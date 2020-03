FC Bayern München, News und Gerüchte: Angeblich erneutes Interesse an Napolis Fabian Ruiz, NLZ-Chef fordert Siegermentalität von Joshua Zirkzee

Der FC Bayern München hat wohl erneut Interesse an Fabian Ruiz und Joshua Zirkzee benötigt laut NLZ-Chef Sauer Siegermentalität. Alle FCB-News.

Fußball-Pause in der . Während die Vereine die Füße stillhalten müssen, kursieren im Hintergrund weiter Transfergerüchte.

So hat der FC Bayern offenbar erneut Napolis Fabian Ruiz ins Visier genommen, muss im Rennen um den Spanier aber wohl mit namhafter Konkurrenz rechnen.

Außerdem: NLZ-Chef Jochen Sauer fordert von Joshua Zirkzee Siegermentalität.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Montag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Neuer Anlauf bei Napolis Fabian Ruiz?

Der FC Bayern München plant offenbar einen erneuten Anlauf bei Fabian Ruiz von . Das berichtet der Express.

Bereits im vergangenen Sommer hatte der deutsche Rekordmeister angeblich Interesse am U21-Europameister bekundet.

Dem Bericht zufolge bekommen die Münchner im Kampf um den Spanier Konkurrenz vom FC Barcelona, Real Madrid und Jürgen Klopps FC Liverpool. Als Ablöse stehen 80 Millionen Euro im Raum.

Ruiz wechselte 2018 für 30 Millionen von an den Vesuv und erzielte als zentraler Mittelfeldspieler in der laufenden Serie-A-Saison in 22 Spielen zwei Tore.

FC Bayern - Nachwuchschef Jochen Sauer: "Zirkzee muss noch in vielem zulegen"

Drei Tore schoss Joshua Zirkzee in seinen ersten fünf Spielen für die erste Mannschaft des FC Bayern, der Niederländer könnte der erste Nachwuchsspieler seit langer Zeit sein, dem der dauerhafte Sprung zu den Profis gelingt.

Bei den Bayern ist man mit dem Stürmer sehr zufrieden, auch wenn NLZ-Leiter Jochen Sauer dem Niederländer ein gewisses Phlegma nachsagt: "Joshua ist manchmal ein Typ, der nur so hoch springt, wie er gerade muss", sagte Sauer im kicker.

Dass Zirkzee aber alle Anlagen besitzt, um sich durchzusetzen, ist für Sauer klar. "Die Hardware hat Josh, er braucht aber auch den Kopf und die Siegermentalität. Er weiß, wo das Tor steht."

Deswegen fordert Sauer noch mehr vom Youngster, der mit Robert Lewandowski auf der Neun einen absoluten Top-Mann als Konkurrenten hat. "Er muss noch in vielem zulegen, wenn er in diesem Verein auf dieser Position spielen will", erklärte Sauer weiter.

Verlässt David Alaba den FC Bayern nach Barcelona?

David Alaba denkt offenbar an einen Abschied vom FC Bayern und soll deshalb die Vertragsgespräche mit den Münchnern vorzeitig gestoppt haben. Das berichtet die katalanische Zeitung Sport. Ein möglicher Abnehmer ist dabei der .

Alabas Vertrag beim Rekordmeister läuft im kommenden Jahr. Da die Münchner jedoch offenbar keinen ablösefreien Abgang riskieren wollen, könnte der Österreicher schon im Sommer wechseln. So sollen sich Alabas Vertreter bereits bei mehreren europäischen Top-Klubs umgehört haben.

Dabei gilt auch Barca als ein Interessent. Die Katalanen wollen jedoch nicht auf die hohen Gehaltsforderungen des 27-Jährigen eingehen. Die Blaugrana sind deshalb offenbar gewillt, im Gegenzug die Ablösesumme für Alaba zu drücken und erwägen einen weiteren Spieler für ein mögliches Tauschgeschäft in den Deal zu involvieren.

Als Verhandlungspartner könnte Barcelona dabei ein bekanntes Gesicht erwarten. So soll Alaba laut Sky seinen Berater gewechselt haben und wird in Zukunft von Pini Zahavi vertreten. Der Israeli gilt als Star-Agent und zählt unter anderem Robert Lewandowski und Neymar zu seinen Klienten. Dabei werden ihm gute Verbindungen zu den spanischen Top-Klubs nachgesagt.