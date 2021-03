FC Bayern, News und Gerüchte: Cuisance will nicht zurück nach München, Ballack lobt Salihamidzic - der FCB heute am Samstag

Leihgabe Michael Cuisance kam zuletzt bei Olympique Marseille besser in Fahrt. Eine Rückkehr nach München strebt er nicht an. Alle News zum FCB.

In der Bundesliga trifft der FC Bayern heute auf den VfB Stuttgart. Die wichtigsten Infos zu den Münchnern am Samstag.

Bayern News: Cuisance will nicht zurückkehren

Mittelfeldspieler Michael Cuisance, der aktuell auf Leihbasis bei Olympique Marseille spielt, will im Sommer nicht nach München zurückkehren. Der 21-Jährige erklärte auf einer Pressekonferenz, es sei sein "Wunsch, nächste Saison bei OM zu bleiben".

Cuisance hatte auch in Marseille lange einen schweren Stand, zuletzt kam er unter dem neuen Trainer Jorge Sampaoli aber besser in Tritt und hat sogar in zwei Spielen hintereinander getroffen. "Jetzt komme ich langsam aus dieser schwierigen Phase mit meinen beiden Toren heraus. Ich denke, ich habe aus dieser Situation gelernt. Man muss immer das Positive daraus ziehen", sagte er.

Medienberichten zufolge hat Marseille für Cuisance eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro.

Bayern München heute: Ballack lobt Salihamidzic

Mit Blick auf die Differenzen zwischen Bayern-Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Michael Ballack nun Partei für seinen früheren Mitspieler ergriffen. "Er war ein Mitspieler, auf den man sich zu 100 Prozent verlassen konnte", sagte Ballack im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche" über Salihamidzic.

In seiner neuen Funktion habe er sich gut entwickelt, findet der Ex-Nationalspieler. "Er hat eine große Verantwortung bekommen vom FC Bayern. Das kam damals sicherlich ein bisschen überraschend, aber er hat sich dort wirklich positioniert und festgebissen", sagte Ballack und ergänzte: "Man muss natürlich auch in solchen Rollen die Ellenbogen ausfahren. Und das macht er. Er versucht dort, sein Territorium, sprich sein Arbeitsgebiet, abzustecken. Und das geht nun mal nicht immer geräuschlos."

Zwischen Flick und Salihamidzic soll es in den zurückliegenden Wochen und Monaten immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sein. Flick erklärte am Freitag jedoch erneut, dass es eine Aussprache gegeben habe. Zudem räumte er eigene Fehler ein.

Bayern News: Davies über erste Begegnung mit Arjen Robben

"Roadrunner" Alphonso Davies hat einen Einblick gegeben, wie unwirklich ihm seine Anfangszeit beim FC Bayern vorgekommen sei und machte dies an der ersten Begegnung mit Arjen Robben deutlich. "Arjen Robben war der Erste, den ich damals in der Kabine sah. Ich konnte es nicht glauben, dass das wirklich Arjen Robben war", sagte der kanadische Außenverteidiger in einem Instagram-Talk bei 433.

Auch heute noch ist dem 20-Jährigen seine Situation manchmal nicht ganz geheuer. "Ich kann nicht glauben, dass das wirklich diese Spieler sind", sagte er mit Blick etwa auf Manuel Neuer und Robert Lewandowski.

FC Bayern München: Musiala hat vor erstem Training "siebenmal den Wecker überprüft"

Jamal Musiala hat zugegeben, vor seinem ersten Training beim FC Bayern sehr nervös gewesen zu sein. Am Ende half ihm ein Spieler, der mittlerweile auf Leihbasis in Italien spielt.

"Am Abend zuvor habe ich sechs-, siebenmal meinen Wecker überprüft, damit ich bloß nicht verschlafe. Viel geschlafen habe ich dann auch nicht", sagte Musiala im Interview mit dem Mitgliedermagazin 51.

Als er in die Kabine kam, "war keiner da, weil gerade Besprechung war. Ich habe mich nicht getraut, mich irgendwo hinzusetzen, auf den Platz von jemand anderem." Er sei deswegen "einfach nur rumgestanden und habe gewartet - bis Joshua Zirkzee kam und mir geholfen hat."

Bayern News: Arp-Berater dementiert Gespräche mit Hannover 96

Berater Jürgen Milewski hat das angebliche Interesse von Zweitligist Hannover 96 an seinem Klienten Fiete Arp vom FC Bayern München ins Reich der Fabeln verwiesen.

"Da ist nichts dran", sagte Milewski, der erst kürzlich Kontakt mit den Niedersachsen wegen des ablösefreien Wechsels von Sebastian Ernst hatte, dem Sportbuzzer. Die Bild-Zeitung hatte am Donnerstag berichtet, dass eine Leihe von Arp im Sommer Thema sei und die Hannoveraner in dieser Sache bereits einen ersten Kontakt zu Milewski gehabt hatten.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute: Alle Infos zu TV und LIVE-STREAM

