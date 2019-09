Bericht: Real Madrid, Barca, FC Bayern und Liverpool an Napolis Fabian Ruiz interessiert

Fabian Ruiz war eine der Schlüsselfiguren bei Spaniens U21-EM-Triumph. Auch bei Napoli spielt er groß auf, was einige Top-Klubs auf den Plan ruft.

U21-Europameister Fabian Ruiz von Italiens Vizemeister hat sich mit starken Leistungen in der vergangenen Saison in den Fokus von mehreren Spitzenklubs gespielt. Wie calciomercato.com berichtet, zeigen , der , Liverpool und der Interesse am Spanier.

Der Mittelfeldmann steht bei den Partenopei noch bis 2023 unter Vertrag, bereits in der abgelaufenen Transferperiode gab es viele Gerüchte um den 23-Jährigen.

Neapel baut auf Ruiz - Marktwert bei 50 Millionen Euro

Ruiz kam im Juli 2018 von via Ausstiegsklausel für 30 Millionen Euro Ablöse nach . Für Napoli absolvierte er 2018/29 40 Spiele, dabei erzielte er sieben Tore und bereitete drei weitere vor.

Der Marktwert des Spielgestalters wird derzeit auf 50 Millionen Euro geschätzt. In Neapel spielt Ruiz im Projekt von Carlo Ancelotti allerdings eine große Rolle, was einen Transfer schwierig gestaltet.