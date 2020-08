FC Bayern: Darum lehnte Barcelona-Präsident Josep Maria Bartomeu einen Transfer von Alphonso Davies ab

Mit 8:2 fertigten der FC Bayern und Alphonso Davies den FC Barcelona ab. Dabei hätte der Kanadier offenbar auch auf der anderen Seite stehen können.

Vor seinem Wechsel zum FC Bayern im Jahr 2019 stand Alphonso Davies angeblich auch im Fokus des . Laut Informationen des mexikanischen TV-Senders TUDN lehnte der Präsident der Katalanen, Josep Maria Bartomeu, einen Transfer des Teenagers jedoch ab - mit einer bemerkenswerten Begründung.

Demnach soll Barcelona-Legende Hristo Stoichkov, der bei TUDN als TV-Experte arbeitet, den Barca-Boss auf Davies aufmerksam gemacht haben. Dieser war jedoch wohl der Meinung, dass der damals 18-Jährige nicht reif genug für Barca sei. Mit dem Hinweis, Davies komme aus Kanada, habe Bartomeu das Thema zügig beendet.

Marcelo schwärmt von Alphonso Davies: "Meine Augen leuchten, wenn ich Dich spielen sehe"

So schlug im vergangenen Winter der FC Bayern zu. Davies entwickelte sich dort als Linksverteidiger in dieser Saison zum Leistungsträger und bekam nach dem 8:2-Erfolg in der Champions League gegen die Blaugrana sogar ein Sonderlob von Real-Verteidiger Marcelo für den starken Auftritt. Unter einem Instagram-Post des Youngsters kommentierte der Brasilianer: "Meine Augen leuchten, wenn ich Dich spielen sehe, Junge."

Im Januar 2019 wechselte Davies für zehn Millionen Euro Ablöse vom -Klub Vancouver Whitecaps zum deutschen Rekordmeister. Nach einem halben Jahr Anlaufzeit mauserte sich der umgeschulte Außenbahnspezialist in dieser Spielzeit zum Stammspieler und war in 44 Spielen an 13 Toren beteiligt.