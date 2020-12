FC Bayern München: Kahn schreibt Alaba-Verbleib ab, Götze bestätigt Gespräche im Sommer - alle News und Gerüchte heute

Beim FC Bayern rechnet man mit einem Abgang von David Alaba und Mario Götze bestätigt Gespräche mit dem Rekordmeister. Alle News zum FCB heute.

Der geht nach dem Sieg im -Topspiel als Spitzenreiter in die Weihnachtspause. Das nächste Punktspiel steht am 3. Januar gegen Mainz an.

Es könnte die letzte Rückrunde von David Alaba beim deutschen Rekordmeister bevorstehen. Auch Oliver Kahn rechnet nicht mehr mit einer Verlängerung des Österreichers.

Außerdem: Mit Mario Götze gab es Gespräche und Karl-Heinz Rummenigge lobt Kahn und Hasan Salihamidzic.

Der FC Bayern München am Mittwoch: Hier findet Ihr heute alle Infos und News rund um den FCB heute.

FC Bayern: Oliver Kahn schreibt Verbleib von David Alaba ab und schützt Leroy Sane

Auch Vorstand Oliver Kahn von Bayern München glaubt nicht mehr an eine Vertragsverlängerung mit Abwehrchef David Alaba. "Ich wüsste im Moment nicht, wie das passieren sollte", sagte der 51-Jährige im Interview mit der Sport Bild: "Wir haben David Alaba den roten Teppich ausgerollt und sind an unsere Grenzen gegangen. David und speziell sein Berater Pini Zahavi sind nicht über diesen roten Teppich gegangen."

Es sehe so aus, als "orientiere er sich um", sagte Kahn über Österreichs Fußballer des Jahres, "das müssen wir akzeptieren."

Bei Nationalspieler Leroy Sane, der seit seiner Ankunft im Sommer noch nicht konstant auf hohem Niveau agiert, bat Kahn um Geduld. Beim FC Bayern bräuchten Spieler Zeit, "um voll anzukommen", das sei auch schon bei Franck Ribery und Luca Toni 2007 so gewesen, erinnerte der Ex-Torwart: "Ich habe damals gesagt: 'Wir sind hier nicht bei Florenz oder Marseille, sondern beim FC Bayern!' Das gab ein Riesen-Theater."

Von Sanes Qualitäten ist der künftige Vorstandschef des Rekordmeisters absolut überzeugt. Diese seien "überragend, deshalb erwarten wir viel von ihm."

Mario Götze bestätigt Kontakt mit dem FC Bayern München: "Wir haben im Sommer offen gesprochen"

Mario Götze hat Gespräche mit Bayern München über eine mögliche Rückkehr zum deutschen Rekordmeister bestätigt.

"Wir haben im Sommer offen über meine Zukunft gesprochen, über Bayerns Pläne. Sie haben gesagt, dass sie mich als Menschen und Spieler schätzen und sich mich schon noch mal bei Bayern hätten vorstellen können", sagte der WM-Held von 2014 im Interview mit der Sport Bild.

FC Bayern: Rummenigge lobt Kahn und Salihamidzic

Karl-Heinz Rummenigge hat kurz vor Beginn seines letzten Jahres als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München die künftige Führung des Triple-Gewinners gelobt. "Es war das große Ziel, für die Zeit nach Uli Hoeneß und mir eine Lösung zu finden. Die ist jetzt gefunden mit Herbert Hainer, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic", sagte er in einem Interview der Abendzeitung.

Hainer ist als Nachfolger von Hoeneß Vereinspräsident und Aufsichtsratsvorsitzender, Kahn wird ab 2022 an die Stelle von Rummenigge als Vorstandschef treten, Salihamidzic ist seit diesem Jahr Sportvorstand. "Es wird positiv weitergehen", sagte Rummenigge. "Oliver hat auf höchstem Niveau Fußball gespielt und verfügt über ein großes Knowhow. Auch Hasan hat eine sehr gute Entwicklung genommen."

Rummenigge hob noch einmal hervor, dass auch der FC Bayern in der Saison 2019/2020 wirtschaftlich gelitten habe, allerdings "sind wir auch durch die großen Erfolge unserer Mannschaft noch mit einem blauen Auge davongekommen." In der laufenden Saison dagegen "trifft es den FC Bayern aber mit voller Härte", als Folge davon werde der Rekordmeister "im nächsten Sommer mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Transfers tätigen können, die vor der Corona-Zeit noch möglich waren".

Höchste Anerkennung offenbarte Rummenigge noch einmal für Trainer Hansi Flick und die aktuelle Mannschaft. "Ich hoffe, die Helden aus den 1970er Jahren, die von Anfang der 2000er und auch die vom Triple 2013 sind mir nicht böse, wenn ich sage: Die aktuelle Mannschaft spielt einen Fußball, der ohne jeden Zweifel Maßstäbe setzt."

FC Bayern München: David Alaba zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt

David Alaba vom FC Bayern München ist zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 28-jährige Innenverteidiger setzte sich mit 33 Punkten vor RB Leipzigs Marcel Sabitzer (17) und dessen künftigem Teamkollegen Dominik Szoboszlai (13) durch.

Stimmberechtigt waren in der von der österreichischen Nachrichtenagentur APA durchgeführten Wahl die zwölf Bundesliga-Trainer.

Für Alaba war es der erste Titel seit 2016 und insgesamt der siebte, kein Spieler der Geschichte gewann die Auszeichnung öfter als er. Alaba wurde Nachfolger des im vergangenen Winter von Salzburg zu gewechselten Erling Haaland.

"Ich bin für diese Auszeichnung sehr dankbar", sagte Alaba, der mit dem FC Bayern in der vergangenen Saison das Triple und in dieser Saison den deutschen und den UEFA Supercup gewann. "Es war für mich persönlich eine sehr erfolgreiche und gute Saison. Ich weiß aber auch, dass wir viele andere gute österreichische Fußballer haben, die in ihren Vereinen Leistungsträger sind. Daher macht es mich besonders stolz, dass ich an der Spitze sein darf."

Quelle: imago images / Sven Simon

FC Bayern München: Douglas Costas Berater geht von Abschied aus

Douglas Costas Berater Giovanni Branchini geht von einem Wechsel des Linksfußes im Sommer 2021 aus. "Unglücklicherweise bekommt Douglas in München nicht viel Spielzeit. Deshalb glaube ich Stand jetzt nicht daran, dass der FC Bayern ihn fest verpflichtet", sagte Branchini bei TMW Radio. Allerdings meinte der Italiener auch: "Die Saison ist noch lang, und jeder weiß, dass im Sport manchmal nur eine Woche für eine Trendwende reicht."

Der FC Bayern hat Costa kurz vor dem Ende der Transferperiode Anfang Oktober für eine Saison von ausgeliehen. Bislang kommt der 30 Jahre alte Profi aus aber kaum unter Trainer Hansi Flick zum Einsatz, ist mit wettbewerbsübergreifend 538 Spielminuten ganz klar Außenstürmer Nummer vier hinter Serge Gnabry (1293 Minuten), Kingsley Coman (1021) und Leroy Sane (805).

Costa (ein Tor/eine Vorlage in dieser Saison) habe jedenfalls "die Qualitäten", um sich durchzusetzen. Sein Problem in den vergangenen Jahren: "Er war häufig verletzt. Das hat es ihm sicherlich erschwert, Konstanz in seine Leistungen zu bringen." Bei Juventus besitzt der ehemalige brasilianische Nationalspieler noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Quelle: imago images / FC Bayern München

