FC Bayern München, News und Gerüchte: Zwei Interessenten für Tolisso, Müller lobt Havertz

Corentin Tolisso ist beim FC Bayern kein Stammspieler. Zwei große europäische Klubs bemühen sich nun angeblich um den Franzosen. Alle FCB-News.

In der ist dem die Meisterschaft kaum noch zu nehmen - und auch im haben die Münchner die große Chance auf den Titel. Denn durch ein 2:1 gegen erreichte das Team am Mittwoch das Finale in Berlin.

Für Corentin Tolisso könnte die Zeit beim FC Bayern im Sommer zu Ende gehen. Der Franzose hat aktuell keinen Stammplatz im Team von Trainer Hansi Flick und hat nun angeblich das Interesse von und geweckt.

Den Weg nach München könnte Kai Havertz von einschlagen. Thomas Müller lobte seinen Ex-Kollegen aus dem DFB-Team und würde sich über eine Verpflichtung des 21-Jährigen freuen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Donnerstag.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Man United und Inter an Tolisso dran

2017 für die vereinsinterne Rekordablöse von 41,5 Millionen Euro verpflichtet, schaffte Corentin Tolisso beim FC Bayern München auch aufgrund zahlreicher Verletzungen nicht den Sprung zur unumstrittenen Stammkraft. Da die erhoffte Entwicklung bisher ausblieb, wird der 25-jährige Mittelfeldmann bereits seit längerem als einer der Abschiedskandidaten für den Sommer gehandelt. Der französische Sender RMC berichtet nun vom Interesse von Manchester United und Inter Mailand.

Inter-Coach Antonio Conte habe sich bereits 2017 - damals noch als Übungsleiter des - um Tolisso bemüht und sei weiterhin von dessen Qualitäten überzeugt. Auch die Red Devils scheiterten bei der Personalie bereits mit einem ersten Versuch: Dem kicker zufolge lehnte der FC Bayern im Winter ein halbjähriges Leihgeschäft noch ab.

Laut RMC würde der Bundesligist für einen permanenten Abgang nun sogar ein Transferminus in Kauf nehmen. 35 Millionen Euro fordern die Münchner demnach für den ehemaligen Rekordeinkauf, der in den Plänen von Trainer Hansi Flick keine Rolle mehr spielen soll.



Ivan Perisic: Die Antwort des Schweigers

Ivan Perisics Leistung gegen Frankfurt war eine Bewerbung für eine fixe Verpflichtung. Der Kroate ist aus zwei Gründen der perfekte Rotationsspieler.

Müller über Havertz: "Habe es genossen, mit ihm zu spielen"

Nach dem 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt im Halbfinale des DFB-Pokals hat sich Bayern Münchens Thomas Müller lobend über Bayer Leverkusens Kai Havertz geäußert. "In meinen letzten Berufungen für die Nationalmannschaft habe ich es immer genossen, mit ihm zu trainieren und zu spielen", so der 30-Jährige im Gespräch mit Sky.

"Er ist ein sehr guter Spieler, wenn nicht sogar der aktuell beste Spieler seiner Altersklasse in Europa. Seine Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Beim FC Bayern wollen wir natürlich immer die besten Spieler haben", sagte Müller weiter.

Lewandowski erst kläglich, dann Matchwinner: Die Noten der FCB-Stars

Der FC Bayern steht im DFB-Pokalfinale! Gegen die SGE mussten die Bayern ein hartes Stück Arbeit verrichten. Besonders ein Quartett ragte heraus. Die Noten zum Spiel.

Knapper Sieg gegen Frankfurt: FC Bayern erreicht Pokalfinale

Erst dominant, dann leichtsinnig, am Ende aber erfolgreich: Bayern München hat dank Stürmerstar Robert Lewandowski zum dritten Mal nacheinander das Endspiel um den DFB-Pokal erreicht. In einer Neuauflage des Finales von 2018 besiegte der Rekordmeister und Rekordpokalsieger seinen damaligen Bezwinger Eintracht Frankfurt mit 2:1 (1:0) und strebt auf dem Weg zu einem möglichen Triple am 4. Juli im Olympiastadion von Berlin zunächst nach seinem mittlerweile 13. deutschen Double. Gegner wird dann Bayer Leverkusen sein. Vergangenen Samstag siegten die Bayern bei der Werkself mit 4:2.

FC Bayern München stellt neues Heimtrikot für die Saison 2020/21 vor

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München und Ausrüster adidas haben am Mittwoch das neue Heimtrikot für die Spielzeit 2020/21 präsentiert.

Die neue Spielkleidung ist gänzlich im klassischen Rot gehalten und weist drei weiße Streifen an den Seiten auf. Zudem ist der V-Kragen ebenfalls in weiß gehalten. Im Nackenbereich befindet sich außerdem der Schriftzug "Mia san mia"..



Aktuelle Marktwerte: Alphonso Davies wertvollster Spieler des FC Bayern München

Nach der Coronakrise hat das CIES Football Observatory eine neue Studie zu den aktuellen Marktwerten der Top-Fußballer in Europa veröffentlicht.

Dabei ist Shootingstar Alphonso Davies auf Rang neun mit 133,5 Millionen Euro der wertvollste Spieler im Kader des FC Bayern München und lässt Größen wie beispielsweise PSG-Star Neymar oder Liverpools Virgil van Dijk hinter sich.



