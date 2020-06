FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung – die Übertragung zum DFB-Pokal-Halbfinale

Im DFB-Pokal wird der zweite Finalist gesucht. Der FC Bayern hat Eintracht Frankfurt zu Gast und wir verraten, wer im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Im Jahr 2018 stand man sich im Endspiel des DFB-Pokals gegenüber, nun ist es das Halbfinale. Der hat heute Abend um 20.45 Uhr in der Allianz Arena zu Gast.

Der FC Bayern München schnappt sicherte sich im vergangenen Jahr den DFB-Pokaltitel, als man im Finale mit 3:0 bezwang. Eben diese Leipziger kegelte die SGE in dieser Saison aus dem Wettbewerb.

In der stand man sich vor rund zwei Wochen gegenüber. 5:2 hieß es am Ende für den FC Bayern. Im Hinspiel dagegen behielten die Frankfurter mit 5:1 die Oberhand - wir dürfen uns also mutmaßlich auf Tore freuen.

Mehr Teams

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals und verrät alles Wichtige rund um die Begegnung am Mittwochabend.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live: Das Pokal-Halbfinale auf einen Blick

Duell FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Datum Mittwoch, 10. Juni 2020 (20.45 Uhr) Ort Allianz Arena, München ( ) Zuschauer keine (Geisterspiel)

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV sehen: Die -Übertragung

Die wichtigste Frage für ein Spiel unter der Woche lautet, wo es denn überhaupt live im TV gezeigt wird. Läuft FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im Fernsehen , oder müsst Ihr Euch eine Alternative suchen?

Goal liefert in diesem Abschnitt die Infos zur Übertragung und beantwortet die obere Frage gleich einmal mit 'Ja' - FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt läuft heute live im TV.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV im Ersten sehen

Der FC Bayern spielt gegen Frankfurt und das Free-TV ist live mit von der Partie, das sind doch einmal gute Neuigkeiten für alle Fans beider Teams.

Die ARD zeigt die vollen 90 Minuten inklusive einer möglichen Verlängerung (+ Elfmeterschießen) am Mittwoch in voller Länge im Free-TV. Um 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung zum Spiel, direkt im Anschluss an die Tagesschau.

Egal, wie lang die Partie geht, die ARD zeigt das Spiel FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im Ersten sehen: Alle Infos

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start der Übertragung: 20.15 Uhr (nach der Tagesschau)

Anstoß: 20.45 Uhr

Reporter: Tom Bartels

Moderation: Matthias Opdenhövel

Die ARD ist die einzige kostenlose Möglichkeit , wie Ihr das ganze Spiel live im deutschen Fernsehen schauen könnt. Aber: Auch Sky hat seine Finger im Spiel, wenn der DFB-Pokal heute Abend ausgetragen wird.



Quelle: Imago Images

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im Pay-TV bei Sky schauen

Der DFB-Pokal läuft in dieser Saison vollumfänglich beim Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky. Sky hat alle Spiele des Pokalwettbewerbs live und in voller Länge als Einzelspiel im Programm.

Zudem wird bei Sky auch eine Konferenz aller parallel stattfindender Duelle angeboten, diese gibt es heute natürlich nicht. Aber dafür wird FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV bei Sky gezeigt.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV bei Sky: Alle Infos

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start der Übertragung: 20.30 Uhr

Anstoß: 20.45 Uhr

Kommentator: Wolff Fuss

Kanal: Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD

Um bei Sky die vollen 90 Minuten Bayern gegen Frankfurt im TV schauen zu können, müsst Ihr allerdings Kunde sein. Heißt: Ihr braucht ein aktuelles Sky-Abonnement. Hier könnt Ihr Euch informieren, was das kostet und welche Pakete Ihr abschließen könnt.

Diese beiden Optionen habt Ihr also, um den DFB-Pokal heute Abend live im TV zu sehen. Bei Sport1, dem dritten Sender, der normalerweise Rechte am Pokal hält, bleibt der Bildschirm heute schwarz, wenn Ihr FC Bayern vs. Frankfurt heute live sehen wollt.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM schauen: So funktioniert's

Im deutschen Fernsehen sind der Free-TV-Sender ARD und der Pay-TV-Kanal Sky die beiden Programme, die FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live übertragen.

Doch wie sieht es im Internet aus? Gibt es einen LIVE-STREAM zum Gastspiel der Frankfurter in der Allianz Arena? In diesem längeren Abschnitt stellen wir Euch alle Optionen hierfür vor.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im Stream der ARD sehen

Das Erste besitzt die Rechte an den vollen 90 Minuten des DFB-Pokal-Halbfinales und somit wird das Spiel FC Bayern gegen Frankfurt auch live im Stream der ARD übertragen.

Die Übertragung ist dabei die genau selbe, wie auch live im deutschen Free-TV. Um 20.15 Uhr beginnen die Vorberichte und um 20.45 Uhr erfolgt der Anstoß zum Pokalkracher.

Hier geht es direkt zum LIVE-STREAM der ARD, der 24 Stunden lang aufrufbar ist.



Quelle: Getty Images

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM von Sky Go und Sky Ticket

Sky zeigt / überträgt den DFB-Pokal live im TV und auch im LIVE-STREAM. Das heißt im Umkehrschluss, dass auch FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt am heutigen Mittwoch live bei Sky zu sehen ist.

Alle Details zur Übertragung im TV habt Ihr oben bereits bekommen, nun geht es an die Details für die Übertragung im LIVE-STREAM.

Sky bietet zwei Optionen, beide haben ihre Vorteile: Bei Sky Go könnt Ihr als Sky-Kunde ganz einfach FC Bayern gegen Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen, indem Ihr Euch mit Eurem Login in der Sky-Go-Welt anmeldet und Fußball heute live genießt.

Das geht wiederum nur, wenn Ihr auch wirklich ein Abonnement besitzt. Sky Ticket ist das genaue Gegenteil dazu, denn dort braucht Ihr kein Abo, sondern könnt Euch jederzeit wieder abmelden, ohne irgendwelche Fristen beachten zu müssen.

Sky Ticket überträgt FC Bayern gegen Frankfurt heute live im Stream , anmelden müsst Ihr Euch davor dennoch. Schaut einfach mal vorbei und wählt aus, welches Paket für Euch am besten passt.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM mit der Onefootball-App

Das war aber noch nicht alles, wenn es um die Übertragung vom Spiel des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt geht.

Denn mit der App OneFootball könnt Ihr den DFB-Pokal heute ebenfalls live im Stream anschauen. Dieses Angebot ist ein ganz besonderes, alle Infos findet Ihr hier unter diesem Link.



Quelle: Imago Images / Goal

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Der Weg ins Halbfinale des DFB-Pokals

FC BAYERN MÜNCHEN EINTRACHT FRANKFURT 3:1 bei Energie Cottbus 1. Runde 5:3 bei Waldhof Mannheim 2:1 beim 2. Runde 2:1 beim 4:3 gegen 3. Runde 3:1 gegen RB Leipzig 1:0 bei Schalke 04 Viertelfinale 2:0 gegen

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellung der Teams

Hansi Flick (FC Bayern München) und Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) stellen gegen 19.30 Uhr ihre Mannschaftsaufstellung vor. Dann findet Ihr sie auch genau hier.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die letzten drei Duelle im DFB-Pokal

2017/18, Finale: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt 1:3

2009/10, Achtelfinale: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München 0:4

2005/06, Finale: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München 0:1

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick