FC Bayern München, News und Gerüchte: Zwei LaLiga-Klubs offenbar an Javi Martinez dran, Karim Adeyemi spricht über seine Zeit beim FCB

Der FC Bayern plant für die kommende Saison offenbar ohne Javi Martinez. Der Spanier hat wohl bereits Interesse aus seinem Heimatland geweckt.

Bis Ende April finden in der aufgrund der Corona-Pandemie keine Spiele statt. Dennoch laufen auch beim die Planungen für die kommende Saison weiter.

So sollen die Bayern offenbar bereit sein, Javi Martinez nach der laufenden Spielzeit abzugeben. Interesse gibt es angeblich bereits aus seinem Heimatland.

Außerdem: Ex-Bayer Karim Adeyemi spricht über seine Zeit in München und beim FCB wird wohl am Sane-Transfer gezweifelt.

FC Bayern München plant offenbar Verkauf von Javi Martinez - zwei -Klubs interessiert?

Der FC Bayern München plant offenbar, Javi Martinez im Sommer abzugeben. Das berichtet Sky.

Demnach will der deutsche Rekordmeister für den Spanier mit Blick auf seinen 2021 auslaufenden Vertrag noch eine Ablöse erzielen.

Dem Bericht zufolge hat Martinez' Ex-Klub bereits Interesse am 31-Jährigen bekundet. Dort gilt Klub-Präsident Aitor Elizegi als Befürworter des Defensivspielers.

Neben den Basken soll auch Ligakonkurrent an den Diensten des 18-fachen spanischen Nationalspielers interessiert sein.

Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg im Interview: "Wenn man bei Bayern aus der Reihe tanzte, erfuhr man wenig Unterstützung"

Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg sicherte sich in der diesjährigen NxGn-Abstimmung einen Platz unter den 50 größten Wunderkindern der Welt. Im Interview mit Goal und SPOX spricht der gebürtige Münchner über seinen frühen Wechsel zum großen FC Bayern München und warum es beim Rekordmeister zu Komplikationen kam.

"Beim FC Bayern hat man schnell gemerkt, dass es einen genauen Plan gibt. Wenn man als Spieler diesbezüglich aus der Reihe tanzte oder sich nicht an diesen Plan hielt, erfuhr man meistens eher wenig Unterstützung. Ich glaube nicht, dass der Verein auf Spieler setzt, die in der Offensive machen, was sie wollen. Letztlich geht aber jeder Verein mit dieser Thematik anders um", erklärte 18-Jährige und ergänzte: "Welcher Weg der richtige ist, möchte ich gar nicht beurteilen. Immerhin ist der FC Bayern ein absoluter Top-Klub."

Nach zwei Jahren wurde der Youngster bei den Münchnern aussoritiert - offenbar aufgrund von Disziplinlosigkeit. "Ob es Disziplinlosigkeiten gegeben hat, sei mal dahingestellt. Ich glaube nicht, dass das den Ausschlag gegeben hat. Es hat einfach nicht mehr gepasst mit Bayern", bezog Adeyemi dazu Stellung.

FC Bayern München nimmt angeblich Abstand von Transfer von Leroy Sane - Timo Werner wieder ein Thema?

Beim FC Bayern München mehren sich angeblich die Zweifel, Leroy Sane im Sommer zu verpflichten. Wie der kicker in der Donnerstagsausgabe berichtet, soll dagegen Timo Werner wieder beim Rekordmeister hoch im Kurs stehen.

Laut des Berichts seien sich die Verantwortlichen des FC Bayern nicht mehr sicher, ob die Mentalität und der Charakter von Sane zum deutschen Rekordmeister passen würde und er wirklich zum FCB wechseln möchte. Vor allem soll der Beraterwechsel des Nationalspielers zu Lian Sports ein großes Thema gewesen sein. Sane soll demnach seine Wechsel-Zusage an die Münchner zweimal widerrufen haben, nachdem er sich dieser Agentur anschloss.

Daher lote der FCB nun andere Optionen wie Leipzigs Timo Werner aus. In der Causa Werner hatten sich im Sommer noch Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Ex-Trainer Niko Kovac gegen einen Transfer ausgesprochen.

Werner kann angeblich im Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro in seinem Vertrag aktivieren. Leipzigs Sportdirektor Markus Kröschke erklärte noch Anfang der Woche gegenüber der Bild, dass er fest von einem Verbleib Werners ausgehe.