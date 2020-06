FC Bayern München, News und Gerüchte: Schottland-Talent Aaron Hickey im Gespräch, FCB-Dominanz stört Bernd Leno

Aaron Hickey ist in München im Gespräch und Bernd Leno findet die Bayern-Dominanz in der Bundesliga störend. Alle FCB-News.

Der FC Bayern kommt nach dem souveränen 4:2-Auswärtserfolg bei am 30. Spieltag der der achten Deutschen Meisterschaft in Folge immer näher. Die Dominanz des FCB schmeckt allerdings nicht allen Beobachtern.

Während Ex-FCB-Star Bastian Schweinsteiger mit Blick auf das verlorene Finale dahoam in der 2012 aus dem Nähkästchen plaudert, wird ein schottisches Talent als Neuzugang beim Rekordmeister gehandelt.

Außerdem: Bundestrainer Joachim Löw verrät, welchen ungewöhnlichen Plan er mit Leon Goretzka verfolgte und der FCB hat wohl Interesse an einem Wunschsspieler des BVB.

Mehr Teams

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Dienstag.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern: Kommt Abwehrtalent Aaron Hickey von Heart of Midlothian?

Der FC Bayern zeigt angeblich Interesse am schottischen Verteidigertalent Aaron Hickey von Heart of Midlothian. Der Herald berichtet mit Verweis auf die Daily Mail, dass der deutsche Rekordmeister einer der Interessenten an dem 17-Jährigen sei. Auch , Lazio und Milan hätten ihre Fühler nach Hickey ausgestreckt.

Er gilt in seiner Heimat als großes Talent und ist in der Viererkette flexibel einsetzbar. Der gelernte Linksverteidiger kann auch in der Zentrale, auf der rechten Abwehrseite und sogar im defensiven Mittelfeld aufgeboten werden.

Heart of Midlothian droht der Abstieg aus der Scottish Premier League, weswegen ein Wechsel Hickeys zur neuen Spielzeit als wahrscheinlich gilt.

Bernd Leno: Dominanz des FC Bayern in der Bundesliga "traurig"

Bernd Leno hat sich kritisch zur Dominanz des FC Bayern in der Bundesliga geäußert. Der Torhüter des FC Arsenal geht auch nicht davon aus, dass es in naher Zukunft einen spannenden Kampf um die deutsche Meisterschaft geben wird.

"Bayern ist schon Meister, wie immer. Das ist langweilig und traurig", sagte Leno im SWR-Podcast "Steil". Die Münchner belegen vier Spieltage vor Schluss mit sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Platz und dürften sich somit die achte Meisterschaft in Folge sichern.

"Man wünscht sich einen spannenden Meisterschaftskampf, aber da sehe ich in naher Zukunft keine spannende Meisterschaft. Da ist Bayern zu stark", sagte Leno.

Bastian Schweinsteiger: Das sagte David Luiz vor Didier Drogbas Tor im CL-Finale 2012 zu mir

Bastian Schweinsteiger hat sich in der Dokumentation "Schweinsteiger: Memories - Von Anfang bis Legende" an das Finale der Champions League 2012 erinnert und über das Tor von Chelsea-Stürmer Didier Drogba gesprochen, das sich bis heute ins Gedächtnis des FC Bayern München eingebrannt hat.

Im 'Finale dahoam' hatte Thomas Müller den deutschen Rekordmeister in der 83. Minute mit seinem Treffer zum 1:0 nach einem deutlichen Chancenplus vorerst erlöst. Zwei Minuten vor Schluss hatte Chelsea jedoch die erste Ecke der Partie: "David Luiz kam in den Strafraum und sagte zu mir: 'And now: Goal!'", erinnert sich Schweinsteiger an den Moment, der den FC Bayern in die Verlängerung zwingen sollte.

FC Bayern München offenbar an BVB-Wunschspieler Anthony Musaba interessiert

Der FC Bayern München hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Anthony Musaba (19) vom niederländischen Klub NEC Nijmengen. Das behauptet der frühere Profi und heutige TV-Experte Hans Kraay Jr. im Format "Voetbalpraat" des Senders Fox Sports.

Demnach soll auch in den Poker um den Youngster eingestiegen sein.

Zuletzt wurde der Offensivspieler mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, der Spieler selbst bestätigte Gespräche mit den Schwarz-Gelben.

FC Bayern München: Joachim Löw wollte Leon Goretzka als Rechtsverteidiger einsetzen

Bundestrainer Joachim Löw hat verraten, dass er Leon Goretzka als möglichen Kandidaten für eine Position in der Viererkette der Nationalmannschaft gesehen habe. "Es war immer meine Vorstellung, ihn - weil er auch dieser Typ ist - als rechten Außenverteidiger einzusetzen", sagte der 60-Jährige im Interview mit dem kicker.

Das Experiment hat Löw bislang jedoch nie gewagt, "weil er diese Rolle nie gespielt hat. Dazu sind Spiele und Training nötig. Mit seiner Dynamik, seinem Ballgefühl und Spielverständnis wäre er eine Möglichkeit gewesen." Löw erklärte, dass er Goretzka "in den kommenden Jahren in der zentralen Position" sieht.

"Er ist ein Kombinationsspieler mit viel Dynamik, sehr guter Technik und gutem Orientierungsvermögen. Aus der zentralen Position strahlt er - und das zeichnet gerade ihn aus - eine gewisse Torgefährlichkeit aus, weil er immer wieder in die Spitze vorstößt. Leon weiß, dass er Tore erzielen kann, mit dem rechten Fuß, dem linken, per Kopf. Deshalb sehe ich ihn in den kommenden Jahren in der zentralen Position", sagte der Bundestrainer.

Neben seiner Entwicklung auf dem Platz lobte Löw zudem Goretzkas Persönlichkeit: "Er ist ein kritischer, insgesamt sehr aufmerksamer Zeitgeist, der genau verfolgt, was um ihn herum passiert. Für seine Jugend ist er ein sehr interessanter Gesprächspartner. Man merkt, dass er über den Tellerrand hinausschaut. Es ist interessant, sich mit ihm zu unterhalten. Zudem hat er einen sehr großen Gerechtigkeitssinn."

VIDEO-Highlights, Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München 2:4