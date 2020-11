FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick lobt Hernandez, FCB zieht Alaba-Angebot zurück - alle FCB-Infos heute

Der FC Bayern zieht sein Vertragsangebot an David Alaba zurück. Hansi Flick lobt Lucas Hernandez. Alle FCB-News am heutigen Montag.

Beim jagt ein Pflichtspiel das nächste: Nach dem 2:1-Erfolg gegen den ist das Team von Trainer Hansi Flick am Dienstag wieder in der gefordert. Dort trifft der FCB auf Red Bull Salzburg (21 Uhr im LIVE-TICKER).

Im Vorfeld der Partie sorgt vor allem die Situation rund um David Alaba für Brisanz. Bayern-Präsident bestätigte am Sonntagabend, dass der Verein das Angebot zur Vertragsverlängerung zurückgezogen hat.

Derweil lobt FCB-Coach Hansi Flick die jüngsten Leistungen von Lucas Hernandez, der momentan Stammspieler beim deutschen Rekordmeister geworden ist.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Montag. Die Bayern-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern München: Hansi Flick lobt "Kämpfer" Lucas Hernandez

Trainer Hansi Flick vom Champions-League-Sieger Bayern München hat an den französischen Weltmeister Lucas Hernandez ein Extralob verteilt. "Lucas ist Wahnsinn mit seiner Einstellung", sagte Flick dem kicker : "Die ist sensationell. Er ist ein richtiger Kämpfer."

Der 24 Jahre alte Defensivspieler hatte nach seinem Wechsel für 80 Millionen Euro von in der vergangenen Triple-Saison auch verletzungsbedingt noch Anpassungsprobleme. In dieser Spielzeit entwickelt sich Hernandez allerdings immer mehr zum Stammspieler.

"Er ist gierig, er gibt immer alles und ist ein Teamplayer", sagte auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Jeder kann sehen, wie sehr er unserer Mannschaft mit seiner körperlichen Robustheit, seiner Leidenschaft und Power hilft."

Quelle: SID

Präsident Herbert Hainer: FC Bayern zieht Vertragsangebot an David Alaba zurück

Der FC Bayern München und sein Abwehrchef David Alaba gehen am Saisonende womöglich getrennte Wege. Präsident Herbert Hainer bestätigte am Sonntagabend im Bayerischen Rundfunk, dass der deutsche Rekordmeister sein Angebot zur Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages zurückgezogen habe.

Zuvor habe der Triple-Gewinner dem österreichischen Nationalspieler und dessen Beratern deutlich gemacht, nach monatelangen Verhandlungen bis Ende Oktober Klarheit haben zu wollen.

Quelle: Sport1

Nachdem der FC Bayern bis Samstag keine Antwort erhalten hätte, habe Sportvorstand Hasan Salihamidzic "nochmal aktiv" bei Alabas Berater nachgehakt, berichtete Hainer in der Sendung 'Blickpunkt Sport'. "Die Antwort war, dass das Angebot noch immer unbefriedigend ist und wir weiter nachdenken sollen. Daraufhin haben wir uns entschlossen, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen - das heißt, es gibt kein Angebot mehr", sagte der seit einem Jahr amtierende Präsident der Münchner.

