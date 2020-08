FC Bayern München vs. Olympique Lyon live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

Im Halbfinale der UEFA Champions League trifft der FC Bayern München auf Olympique Lyon. Hier könnt Ihr die komplette Partie im LIVE-TICKER erleben.

Wer darf am 23. August gegen PSG ( ) um den Henkelpott der UEFA spielen? Im zweiten Halbfinale duellieren sich der und . Anpfiff der Partie ist heute um 21 Uhr. Goal ist ab jetzt im LIVE-TICKER zu FC Bayern München vs. Olympique Lyon mit dabei und verrät Euch ganz genau, was im Duell so passiert. Auf geht's!

Am Vorabend setzte sich das Team von Thomas Tuchel mit 3:0 gegen durch und beendete damit das CL-Abenteuer der Roten Bullen um Trainer Julian Nagelsmann. Der FC Bayern geht als klarer Favorit in das Semifinale gegen Lyon, doch in einem Duell über 90 Minuten ist alles möglich. Wer wird am Ende dieses Champions-League-Abends ins Finale von Lissabon einziehen.

Wer das Duell nicht im LIVE-TICKER, sondern lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich ohne weiteres tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Information zur Übertragung von FC Bayern München vs. PSG .

FC Bayern München vs. Olympique Lyon | ANPFIFF: 21 Uhr Tore - Aufstellung FCB Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski Aufstellung OL Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Depay, Toko Ekambi Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER AKTUALISIEREN +++

FC Bayern München vs. Olympique Lyon im LIVE-TICKER: Fakten vor dem Anpfiff

Bei Bayern sitzen 3 französische Weltmeister von 2018 auf der Bank: Pavard, Hernández und der ehemalige OL-Spieler Tolisso.

Lyons Startelf kommt lediglich auf 16 CL-Karrieretore - Lewandowski alleine auf mehr als 4-mal so viele (67).

Rudi Garcia verlor übrigens alle seine 4 CL-Spiele gegen den FC Bayern, und das bei 2-16 Toren (2 Spiele mit Lille und 2 mit der Roma, jeweils in der CL-Gruppenphase).

Und auch Lyons Trainer Rudi Garcia schickte in allen 3 Spielen in Lissabon die gleiche Startelf ins Rennen.

Hansi Flick schickt im 3. Spiel in Folge die gleiche Startelf ins Rennen - das gab es beim FCB zuletzt im Dezember 2018 unter Niko Kovac.

Vor Beginn | Für einen Bayern-Spieler ist dieses Match ein ganz besonderes. Über zehn Jahre spielte Corentin Tolisso bei OL, wo er die Jugendmannschaften durchlief, über die zweite Mannschaft zum Profi wurde, bevor er 2017 zum deutschen Rekordmeister wechselte. Vielleicht hat er ja Glück, und kommt heute noch zum Einsatz?

Vor Beginn | Zwei Rekordhalter hüten übrigens die Bänke. Coutinho und Dembele. Welcher Rekord, werden Sie fragen. Den für die kürzeste Spielzeit, um in einem CL-K.o.-Spiel einen Doppelpack zu erzielen.

Vor Beginn | Das Duell Lyon vs. Bayern gab es im Europapokal schon häufiger, insgesamt nämlich acht Mal. Und auch im Halbfinale sind diese beiden Mannschaften (CL 2009/10) schon aufeinandergetroffen. Die Bilanz spricht für die Münchner. Die Halbfinalpartien gewannen sie 1:0 zu Hause und 3:0. Insgesamt kommen die Bayern auf vier Siege bei zwei Niederlagen.

Vor Beginn | Das verkürzte Format macht es möglich: Es gibt keinen Spielraum für Fehler, das mag auf jeden Fall ein Vorteil für die Franzosen sein. Die Chancen, sich in EINEM Spiel gegen die Münchner durchzusetzen, wirken nicht unrealistisch. Aber in zwei? Es mag eine Milchmädchenrechnung sein, zumal die Rechnung ja auch für die Bayern Gültigkeit hätte. Die Chancen in EINEM Spiel sind 1/2. In zwei 1/2 hoch 2. Also nur 1/4. Zu schräg? Egal, ich hoffe, Sie wissen, was ich meine.

