FC Bayern München, News und Gerüchte: Neues Heimtrikot 2020/21 vorgestellt, Alphonso Davies wertvollster FCB-Spieler

Der FC Bayern stellt sein neues Heimtrikot vor und Alphonso Davies ist der wertvollste Spieler im Kader des Rekordmeisters. Alle FCB-News.

In der eilt der mit großen Schritten in Richtung Meisterschaft. Auch im hat man noch Chancen auf den Titel - im Halbfinale wartet am heutigen Abend die Eintracht aus Frankfurt (20.45 Uhr im LIVE-TICKER ). Wir zeigen Euch, wo Ihr die Begegnung live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Beim heutigen Duell präsentiert der deutsche Rekordmeister das neue Heimtrikot für die kommende Spielzeit. Das neue Dress wurde am heutigen Mittwoch vom Klub und Ausrüster adidas veröffentlicht.

Unterdessen hat das CIES Football Observatory eine neue Studie zu den Marktwerten der Top-Fußballer in Europa präsentiert - dabei schaffte es ein Bayern-Star in die Top 10.

Außerdem: Kingsley Coman spricht über einen möglichen Konkurrenzkampf mit Leroy Sane.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Mittwoch.

FC Bayern München stellt neues Heimtrikot für die Saison 2020/21 vor

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München und Ausrüster adidas haben am Mittwoch das neue Heimtrikot für die Spielzeit 2020/21 präsentiert.

Die neue Spielkleidung ist gänzlich im klassischen Rot gehalten und weist drei weiße Streifen an den Seiten auf. Zudem ist der V-Kragen ebenfalls in weiß gehalten. Im Nackenbereich befindet sich außerdem der Schriftzug "Mia san mia".

Bereits im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt (20.45 Uhr im LIVE-TICKER ) laufen die Münchner in den neuen Trikots auf.



Aktuelle Marktwerte: Alphonso Davies wertvollster Spieler des FC Bayern München

Nach der Coronakrise hat das CIES Football Observatory eine neue Studie zu den aktuellen Marktwerten der Top-Fußballer in Europa veröffentlicht.

Dabei ist Shootingstar Alphonso Davies auf Rang neun mit 133,5 Millionen Euro der wertvollste Spieler im Kader des FC Bayern München und lässt Größen wie beispielsweise PSG-Star Neymar oder Liverpools Virgil van Dijk hinter sich.



FC Bayern München vs. : TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung – die Übertragung zum DFB-Pokal-Halbfinale

Im Jahr 2018 stand man sich im Endspiel des DFB-Pokals gegenüber, nun ist es das Halbfinale. Der FC Bayern München hat heute Abend Eintracht Frankfurt um 20.45 Uhr in der Allianz Arena zu Gast.

FC Bayern München - Kingsley Coman über Konkurrenzkampf: "Wenn Sane käme, wäre das kein Problem"

Bayern Münchens Angreifer Kingsley Coman sieht einem möglichen Transfer von Manchester Citys Leroy Sane und dem damit drohenden Konkurrenzkampf entspannt entgegen.

"Als ich zum FC Bayern gekommen bin, hatten wir Franck Ribery, Arjen Robben, Douglas Costa und mich. Und ich war noch ein junger Spieler, vor mir die Legenden Ribery und Robben! Daran sehen Sie, dass das kein Problem für mich ist", sagte der 23-Jährige gegenüber der Sport Bild.

Vielmehr sei es "besser für die Mannschaft, wenn es viele Spieler auf diesem Niveau gibt", so der Franzose weiter.

Coman ergänzte: "Wenn Sane käme, wäre das kein Problem! Außer der Klub sagt zu mir, dass sie mich nicht mehr brauchen. Aber ich glaube, dass der Verein weiß, was er an mir hat. Die Situation von Leroy Sane hat nichts mit meiner eigenen Zukunft zu tun."



