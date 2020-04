FC Bayern München verlängert Vertrag von Trainer Hansi Flick bis 2023

Nun ist die Unterschrift unter dem neuen Arbeitspapier! Hansi Flick bindet sich auch weiterhin an den FC Bayern und unterschreibt einen neuen Vertrag.

Der hat den Vertrag von Cheftrainer Hansi Flick bis Ende Juni 2023 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitagnachmittag offiziell bekannt.

Die Übereinkunft über das neue Arbeitspapier sei nach "guten und vertrauensvollen Gesprächen" zwischen Flick und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, Vorstand Oliver Kahn sowie Sportdirektor Hasan Salihamidzic zustandegekommen, heißt es in der Mitteilung. "Der FC Bayern ist mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden. Die Mannschaft hat unter ihm eine sehr gute Entwicklung genommen, spielt attraktiven Fußball, der sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt. Wir sind der einzige deutsche Verein, der noch in allen drei Wettbewerben vertreten ist", sagte Rummenigge.

Hansi Flick über neuen Vertrag beim FC Bayern: "Bin sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können"

Flick, der letzten Sommer als Co-Trainer von Niko Kovac zum FCB gekommen war und Anfang November nach Kovacs Entlassung zunächst interimsmäßig das Amt des Cheftrainers übernommen hatte, freute sich indes über seine Verlängerung: "Ich freue mich darauf, zusammen mit meinem Trainer-Team und der Mannschaft die kommenden Aufgaben anzugehen. Die Gespräche mit Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic waren sehr gut und von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt. Wir haben zusammen die Ausrichtung für die kommenden Jahre festgelegt. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können."

Flick hatte zuletzt immer wieder offen gelassen, ob er auch über den kommenden Sommer hinaus in München bleiben werde. Rummenigge hatte eine Ausweitung von Flicks Engagement bei den Bayern indes schon Ende Februar nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales beim FC Chelsea angedeutet.

Sportdirektor Salihamidzic sagte derweil: "Wir hatten ja von Tag eins an, als Hansi die Mannschaft übernahm, einen Plan, wie wir mit der Situation umgehen. Zunächst hat Hansi für zwei Spiele übernommen, dann bis Weihnachten, dann gab es die Vereinbarung, dass er bis Ende der Saison unser Trainer ist. Daran hat sich Hansi loyal und diszipliniert gehalten, das ist eine Qualität. Eine andere sind die Ergebnisse, die Hansi mit unserer Mannschaft erzielt hat."