Vor Beginn | Und die Bayern? Sieger in der Gruppe B (mit Tottenham, Piräus und Roter Stern) ohne Punktverlust. Zwei Siege gegen Chelsea im Achtelfinale, das Viertelfinale gegen Barca geriet zu einer Machtdemonstration (auch schon legendär). So sind die Rollen vor dieser Partie eindeutig verteilt. Die Bayern sind einmal mehr der große Favorit, wie in bisher allen ihren Spielen, Lyon einmal mehr Außenseiter, und das spätestens seit den K.o.-Rundenspielen. Und wir wissen bereit, das beide Teams prima in diesen Rolle zurechtkommen.

Vor Beginn | Oder Vereine aus der (Juve im Achtelfinale) bzw. aus der Premier League (jetzt schon legendär der Sieg gegen ManCity)? Eines jedenfalls lässt sich für die K.o.-Runde festhalten. Einen schwereren Weg hätten die Franzosen kaum einschlagen können. Dabei fühlen sie sich pudelwohl in ihrer Außenseiterrolle. ManCity erteilten sie regelrecht eine Lektion.

Vor Beginn | Schauen wir uns kurz den Weg an, über den die beiden Kontrahenten an dieser Stelle landeten. Die Mannschaft um Kapitän Memphis Depay, der ohne die Corona-Unterbrechung auf Grund einer Kreuzbandverletzung für das Halbfinale gar nicht rechtzeitig fit gewesen wäre, beendete die Gruppe G als Zweiter hinter Leipzig mit sieben Zählern, hauchdünn vor und Zenit, die jeweils einen Zähler weniger einfuhren. Dabei stammten die Hälfte der Punkte der Franzosen kurioserweise aus den Spielen gegen Gruppensieger Leipzig. Vielleicht liegen ihnen Bundesligavereine besonders?

Vor Beginn | Gehts Ihnen auch so? Fußball im Hochsommer, WM-Gefühle steigen auf. Nur die Qualtät des Fußballs ist besser. Das aus der Not geborene Format machts möglich. Geschadet hat es dem Wettbewerb nicht. Als eine der wichtigsten Ingredenzen fehlen allerdings die Zuschauer/Zuschauerinnen und Fans in den Stadien. Unter anderem die WHO arbeitet daran.

Vor Beginn | Das hat es seit der Gründung der Champions League 1992/93 noch nie gegeben. Keine Italiener, Engländer, Spanier haben den Sprung ins Halbfinale geschafft. Die Saison 2019/20 ist bereits jetzt eine Historische, und das ganz ohne Virus.

Vor Beginn | Und eine Sache ist sofort auffällig. Zum einen spielt spielt OL mit exakt der Formation, mit der man ManCity aus dem Rennen warf. Doppeltorschütze Moussa Dembele sitzt also zunächst doch wieder auf der Bank. Und auch die Bayern laufen unverändert auf. Man spielt exakt in der Formation, die Barca plattwalzte.

Die Bayern laufen folgendermaßen auf: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski.

Schauen wir uns die Aufstellungen an. Olympique spielt in dieser Formation: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Depay, Toko Ekambi.

Vor Beginn | Und willkommen zum zweiten Teil des deutsch-französischen Gipfeltreffens. Während der gestrige Tag ganz im Zeichen der Emporkömmlinge stand (PSG wurde 1970 gegründet, RB 2009), gehts heute ganz tief in die Fußballhistorie. Zwei echte europäische Traditionsvereine (Bayern gegründet 1900, Lyon 1902), Donald Rumsfeld hätte wohl vom "Alten Fußballeuropa" gesprochen, kreuzen die Schwerter, viel älter können Fußballcubs außerhalb der Insel, wo die Wurzeln gefühlt teilweise ins 14. Jhd. reichen, kaum sein.

