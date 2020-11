FC Bayern München, News und Gerüchte: Denis Zakaria tendiert zu Gladbach-Abschied, Joshua Zirkzee offen für Leihe - alles zum FCB

Joshua Zirkzee kann sich eine Leihe im Winter vorstellen und Wunschspieler Denis Zakaria tendiert zu einem Abschied aus Gladbach. Alles zum FCB.

Ein Spiel in der aktuellen Länderspielpause steht noch an, ehe es zurück in den Bundesligaalltag geht. Der trifft am Samstag auf (15.30 Uhr im LIVE-TICKER). Dort wollen Robert Lewandowski und Co. die Tabellenführung ausbauen.

Hinter dem polnischen Top-Stürmer kommt Joshua Zirkzee aktuell kaum zum Zug. Nun zeigte sich der Niederländer offen gegenüber einer möglichen Leihe im Winter.

Außerdem: Wunschspieler Denis Zakaria von tendiert wohl zu einer neuen Herausforderung im Sommer und Bernd Leno schwärmt von Manuel Neuer.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Dienstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern München: Manuel Neuer ist für Bernd Leno "der beste Keeper der vergangenen 30, 40 Jahre"

Arsenal-Keeper Bernd Leno hat in den höchsten Tönen von Bayern Münchens Manuel Neuer geschwärmt und sieht deshalb kein Problem mit seiner Rolle des Ersatztorhüters beim DFB hinter dem Weltmeister von 2014.

"Natürlich ist das nicht leicht. Aber ich weiß sehr genau, mit wem ich es in diesem Fall zu tun habe. Ich kann das schon ganz gut einschätzen", sagte Leno der Welt. "Ich habe immerhin den besten Torhüter der Welt vor mir", ergänzte er.

"Ich denke, Manuel ist der beste Keeper, den es in den vergangenen 30, 40 Jahren auf der Welt gab. Ich mache mich nicht verrückt und versuche, das positiv zu sehen", führte Leno aus.

Der Arsenal-Torhüter kämpft zusammen mit Kevin Trapp um eine Nominierung für die EM im kommenden Jahr. Neuer und Marc-Andre ter Stegen gelten auf der Torhüterposition als gesetzt.



FC Bayern München: Wunschspieler Denis Zakaria tendiert offenbar zu Abschied aus Gladbach

Zuletzt berichtete Sky darüber, dass der FC Bayern München weiterhin an einer Verpflichtung von Gladbachs Denis Zakaria interessiert sei. Bereits in der Vorsaison wurde der Mittelfeldspieler mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Nach Ablauf der aktuellen Saison könnte die Thematik noch einmal Fahrt aufnehmen. Denn der 23-jährige Schweizer soll Sky-Informationen zufolge im Sommer zu einem Abschied aus Gladbach tendieren.

Zakaria, dessen Vertrag bei den Fohlen noch bis 2022 datiert ist, absolvierte in der laufenden Spielzeit aufgrund von Knieproblemen noch keine Partie.



FC Bayern München - Joshua Zirkzee über mögliche Leihe: "Wenn ich wechseln kann, ist das vielleicht eine Option"

Joshua Zirkzee vom FC Bayern München kann sich in der Winterpause einen Abschied per Leihe vorstellen. Zuletzt wurde der 19-jährige niederländische Stürmer mit dem Ligarivalen 1. FC Köln in Verbindung gebracht.

"Es ist wichtig, dass ich komplette Partien spiele", sagte Zirkzee der niederländischen Tageszeitung Algemeen Dagblad. "Wenn ich während der Winterpause per Leihe wechseln kann, könnte das vielleicht eine Option sein."

In der aktuellen Saison kam Zirkzee für die Profis des FC Bayern ob der Sturm-Konkurrenz von Robert Lewandowski und Eric Maxime Choupo-Moting lediglich 98 Minuten zum Einsatz und blieb dabei ohne Torbeteiligung. In der machte Zirkzee für die Reservemannschaft des FC Bayern drei Spiele und verzeichnete dabei zwei Assists.

"Robert ist ein kompletter Stürmer. Ich glaube, er ist der Beste, den es im Moment gibt. Er ist in allen Bereich ausgezeichnet", sagte Zirkzee über seinen Konkurrenten. "Ich versuche, so viel wie möglich von Lewandowski mitzunehmen und das mit meinem eigenen Spiel zu kombinieren."

Bereits im Sommer stand Zirkzee kurz vor einem Wechsel auf Leihbasis zum , erhielt jedoch vom deutschen Rekordmeister zu spät die Freigabe. Die Domstädter wollen nach Angaben der Bild-Zeitung im Winter einen neuerlichen Anlauf bei Zirkzee unternehmen.

