FC Bayern München wohl weiter an Gladbachs Denis Zakaria interessiert

Denis Zakaria ist einer der Spieler, der in der Vergangenheit mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde. Der Schweizer bleibt wohl ein Thema.

Der hat offenbar weiter Interesse daran, Mittelfeldspieler Denis Zakaria (23) von in die bayrische Landeshauptstadt zu lotsen. Dies berichtet Sky.

Schon in der Vorsaison gab es Gerüchte, dass der FC Bayern ein Auge auf Zakaria geworfen habe. Seit März machte der Schweizer wegen einer Knieverletzung kein Pflichtspiel mehr, dennoch bleiben zahlreiche Top-Teams aus Europa am Mittelfeldspieler interessiert - wohl auch der FC Bayern.

FC Bayern München: Zakaria ein Thema für Sommer 2021?

Dem Bericht zufolge soll es zwischen den Fohlen und den Bayern "mehrfachen Austausch" wegen Zakaria gegeben haben. Demnach sei vor allem Chefscout Marco Neppe ein großer Fan des Schweizers. Der 23-Jährige sei aber wohl erst für den kommenden Sommer ein Thema an der Säbener Straße.

Zakaria hat am Niederrhein noch einen Vertrag bis 2022 und galt schon im Sommer als Kandidat in München. Doch mit ihrem Interesse sind die Bayern wohl nicht allein. Wie die Bild vor einigen Wochen berichtete, ist auch am Eidgenossen interessiert und wäre bereit, rund 40 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.