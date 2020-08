FC Bayern München, News und Gerüchte: Barca fühlt sich offenbar provoziert, Pavard bricht wohl Training ab - alle Infos zum FCB heute

Aussagen aus dem Lager des FC Bayern München sorgen beim FC Barcelona vor dem CL-Duell am Freitag offenbar für Extra-Motivation. Alle News zum FCB.

Beim steht aktuell alles im Zeichen des Viertelfinal-Krachers in der . Am Freitag (21 Uhr im LIVE-TICKER ) trifft der deutsche Meister auf den um Superstar Lionel Messi.

Im Vorfeld fühlt sich Barca offenbar von den Bayern provoziert. Grund dafür sind Aussagen von FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Benjamin Pavard wird Bayern gegen Barcelona wohl definitiv fehlen, während nun angeblich auch ins Rennen um Thiago eingestiegen ist.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Donnerstag. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

FC Bayern: Barca fühlt sich von Aussagen aus München offenbar provoziert

Beim FC Barcelona fühlt man sich vor dem Duell im Champions-League-Viertelfinale am Freitag offenbar provoziert vom Gegner FC Bayern. Das berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo .

Demnach soll man bei Barca sauer sein über die jüngst getätigten Aussagen von Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und dem früheren FCB-Spieler Lothar Matthäus.

Rummenigge hatte hinsichtlich des Aufeinandertreffens der beiden besten deutschen Torhüter gesagt, dass Manuel Neuer "Weltklasse" sei und Marc-Andre ter Stegen erst "auf dem Weg dorthin". Matthäus betonte indes, dass Bayerns Robert Lewandowski aktuell vor Lionel Messi der beste Stürmer der Welt sei und übte auch allgemeine Kritik am spanischen Vizemeister: "Barca ist nicht mehr das Barca von früher. Sie haben keine gute Saison gespielt, sind nicht Meister geworden in . Ihre Abwehr ist anfällig, viele Spieler haben nicht mehr das Tempo. Mir macht Barca keine Angst", so Matthäus.

In Barcelona hat man diese Aussagen wohl registriert und nutzt sie als zusätzliche Motivation. "Wir werden die Antwort auf dem Platz geben", wird ein namentlich nicht genannter Barca-Star bei der Mundo Deportivo zitiert.

FC Bayern: Pavard muss Training abbrechen und fehlt wohl gegen Barca

Die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback für das Finalturnier der Champions League von Bayern Münchens Benjamin Pavard haben offenbar einen Dämpfer erhalten. Das berichtet Sky.

Der Verteidiger war am Mittwoch nach seiner vor zwei Wochen zugezogenen Bänderverletzung auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und musste die Einheit dem Bericht des TV-Senders zufolge bereits kurze Zeit später wieder abbrechen .

Demnach sei er lediglich einmal über den Platz gelaufen, bis der Reha-Coach eingriff und den 24-Jährigen zum Aufhören bewegte. Ein Einsatz für das Viertelfinale gegen den FC Barcelona (Fr., 21 Uhr im LIVE-TICKER) scheint somit ausgeschlossen. Auch für weitere Partien im Falle eines Weiterkommens wird ein Einsatz Pavards voraussichtlich kein Thema sein.

FC Bayern München: Manchester City steigt wohl in Poker um Thiago ein

Manchester City könnte in den Poker um Thiago einsteigen. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor .

Demnach suchen die Citizens noch einen Mann für das zentrale Mittelfeld, da David Silva nach dem Ende der Champions-League-Saison Manchester verlassen wird.