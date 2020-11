FC Bayern: Joshua Zirkzee kann sich Leih-Wechsel vorstellen

In München hat Joshua Zirkzee hochkarätige Konkurrenz. Gut möglich, dass der talentierte Angreifer im Winter wechselt, um Spielpraxis zu sammeln.

Joshua Zirkzee vom kann sich in der Winterpause einen Abschied per Leihe vorstellen. Zuletzt wurde der 19-jährige niederländische Stürmer mit dem Ligarivalen in Verbindung gebracht.

"Es ist wichtig, dass ich komplette Partien spiele", sagte Zirkzee der niederländischen Tageszeitung Algemeen Dagblad. "Wenn ich während der Winterpause per Leihe wechseln kann, könnte das vielleicht eine Option sein."

FC Bayern: Wechselt Joshua Zirkzee zum 1. FC Köln?

In der aktuellen Saison kam Zirkzee für die Profis des FC Bayern ob der Sturm-Konkurrenz von Robert Lewandowski und Eric Maxime Choupo-Moting lediglich 98 Minuten zum Einsatz und blieb dabei ohne Torbeteiligung. In der machte Zirkzee für die Reservemannschaft des FC Bayern drei Spiele und verzeichnete dabei zwei Assists.

"Robert ist ein kompletter Stürmer. Ich glaube, er ist der Beste, den es im Moment gibt. Er ist in allen Bereich ausgezeichnet", sagte Zirkzee über seinen Konkurrenten. "Ich versuche, so viel wie möglich von Lewandowski mitzunehmen und das mit meinem eigenen Spiel zu kombinieren."

Bereits im Sommer stand Zirkzee kurz vor einem Wechsel auf Leihbasis zum 1. FC Köln, erhielt jedoch vom deutschen Rekordmeister zu spät die Freigabe. Die Domstädter wollen nach Angaben der Bild-Zeitung im Winter einen neuerlichen Anlauf bei Zirkzee unternehmen.