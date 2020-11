FC Bayern - Manuel Neuer spricht über Karriereende: "Ich möchte mich nicht kaputt machen"

Manuel Neuer will nur noch solange spielen, wie es ihm Spaß macht und er dem Team helfen kann. Das bekräftigte der Bayern-Keeper in einem Interview.

Manuel Neuer (34) möchte ein nahendes Karriereende nicht künstlich hinauszögern. Ihm sei ein gesundes Leben nach der Karriere wichtiger, als einen Altersrekord aufzustellen.

Gianluigi Buffon steht mit 42 Jahren noch regelmäßig im Kader von . Für Manuel Neuer liegt ein möglicher Altersrekord aber nicht im Fokus, wie er dem Sportbuzzer erklärte: "Es ist nicht mein Ziel, der Torwart zu werden, der am längsten gespielt hat. Ich will es genießen."

Neuer betonte, dass er noch immer motiviert sei. "Ich freue mich über jede Saison, in der es mir gut geht, in der ich der Mannschaft helfen kann, in der es mir Spaß macht", erklärte er. Dennoch sei ihm die Zeit nach seiner Karriere wichtig: "Ich will gesund bleiben. Damit die Lebensqualität nicht verloren geht, ich später noch Tennis spielen kann. Ich möchte mich nicht kaputt machen", fügte er hinzu.

Neuer: "Ich gebe in jedem Training mein Bestes"

Der Schlussmann der Bayern und der Nationalmannschaft hatte durch zahlreiche Verletzungen schon mehrfach große Rückschläge erlitten. Nach seinem dritten Mittelfußbruch 2017 verpasste er beinahe die WM 2018 in . Die Verletzung kostete ihn sogar fast die Karriere, wie er 2018 der Süddeutschen Zeitung verriet.

Trotz seiner 34 Jahre sieht sich der Keeper noch nicht am Ende seiner Entwicklung. "Man lernt ja immer im Leben. Ob sich der Fußball noch ex­trem verändert, kann ich nicht sagen. Ich gebe in jedem Training mein Bestes", erklärte er. "Es geht um Feinheiten, um Schrittfolgen, um Sprungkraft, um den richtigen Pass, ums Rauslaufen."

Bei den Bayern hat Neuer seinen Vertrag Ende Mai dieses Jahres um zwei Jahre bis Sommer 2023 verlängert. Bei Vertragsende ist der ehemaliger Schalker 37 Jahre alt.