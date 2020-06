FC Bayern München, News und Gerüchte: Angebliches Interesse an BVB-Wunschspieler Anthony Musaba, Joachim Löw verrät ungewöhnlichen Plan mit Leon Goretzka

Jürgen Kohler zweifelt an Sanes Eignung für den FC Bayern und Joachim Löw verrät einen ungewöhnlichen Goretzka-Plan. Alle FCB-News.

Der FC Bayern kommt nach dem souveränen 4:2-Auswärtserfolg bei der achten Deutschen Meisterschaft in Folge immer näher.

Bereits am kommenden Spieltag kann der deutsche Rekordmeister unter bestimmten Bedingungen die Schale eintüten.

Gute Neuigkeiten gibt es auch von Niklas Süle. Der Innenverteidiger könnte nach seinem Kreuzbandriss womöglich in dieser Saison doch noch zum Einsatz kommen.

Unterdessen zweifelt DFB-Legende Jürgen Kohler an der Eignung von Leroy Sane für den FC Bayern und äußert sich auch zu einem möglichen Transfer von Kai Havertz.

Außerdem: Bundestrainer Joachim Löw verrät, welchen ungewöhnlichen Plan er mit Leon Goretzka verfolgte und der FCB hat wohl Interesse an einem Wunschsspieler des BVB.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Montag.

FC Bayern München offenbar an BVB-Wunschspieler Anthony Musaba interessiert

Der FC Bayern München hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Anthony Musaba (19) vom niederländischen Klub NEC Nijmengen. Das behauptet der frühere Profi und heutige TV-Experte Hans Kraay Jr. im Format "Voetbalpraat" des Senders Fox Sports.

Demnach soll auch in den Poker um den Youngster eingestiegen sein.

Zuletzt wurde der Offensivspieler mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, der Spieler selbst bestätigte Gespräche mit den Schwarz-Gelben.

FC Bayern München: Joachim Löw wollte Leon Goretzka als Rechtsverteidiger einsetzen

Bundestrainer Joachim Löw hat verraten, dass er Leon Goretzka als möglichen Kandidaten für eine Position in der Viererkette der Nationalmannschaft gesehen habe. "Es war immer meine Vorstellung, ihn - weil er auch dieser Typ ist - als rechten Außenverteidiger einzusetzen", sagte der 60-Jährige im Interview mit dem kicker .

Das Experiment hat Löw bislang jedoch nie gewagt, "weil er diese Rolle nie gespielt hat. Dazu sind Spiele und Training nötig. Mit seiner Dynamik, seinem Ballgefühl und Spielverständnis wäre er eine Möglichkeit gewesen." Löw erklärte, dass er Goretzka "in den kommenden Jahren in der zentralen Position" sieht.

"Er ist ein Kombinationsspieler mit viel Dynamik, sehr guter Technik und gutem Orientierungsvermögen. Aus der zentralen Position strahlt er - und das zeichnet gerade ihn aus - eine gewisse Torgefährlichkeit aus, weil er immer wieder in die Spitze vorstößt. Leon weiß, dass er Tore erzielen kann, mit dem rechten Fuß, dem linken, per Kopf. Deshalb sehe ich ihn in den kommenden Jahren in der zentralen Position", sagte der Bundestrainer.

Neben seiner Entwicklung auf dem Platz lobte Löw zudem Goretzkas Persönlichkeit: "Er ist ein kritischer, insgesamt sehr aufmerksamer Zeitgeist, der genau verfolgt, was um ihn herum passiert. Für seine Jugend ist er ein sehr interessanter Gesprächspartner. Man merkt, dass er über den Tellerrand hinausschaut. Es ist interessant, sich mit ihm zu unterhalten. Zudem hat er einen sehr großen Gerechtigkeitssinn."

DFB-Legende Jürgen Kohler erneuert Zweifel an Sanes Eignung für den FC Bayern

DFB-Legende Jürgen Kohler hat seine Zweifel an Leroy Sanes Eignung für den FC Bayern erneuert. Auch zu möglichen Wechseln von Kai Havertz und Timo Werner hat er Bedenken geäußert.

"Der Flügelspieler von ist durch seinen Kreuzbandriss sportlich ein wenig in Vergessenheit geraten. Ob er für den FC Bayern die Königslösung ist, hatte ich aber schon vor seiner Verletzung mit einem Fragezeichen versehen", so der frühere BVB-Verteidiger in seiner kicker -Kolumne.

Kohler weiter: "Sane ist schnell und talentiert, aber er muss noch den Nachweis erbringen, dass er auf absolutem Top-Niveau ein Leistungsträger ist."

Sane gilt seit langem als Transferziel des FC Bayern. Wie Sane ist auch Kai Havertz bei den Bayern im Gespräch. "Ich würde ihm raten, noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben. Der Schritt zu einem absoluten Top-Klub könnte für ihn zu früh kommen", so der Weltmeister von 1990.

Havertz sei "bei aller Klasse noch sehr jung" und brauche "vor allem Spielzeit". Daher rät Kohler ihm: "Die bekommt er in Leverkusen, so kann er sich zu einem der konstant besten Bundesligaspieler und zur Stammkraft in der Nationalelf entwickeln."

Auch der angebliche Wechsel von Timo Werner zum FC Chelsea ist für Kohler kein Selbstläufer: "Die Premier League ist für viele ein Traum, aber sie ist auch brutal, was Tempo, Härte und die Anzahl der Spiele angeht. Für Werner wird das eine wesentliche Umstellung."

So wird der FC Bayern München am kommenden Spieltag Deutscher Meister

Vier Spiele stehen in dieser -Saison nur noch aus. Bereits am kommenden Spieltag können die Münchner die Meisterschaft perfekt machen.

Bei sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger braucht der FCB dabei einen eigenen Sieg gegen bei einer gleichzeitigen Niederlage des BVB gegen .

Der weitere Verfolger Leipzig wäre durch einen Bayern-Dreier automatisch aus dem Titelrennen eliminiert.

FC Bayern: Könnte Niklas Süle wieder im Champions-League-Turnier spielen?

Niklas Süle fehlt dem FC Bayern weiterhin aufgrund seines Kreuzbandriss, den er sich im Oktober in Augsburg zuzog.

Nach Informationen des kicker wird der Innenverteidiger in dieser Bundesliga-Saison nicht mehr auflaufen. Intern gehe man aber davon aus, dass Süle für das Champions-League-Turnier im August wieder im Kader stehen könnte.

