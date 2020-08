FC Bayern: Rangnick schwärmt von Goretzka als "bestem Box-to-Box-Spieler der Welt"

Mit seinen Auftritten in den bisherigen Partien der Champions League hat Bayern Münchens Leon Goretzka Ralf Rangnick völlig überzeugt.

Ralf Rangnick hat die Leistung des beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon in einem Gastbeitrag im kicker gewürdigt und dabei besonders die Rolle von Leon Goretzka in einer Mannschaft mit "erfahrenen Spielern auf Top-Niveau" und "jungen Klasseleuten" hervorgehoben.

"So wie er zuletzt gespielt hat, ist er für mich aktuell der beste Box-to-Box-Spieler der Welt", schrieb Rangnick in dem in der Donnerstagsausgabe erschienenen Gastbeitrag. Der FC Bayern sei im Finale gegen PSG am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) "Favorit und derzeit das Maß aller Dinge".

Rangnick: Bayern auf taktisch bestem Niveau seit 30 Jahren

Schwächen "in der Endverteidigung in der eigenen Box" habe Rangnick zwar erkannt, aber das seien "eher Kleinigkeiten". Besonders hob der ehemalige Trainer und Sportdirektor von die spielerische Entwicklung der Bayern unter dem in der Hinrunde für den entlassenen Niko Kovac zum Cheftrainer beförderten Hansi Flick hervor: "In den vergangenen 30 Jahren haben sie taktisch noch nie auf einem so hohen Niveau gespielt wie momentan unter Hansi Flick."

Doch auch die Leistung von Finalgegner PSG würdigte Rangnick, immerhin seien die Franzosen und die Bayern die Mannschaften gewesen, "die in Lissabon bisher am meisten überzeugt haben". Dass Paris ausgerechnet seinen Ex-Klub RB Leipzig im Halbfinale aus dem Turnier warf, habe nur indirekt etwas mit der finanziellen Kaufkraft der Franzosen aufgrund der Investitionen der katarischen Investorengruppe QSI zu tun gehabt. "Ich bin niemand, der sagt, dass die Finanzen das alles Entscheidende sind", erklärte Rangnick: "Aber man muss sich trotzdem vor Augen halten, dass der gesamte Kader von Paris wahrscheinlich das Fünffache kostet wie der Kader von Leipzig."