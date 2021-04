FC Bayern München, News und Gerüchte: Matthäus kritisiert FCB-Defensive, Boateng erfuhr am Tag des PSG-Spiels von Aus im Sommer

FC Bayern München, News - Herbert Hainer über Hansi Flick als Bundestrainer und den Streit mit Hasan Salihamidzic

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat auf den Streit zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic gelassen reagiert. "Wir gehen damit ganz entspannt um, es ist nicht die erste und die letzte Aufregung, die es beim FC Bayern gegeben hat. Es wird auch eine Menge hineininterpretiert", sagte Hainer bei Sky90: "Es ist definitiv nicht so, wie es öffentlich dargestellt wird."

Trotz der Dissonanzen gehe er "fest davon aus", ergänzte Hainer, dass Flick seinen bis 2023 laufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister erfülle. Er könne sich zwar vorstellen, dass es Flick "nervt, wenn er immer nach seiner Zukunft gefragt wird". Aber: "Er hat eine tolle Mannschaft und eine tolle Infrastruktur. Das gibt man nicht so einfach weg."

In Flick und Salihamidzic träfen schlicht "zwei meinungsstarke Typen" aufeinander, so Hainer weiter. Wichtig sei, "dass beide dasselbe Ziel haben. In den letzten 18 Monaten haben die beiden eine Mannschaft aufgebaut, die sechs Titel geholt hat und attraktiven Fußball spielt. So schlecht kann das nicht sein." Beide müssten "kein Liebespaar sein. Sie müssen gut zusammenarbeiten - und das machen sie".

Angesprochen auf ein mögliches Engagement von Flick als Bundestrainer und Nachfolger von Jogi Löw, sagte Hainer: "Wir sind hier Opfer. Es wird über unseren Trainer jetzt diskutiert, weil beim DFB eine Stelle frei wird. Und wir sollen uns permanent dazu äußern."

Zudem betonte Hainer zum Interesse von Flick auf den Bundestrainer-Job: "Das hat er mir bislang nicht gesagt. Ich bin der festen Überzeugung, dass er es ihm nach wie vor bei uns Spaß macht, weil er mit der Mannschaft einiges schaffen kann."

FC Bayern München, News - Lothar Matthäus kritisiert FCB-Defensive: "Mangelt an Cleverness und Schnelligkeit"

Ex-Profi Lothar Matthäus hat vor dem anstehenden Champions-League-Rückspiel des FC Bayern gegen PSG (Dienstag, ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) die Defensive des deutschen Rekordmeisters in die Pflicht genommen.

"Paris hat die Schwächen der Bayern mit Qualität und Schnelligkeit gekontert", erklärte der 60-Jährige im Gespräch mit dem kicker. Im zweiten Duell käme es nun darauf an, die richtige Balance zu finden. "Die Mannschaft geht immer ein hohes Risiko, bei Ballverlusten steht sie aber nicht mehr so kompakt wie in der vorigen Saison, es mangelt an Cleverness und Schnelligkeit", führte er aus.

Dabei sieht Matthäus auch die Rolle von Joshua Kimmich problematisch: "Kimmich ist eher ein Aufbau- als ein Abräum- Sechser. Die Bayern wollen ihn so haben, er ist bei jedem Angriff dabei." Letztlich seien lediglich "die beiden Innenverteidiger von Offensivaufgaben entbunden."

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gehe nach Ansicht des deutschen Rekordnationalspielers "viel Risiko im Aufbauspiel, Fehlpässe werden dadurch zur Gefahr". Am Ende sei es Keeper Manuel Neuer, der das Team vor Schlimmerem bewahrt. "Ohne ihn hätte Bayern schon 70 Gegentore bekommen", fügte Matthäus an.

FC Bayern München, News: Jerome Boateng erfuhr offenbar kurz vor dem PSG-Spiel von anstehendem Aus beim FCB

Der scheidende Innenverteidiger Jerome Boateng erfuhr offenbar erst am Tag des Champions-League-Hinspiels gegen PSG, dass sein im Sommer auslaufender Vertrag beim FC Bayern München nicht verlängert wird. Das berichtet Sport1.

Demnach teilte Sportvorstand Hasan Salihamidzic dem 32-Jährigen am Morgen des Spieltages die Planungen des Rekordmeisters mit.

Boateng wird die Bayern im Sommer nach knapp zehn Jahren verlassen.

FC Bayern München, News: Liverpool-Star Georginio Wijnaldum wurde wohl dem FCB angeboten

Der niederländische Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool wurde wohl dem FC Bayern München angeboten. Das berichtet die Abendzeitung München.

Der Vertrag des 30-Jährigen läuft bei den Reds im Sommer aus, er kann nach Saisonende also ablösefrei wechseln. Die Bayern lehnten eine Verpflichtung jedoch angeblich ab, weil Gehaltsniveau und Alter nicht mit den eigenen Vorstellungen kompatibel seien.

Deshalb richtet sich der Fokus der FCB-Verantwortlichen angeblich weiter auf den 24-jährigen Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach, der die Fohlen via Ausstiegsklausel wohl für 40 Millionen Euro verlassen kann.

Wijnaldum hingegen wird seit Monaten mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Im März wurde berichtet, dass der Niederländer bereits eine Einigung mit den Katalanen haben soll.

