der Klub das Angebot für ein neues Arbeitspapier zurückgezogen, da Alaba und sein Berater eine Entscheidungsfrist hatten verstreichen lassen.

Der Österreicher reagierte einigermaßen überrascht von Hainers Auftritt, erklärte, dass er nur aus den Medien von einer Frist erfahren habe.

Zudem: Niklas Süle wird im Duell mit Salzburg nicht weiterhelfen können. Der Nationalspieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Dienstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern München: Alaba vor Hainer-Auftritt offenbar über Entscheidung informiert

Die Aussage schlug am Sonntag ein wie eine Bombe: Bayern-Präsident Herbert Hainer verkündete am Sonntag bei Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk, dass das Angebot für eine Vertragsverlängerung für David Alaba vom Tisch sei, da die Frist zum Ende des Monats Oktober abgelaufen ist. "Das heißt, es gibt kein Angebot mehr", erklärte Hainer.

Auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel in Salzburg zeigte sich Alaba "enttäuscht und verletzt" über die Art des Vorgehens von Vereinsseite. "Ich habe es gestern Abend aus den Nachrichten erfahren. Es war eine besondere Situation. Wie es jetzt weitergeht, wird sich zeigen."

Wie Sport1 berichtet, entsprechen diese Ausführungen nur bedingt der Wahrheit. Demnach habe Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic Alaba-Berater Pini Zahavi bereits am Samstag telefonisch mitgeteilt, dass das Angebot für Alaba nicht nachgebessert werde. Einen Tag später erklärte Salihamidzic diese Entscheidung auch dem Spieler in einem persönlichen Gespräch.

Dabei soll auch über den Auftritt von Hainer im Bayerischen Rundfunk und über die Möglichkeit, dass Fragen zum aktuellen Stand der Verhandlungen thematisiert werden, gesprochen worden sein. Offen sei jedoch, ob Alaba lediglich über das Ablaufen der Frist informiert wurde oder auch über die Tatsache, dass das Angebot generell vom Tisch ist.

Alaba hatte sich am Montag auch über die Kommunikation in den vergangenen Monaten beklagt: "Ich hätte es sehr gerne gehabt, dass Internes intern bleibt. Wie meine Person in der Öffentlichkeit dargestellt wird, entspricht nicht der Wahrheit."

FC Bayern München: David Alaba spricht über Tausch-Avancen

Der FC Bayern München wollte David Alaba im Frühjahr offenbar in einen Spielertausch integrieren - was dieser jedoch verweigerte. Die Verhandlungen über eine Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags sind mit Ende Oktober geplatzt.

"Nach dem zweiten oder dritten Gespräch habe ich einen Anruf bekommen und wurde gefragt, ob ich mir einen Tausch vorstellen könnte. Wo ich dann sage: Das ist dann irgendwo ein Schlag ins Gesicht", sagte Alaba nach seiner Erklärung bei der Pressekonferenz gegenüber Sky.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ging es um ein mögliches Tauschgeschäft mit . Der FC Bayern arbeitete damals an einer Verpflichtung von Leroy Sane, der nach langen Verhandlungen im Sommer schließlich ohne Tausch nach München wechselte.

FC Bayern München: Niklas Süle positiv auf COVID-19 getestet

Der deutsche Nationalspieler Niklas Süle vom FC Bayern München ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Montag.

Wie der Verein am Montag mitteilte, befindet sich der 25 Jahre alte Abwehrspieler in häuslicher Quarantäne. "Es geht ihm gut", teilte der Klub mit.

FC Bayern München: Salzburg-Boss zeigt sich vor Duell ehrfürchtig

Sportdirektor Christoph Freund vom FC Salzburg hat den FC Bayern München in den höchsten Tönen gelobt. Vor dem Duell mit dem deutschen Rekordmeister sprach Freund ehrfürchtig von der "aktuell besten Vereinsmannschaft der Welt"

"Wenn man sieht, wie die Bayern in den letzten Wochen und Monaten fast alle ihre Gegner an die Wand gespielt und teilweise zerlegt haben, ist das schon beeindruckend", sagte Freund im Interview mit der tz .

Freund ergänzte: "Wir werden uns sehr gut auf dieses Duell vorbereiten, wollen zeigen, was wir können, und auch aus diesem Spiel lernen und mitnehmen, was geht. Wenn dann noch Punkte dazukommen sollen, muss aber schon sehr viel zusammenpassen."

