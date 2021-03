FC Bayern München, News und Gerüchte: Probleme zwischen Flick und Salihamidzic gelöst, Fischer glaubt an Lewandowski-Rekord

Die Probleme zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sind laut Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge gelöst.

Der FC Bayern München am Tag nach dem beeindruckenden Sieg gegen den VfB Stuttgart. Alle News und Gerüchte gibt es hier.

Zudem gibt es hier die Infos der letzten Tage zum Nachlesen.

FC Bayern, News: Differenzen zwischen Flick und Salihamidzic beseitigt

Für Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sind die Probleme zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic aus der Welt geschafft. "Ich nenne das Family affairs. Und wir müssen in dieser Hinsicht nicht unbedingt die königliche Familie in England übertreffen", sagte Rummenigge im Interview der Welt am Sonntag.

Der Rekordmeister sei eine große Familie. "Und alles, was in der Familie passiert, muss man in der Familie belassen. Und genau so haben sie sich auch verhalten. Ich finde es wunderbar, dass die zwei das unter sich ausgemacht und beendet haben. Das ist FC-Bayern-like", sagte Rummenigge.

FC Bayern, News: Rummenigge sieht keine Sonderrolle für den Fußball

Karl-Heinz Rummennige sieht in der Corona-Pandemie keine Sonderrolle für den Fußball. Die Kritik verstehe er "ein Stück weit. Doch wir haben und wollen keine Sonderrolle. Millionen Menschen können derzeit bei entsprechenden Hygienekonzepten arbeiten, so auch Berufssportler", erklärte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München im Interview mit der Welt am Sonntag: "Aber es können eben leider nicht alle arbeiten, und sehr viele Existenzen sind durch Corona gefährdet."

Dies habe zur Folge, dass die "Debatten zunehmend emotionaler geführt" werden. Bei der Kritik am Fußballgeschäft spielen laut Rummenigge auch die hohen Gehälter der Spieler eine Rolle: "Hier haben wir zehn Jahre Irrationalität hinter uns, das war nicht gut." Die Bundesliga sei aber nicht "Treiber der Entwicklung" und im Vergleich zu anderen Ligen "noch vorsichtig" gewesen.

Angesichts der steigenden Inzidenz- und Infektionszahlen wünsche er sich, dass er bis zu seinem Vertragsende im Dezember diesen Jahres noch einmal ein Spiel vor Zuschauern erleben könne. "Ich hoffe, dass ich in meinen letzten Monaten als Vorstandschef noch Spiele mit Zuschauern erleben darf", so Rummenigge: "Ich wünsche mir, dass wir die Chance dazu bekommen. Unter den aktuellen Voraussetzen sind wir zufrieden, dass wir überhaupt spielen können."

Das Hygienekonzept der Bundesliga mache ihm aber Hoffnung. Das Konzept habe "gezeigt, dass mit guter Struktur und Organisation, aber auch mit Selbstdisziplin aller Beteiligten auch unter Corona-Bedingungen vieles möglich" sei.

FC Bayern, News: Fischer glaubt an Rekord für Lewandowski

Nachdem ihn Robert Lewandowski in der ewigen Torschützenliste der Bundesliga auf Platz drei verdrängt hat, glaubt Klaus Fischer (71) nach dem 4:0 gegen den VfB Stuttgart am Samstag auch an einen Saisonrekord des Stürmers von Bayern München. "Es sind noch acht Spiele, er braucht noch fünf Tore. Da ist davon auszugehen, dass Gerd Müller eingeholt wird", sagte der Vizeweltmeister von 1982 im Interview mit Goal und SPOX.

Müller hatte in der Saison 1971/72 bis heute unerreichte 40 Treffer erzielt, in dieser Saison steht Lewandowski schon bei 35 Treffern. In der ewigen Bestenliste führt Müller mit 365 Toren vor Lewandowski (271) und Fischer (268).

"Wenn Robert Lewandowski noch drei Jahre bei Bayern München bleibt und gesund bleibt, kann er durchaus auch den ewigen Rekord von Gerd Müller knacken - obwohl wirklich keiner damit gerechnet hat, dass es so etwas noch mal gibt", sagte Fischer.

FC Bayern News: Flick-Verbleib für Rummenigge ein "Fakt"

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat einem Wechsel von Trainer Hansi Flick zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw erneut eine Absage erteilt.

"Ich habe ihm gesagt, dass wir sehr zufrieden mit ihm sind. Wir sind gut beraten, das zu Ende zu bringen, was wir vertraglich vereinbart haben. Das habe ich Hansi unmissverständlich mitgeteilt", sagte Rummenigge im Interview mit der Welt am Sonntag. Dass Flick die Bayern im Sommer nicht verlasse, habe "nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Das ist Fakt."

Flick besitzt in München noch einen Vertrag bis Juni 2023. Beim DFB gilt er als Wunschkandidat als Nachfolger von Löw, der sein Amt nach der EM (11. Juni bis 11. Juli) aufgibt.

Der DFB hatte betont, dass er keinen Trainer ansprechen wolle, der unter Vertrag steht. "Das hat mir Präsident Fritz Keller in dieser Woche in einem Telefonat noch mal bestätigt", sagte Rummenigge.

FC Bayern News: Flick lobt "herausragende" Bayern gegen Stuttgart

FC Bayern News: Lewandowski unaufhaltsam

Das sieht auch die Social-Media-Abteilung des Rekordmeister so ...