Vor Beginn | Eine Frage ist bereits beantwortet. Ein deutsch-deutsches Duell wird es im Finale nicht geben. Gibts aber vielleicht eine Neuauflage des Finales im Coupe de la Ligue von vor zwei Wochen? Oder sind die Bayern eine Nummer zu groß für Lyon? In ist man jedenfalls optimistisch. Die Spiele von Olympique bzw. PSG vom ersten Spieltag, Saisonstart ist am kommenden Wochenende, wurden bereits auf den darauf folgenden Dienstag bzw. Mittwoch verlegt.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zum Halbfinale zwischen Olympique Lyon und dem FC Bayern München.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten

Bayern München und Lyon treffen im Europapokal zum 9. Mal aufeinander, wobei die Münchner 4 der vorangegangenen 8 Spiele gewannen (2 Remis, 2 Niederlagen). Das letzte Aufeinandertreffen gab es 2009/10 ebenfalls im Halbfinale der Champions League, wobei sich der FC Bayern mit 4-0 Toren durchsetzte (1-0 H, 3-0 A).

Der FC Bayern München steht zum 12. Mal im Halbfinale der UEFA Champions League – auf mehr Halbfinal-Teilnahmen im Wettbewerb kommt einzig (13). Seit dem CL-Sieg 2013 sind die Münchner aber bei allen 4 Halbfinal-Teilnahmen ausgeschieden.

Lyons Rudi Garcia könnte der zweite französische Trainer werden, der ein französisches Team ins Finale der Champions League führt. Zuvor schaffte das nur Didier Deschamps 2004 mit Monaco.

Der FC Bayern München hat nach Barcelona (2002/03) als zweites Team die ersten 9 Spiele einer Champions-League-Saison alle gewonnen. Die ersten 10 Spiele konnte bislang noch kein Team gewinnen und mit 10 Siegen könnten die Bayern zugleich die längste Siegesserie in der Champions League einstellen (das gelang zuvor den Bayern 2013 und Real Madrid 2015).

Lyons Mittelfeldspieler Houssem Aouar gab in 14 CL-Einsätzen 7 Assists. Seit seinem CL-Debüt (2018/19) bereiteten im Wettbewerb einzig Kylian Mbappé (10) und Riyad Mahrez (8) mehr Tore vor.

Bayern München ist seit 28 Pflichtspielen ungeschlagen (27 Siege, 1 Remis) – so lange wie kein anderes Team in den Top-5-Ligen Europas –, erzielte in diesen Spielen 94 Tore (3.4 pro Spiel) und gewann die letzten 19 allesamt. In der Champions League gelangen den Bayern in dieser Saison 39 Treffer – in einer ganzen Spielzeit waren es in der CL-Vergangenheit nur bei 3 Teams mehr.

Lyon hat in der Champions League innerhalb einer Saison letztmals 2011/12 zwei Spiele in Folge gewonnen (7-1 bei und 1-0 gegen APOEL Nikosia) – 2019/20 ist Lyons 4. CL-Spielzeit seither.

Robert Lewandowski traf bei seinen letzten 8 CL-Einsätzen – im Wettbewerb haben nur Ruud van Nistelrooy 2003 (9) und Cristiano Ronaldo 2018 (11) in mehr Spielen in Folge getroffen. Überhaupt gelangen nur CR7 (17 Tore 2013/14, 16 Tore 2015/16 und 15 Tore 2017/18) in einer ganzen CL-Saison mehr Tore als Lewandowski in der laufenden Spielzeit (14).

Bayerns Philippe Coutinho und Lyons Moussa Dembele wurden in den jeweiligen Viertelfinalspielen beide in der 75. Minute eingewechselt und schnürten beide einen Doppelpack. Sie halten nun gemeinsam den Rekord für die kürzeste Spielzeit, um in einem K.o.-Spiel der Champions League mindestens 2 Tore zu erzielen (15 Minuten).

FC Bayern München vs. Olympique Lyon live im TICKER: Der Champions-League-Spielplan

Halbfinale 1 , 18. August: RB Leipzig vs. PSG 0:3

, 18. August: RB Leipzig vs. PSG 0:3 Halbfinale 2 , 19. August: FC Bayern München vs. Olympique Lyon

, 19. August: FC Bayern München vs. Olympique Lyon Finale , 23. August: PSG vs. FC Bayern München / Olympique Lyon

FC Bayern München vs. Olympique Lyon live im TICKER: Der Vorbericht zur Partie heute - "Extrem gierig" auf das Triple: Super-Bayern treffen auf Favoritenschreck Lyon

Bayern München will auf der vorletzten Hürde der Mission Triple keinesfalls stolpern. Der Topfavorit ist vor Favoritenschreck Olympique Lyon gewarnt.

