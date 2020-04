FC Bayern München, News und Gerüchte: Transfer von Sergino Dest war vor Corona "fast sicher"

Während Corona den Transfer von Ajax' Sergino Dest blockiert, will Rummenigge bei Vertragsverlägerungen keine Rücksicht auf die Krise nehmen.

In Zeiten der Corona-Krise will der alle Transferaktivitäten vorerst ruhen lassen, daher ist auch unklar, wie es im Werben um Verteidiger Sergino Dest von Amsterdam weitergeht.

Trotz der aktuellen Unklarheit und der möglichen Veränderungen des Transfermarkts will Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge in Sachen Vertragsverlängerungen keine Rücksicht auf die Krise nehmen.

Außerdem: Bayern-Juwel Richards hat offenbar das Interesse aus In- und Ausland geweckt.

FC Bayern München: Verhinderte Corona-Krise den Transfer von Ajax' Sergino Dest?

Dass sich der deutsche Rekordmeister FC Bayern München mit Ajax-Talent Sergino Dest befasst, ist bekannt. Wie Ajax-Experte Mike Verweij von De Telegraaf berichtet, sei der Transfer des 19-Jährigen nach München vor der Corona-Krise "fast sicher" gewesen.

Nun sei allerdings völlig offen, wie es im Münchner Werben um den Rechtsverteidiger weitergeht.

Dest hatte im Februar bereits das DFB-Pokalspiel zwischen gegen die TSG Hoffenheim in der Allianz Arena verfolgt. Sein Vertrag in Amsterdam läuft noch bis 2022.

FC Bayern: Vertragsangebote für Thiago, Neuer, Alaba und Müller "ohne Corona-Discount" und "seriös"

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat betont, dass die Corona-Krise und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen keinen Einfluss auf die Vertragsverhandlungen mit vier Bayern-Stars, deren Verträge 2021 auslaufen, haben werden.

"Unsere Angebote sind extrem fair und seriös - ohne Corona-Discount. Ich denke, dass nicht viele Vereine auf der Welt das so in dieser Krise handhaben", sagte Rummenigge über die Verhandlungen des deutschen Rekordmeisters mit Manuel Neuer, Thomas Müller, David Alaba und Thiago.

Die Verträge der vier Spieler laufen im Sommer 2021 aus. Während eine Verlängerung bei Müller bis 2023 nach aktuellem Stand der Dinge nur noch Formsache sein soll, gibt es bei Kapitän Neuer offenbar Differenzen bezüglich der angepeilten Vertragslaufzeit.

FC Bayern München verlängert Vertrag von Trainer Hansi Flick bis 2023

Der FC Bayern München hat den Vertrag von Cheftrainer Hansi Flick bis Ende Juni 2023 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitagnachmittag offiziell bekannt.

Die Übereinkunft über das neue Arbeitspapier sei nach "guten und vertrauensvollen Gesprächen" zwischen Flick und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, Vorstand Oliver Kahn sowie Sportdirektor Hasan Salihamidzic zustandegekommen, heißt es in der Mitteilung. "Der FC Bayern ist mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden. Die Mannschaft hat unter ihm eine sehr gute Entwicklung genommen, spielt attraktiven Fußball, der sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt. Wir sind der einzige deutsche Verein, der noch in allen drei Wettbewerben vertreten ist", sagte Rummenigge.

Flick, der letzten Sommer als Co-Trainer von Niko Kovac zum FCB gekommen war und Anfang November nach Kovacs Entlassung zunächst interimsmäßig das Amt des Cheftrainers übernommen hatte, freute sich indes über seine Verlängerung: "Ich freue mich darauf, zusammen mit meinem Trainer-Team und der Mannschaft die kommenden Aufgaben anzugehen. Die Gespräche mit Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic waren sehr gut und von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt. Wir haben zusammen die Ausrichtung für die kommenden Jahre festgelegt. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können."

Sportdirektor Salihamidzic sagte derweil: "Wir hatten ja von Tag eins an, als Hansi die Mannschaft übernahm, einen Plan, wie wir mit der Situation umgehen. Zunächst hat Hansi für zwei Spiele übernommen, dann bis Weihnachten, dann gab es die Vereinbarung, dass er bis Ende der Saison unser Trainer ist. Daran hat sich Hansi loyal und diszipliniert gehalten, das ist eine Qualität. Eine andere sind die Ergebnisse, die Hansi mit unserer Mannschaft erzielt hat."

Interesse aus dem In- und Ausland: Bayern-Verteidiger Chris Richards angeblich heiß begehrt

Chris Richards ist gerade einmal 20 Jahre alt und eigentlich Innenverteidiger bei der Zweitvertretung des FC Bayern München in der . Nun allerdings soll der US-Amerikaner ins Visier einiger Bundesligaklubs geraten sein. Das berichtet die tz.

Demnach interessieren sich wohl gleich mehrere Vereine aus Deutschlands oberster Spielklasse für das Talent, das im Wintertrainingslager mit den Profis nach geflogen war. Konkrete Namen fallen dabei nicht.

Bereits vor einigen Tagen gab es Gerüchte um ein Interesse an Richards, so vermeldete der englische Mirror, dass der und der ein Auge auf den jungen Abwehrspieler geworfen haben sollen.