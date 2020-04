FC Bayern München, News und Gerüchte: Kahn spricht über Neuer und Nübel, Pizarro zurück zum FCB?

Claudio Pizarro könnte in anderer Funktion zum FCB zurückkehren. Und: Oliver Kahn spricht über gleich mehrere Themen. Alle News zum FC Bayern München.

Beim schreiten die Planungen für die Zeit nach der Coronakrise weiter voran. Oliver Kahn, der Sportvorstand der Münchner, hat sich in einem ausführlichen Interview mit der Sport Bild zu gleich mehreren Themen geäußert.

Gerüchte kursieren derweil um eine Rückkehr von Claudio Pizarro. Der 41-Jährige will nach seiner Karriere als Markenbotschafter an die Isar zurückkehren.

Außerdem: Philippe Coutinho hofft auf einen Wechsel nach . Und: Boateng unterstützt Tafeln in München und Berlin.

FC Bayern München: Oliver Kahn über Müller, Neuer, Flick und einen Sane-Transfer

Sportvorstand Oliver Kahn vom FC Bayern München hat sich in einem Interview mit der Sport Bild zu den aktuellen Geschehnissen und Planungen des FC Bayern München geäußert.

Der 50-Jährige sprach über...

... den Stand der Vertragsverlängerungen: "Manuel Neuer und Thomas Müller sind Identifikationsfiguren des Klubs, die für Erfolg und Kontinuität stehen." Sportdirektor Hasan Salihamidzic arbeite "zielorientiert und strukturiert" an diesen Themen.

... Manuel Neuers Wunsch auf einen Vertrag bis 2025: "Generell können Torhüter [...] natürlich bis ins hohe Alter spielen. Es ist dann schon aber eine große Herausforderung, das hohe Niveau zu halten."

... Leroy Sane: "Ich bitte um Verständnis, dass ich mich grundsätzlich nicht über Spieler von anderen Vereinen äußere."

... intensive Gespräche mit Trainer Hansi Flick über eine Vertragsverlängerung: "Entscheidend für mich ist, dass wir in eine Richtung marschieren, um die Mannschaft weiterzuentwickeln."

FC Bayern München: Kehrt Claudio Pizarro als Markenbotschafter zurück?

Der derzeit beim SV unter Vertrag stehende Angreifer Claudio Pizarro wird offenbar nach seiner Zeit an der Weser zum FC Bayern München zurückkehren. Dies berichtet die Sport Bild.

Der Peruaner (41) spielte in der derzeit unterbrochenen Saison keine große Rolle beim Team von Florian Kohfeldt, zudem ist ungewiss, ob die Spielzeit zu Ende gespielt wird.

Nach Ende seiner Karriere wird der Offensivspieler den FC Bayern nach außen vertreten, obwohl auch Bremen um ihn in dieser Position gebuhlt hatte.

FC Bayern: Philippe Coutinho wohl vor Rückkehr nach England

Philippe Coutinho will laut einem Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivo nicht über den Sommer hinaus beim FC Bayern München bleiben, sondern seine Karriere in England fortsetzen.

Zwar soll eine Rückkehr zum , für den Coutinho fünf Jahre lang spielte, unwahrscheinlich sein, aber dennoch will Coutinho laut des Berichts nur nach England. Ein vermeintliches Interesse von und sei für den Brasilianer nicht relevant.

FC Bayern München - Oliver Kahn: "Alexander Nübel soll hinter Manuel Neuer lernen"

Oliver Kahn hat sich in der Torwartfrage beim FC Bayern klar positioniert. Im Interview mit der Sport Bild gab er an, dass sich Neuzugang Alexander Nübel hinter Manuel Neuer einreihen muss.

"Mit Alexander Nübel bekommen wir einen hochtalentierten Torwart, der die Möglichkeit besitzt, sich hinter Manuel Neuer zu entwickeln und zu lernen", sagte Kahn. "Die Möglichkeit, täglich mit dem besten Torwart der Welt zu arbeiten, haben nicht viele."

Bayern-Star Boateng unterstützt Tafeln in München und Berlin

Jerome Boateng hat sich in die größer werdende Riege der prominenten Fußball-Profis eingereiht, die in der Coronakrise wertvolle Hilfe leisten. Der Rio-Weltmeister unterstützt die Tafeln in seiner Heimatstadt Berlin sowie in München, wo er für den FC Bayern spielt, finanziell. Mit seiner Spende soll der Kauf betriebswichtiger Produkte unterstützt und der Weiterlauf des Betriebs sichergestellt werden.

"In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir alle zusammen helfen", sagte Boateng : "Wir Fußballer werden ja oft in die Vorbildrolle gedrängt, Vorbilder sind für mich in diesen Tagen aber all die, die durch ihren Einsatz in der schwierigen Situation vorangehen und dafür sorgen, dass das Leben möglichst weitergeht. Wie auch die freiwilligen Helfer bei den Tafeln."

Lucas Scholl: "Musste bei den Bayern-Profis eine komplett neue Sportart lernen"

Lucas Scholl hat in einem Interview mit dem Münchner Merkur und der tz den schwierigen Übergang vom Jugend- zum Profibereich beschrieben. Außerdem bekräftigte der Sohn von Mehmet Scholl, dass er den Traum vom Profifußball noch nicht aufgegeben habe.

"Zwischen den Bayern-Profis und der U19 liegen Welten", sagte Scholl, der bereits mit 17 bei den Profis mittrainieren durfte. "Bei den Bayern-Profis musste ich im Grunde eine komplett neue Sportart lernen. [...] Pep hat mir brutal viel beigebracht und sich sehr um mich bemüht. Aber das Tempo war brutal."