Ganz entspannt saß Manuel Neuer in kurzer Hose, Trikot und Sandalen auf einer Parkbank im Penha Longa Resort, im Kopf hatte der Kapitän von Bayern München das Happy End der "Missao Tripla": "Wir Wettbewerbstypen sind alle wirklich hungrig und auch mental so fit, um zu wissen, was das für uns bedeutet", sagte der Nationaltorhüter dem Klub-TV vor dem so wichtigen Halbfinale der Champions League gegen Olympique Lyon.

Am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN ) wartet im Estadio Jose Alvalade XXI der französische Favoritenschreck als letzte Hürde vor dem großen Finale am Sonntag und auf dem Weg zum Triple. Die Pokal-Experten aus Lyon hatten zuletzt mit Superstar Cristiano Ronaldo und mit Ex-Coach Pep Guardiola düpiert, damit soll jetzt Schluss sein.

Der deutsche Rekordmeister ist jedenfalls gewarnt: "Da muss man hellwach sein", sagte Neuer, Fehler könnten natürlich "schnell bestraft" werden und man könne "schnell draußen sein".

Die Rollen sind mehr als nur klar verteilt, spätestens mit der historischen 8:2-Gala im Viertelfinale gegen den ist der FC Bayern zum Topfavoriten beim Final-8 in Lissabon avanciert. Gegen Lyon könnte es den 20. Pflichtspielsieg in Serie geben, auch die Torquote von 4,33 pro Spiel in der Königsklasse zeugt von absoluter Dominanz. Doch der frühere französische Serienmeister (2002 bis 2008) blüht in der Außenseiterrolle auf.

"Lyon ist eine Mannschaft, die mit Herz verteidigt und die dann mit ihren schnellen Offensivspielern immer wieder Nadelstiche setzt", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge dem kicker: "Wir dürfen nicht glauben, dass wir ein leichtes Halbfinale haben werden."

Denn dann könnte es gar eine ähnliche Blamage wie das peinliche 0:3 im Zwischenrundenspiel gegen Lyon am 6. März 2001 geben. Der damalige Präsident Franz Beckenbauer hielt im Anschluss eine legendäre Wutrede, bezeichnete das Team als "Uwe-Seeler-Traditions-Mannschaft". Das soll dieses Mal auf keinen Fall passieren, zumindest ein Bankett wird in Corona-Zeiten nicht stattfinden.

Vielmehr ist die Mannschaft von Trainer Hansi Flick auf dem besten Weg zum zweiten Triple der Vereinsgeschichte nach 2013. Die volle Konzentration ist auf das große Ziel gerichtet, nach dem 8:2 habe es "keine Partystimmung" in der Kabine gegeben, sagte Rummenigge, "kurz danach waren alle wieder fokussiert auf die nächste Aufgabe".

Jerome Boateng zeigte sich entsprechend zuversichtlich. "Ich habe ehrlich gesagt schon vom ersten Tag an gemerkt, dass da was geht. Das war unser großes Ziel für die Saison. Wir haben in der Champions League auch von Anfang an besser gespielt als vielleicht in der . Wir waren extrem gierig die ganze Zeit, das hat man auch gemerkt", sagte der Innenverteidiger.

Gute Nachrichten gab es am Montag auch von Benjamin Pavard. Der angeschlagene französische Weltmeister konnte nach knapp drei Wochen wieder "Teile des Teamtrainings" absolvieren, von seinen Kollegen war der Rechtsverteidiger gar mit Applaus auf dem Platz empfangen worden.

Nach seiner Bandverletzung an der linken Fußwurzel kämpft der 24-Jährige um sein Comeback, derzeit wird Flick aber wenig Gründe haben, seine Startelf zu verändern. Gute Erinnerungen an Lyon haben auch Thomas Müller und David Alaba, die schon 2013 im Halbfinale gegen Olympique dabei waren. Damals gab es zwei Siege (1:0/3:0), am Mittwoch soll der nächste folgen.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon im LIVE-TICKER: Das Halbfinale auf einen Blick