FC Bayern München: Arsenal und Chelsea angeblich scharf auf Talent Chris Richards

Zieht es Chris Richards nach London? Zwei Klubs aus der englischen Hauptstadt sind wohl scharf auf das FCB-Juwel.

Nachwuchsspieler Chris Richards vom steht wohl im Fokus zweier englischer Top-Klubs. Laut eines Berichts des englischen Express könnte es im Sommer zu einem Wettbieten zwischen dem und dem um den 20-Jährigen kommen. Richards gilt als großes Abwehrtalent und kommt in der zweiten Mannschaft der Münchner regelmäßig zum Einsatz.

Der US-Amerikaner, der neben seiner Hauptposition in der Innenverteidigung auch als rechter Verteidiger einsetzbar ist, wolle jedoch auch in der zum Zuge kommen und sei sich nicht sicher, ob sich dies in der unmittelbaren Zukunft ändern werde. Sollten ihm Einsätze in der Premier League zugesichert werden, würde er diesen Schritt bevorzugen.

Bayern München: Vertrag von Chris Richards läuft bis 2023

Nach Informationen des Mirror beobachteten auch der und der die Situation des Spielers, für den der FC Bayern bislang Leihanfragen anderer Bundesligateams abgelehnt hatte.

Mehr Teams

Der Vertrag des Juniorennationalspielers beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2023.