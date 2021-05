FC Bayern München, News und Gerüchte: Hansi Flick lässt Tür für Rückkehr offen und vergaß Hasan Salihamidzic

Der scheidende Bayern-Trainer Hansi Flick hat nach dem gewonnen Titel über seine Zukunft und die Vergangenheit gesprochen.

FC Bayern, News: Flick lässt Tür für FCB-Rückkehr offen

Hansi Flick hat die Tür für eine mögliche Rückkehr zum FC Bayern offen gelassen. Der scheidende FCB-Cheftrainer sagte nach dem 6:0 am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach über ein erneutes Engagement an der Säbener Straße: "Ich kann mir vieles vorstellen. Das ist nicht ausgeschlossen. Der FC Bayern ist mein Verein."

Flick, der eigentlich noch bis 2023 an die Roten gebunden war, verlässt den Verein am Ende dieser Saison auf eigenen Wunsch. Sein Nachfolger wird Julian Nagelsmann, der von Pokalfinalist RB Leipzig kommt.

Wohin es Flick zieht, ist noch offen. Als logischen Schritt sehen viele Fans und Experten den Schritt zum DFB, wo der 56-Jährige als Bundestrainer auf Joachim Löw folgen könnte. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge aber deutete bei Sky an, dass es für Flick auch andere verlockende Möglichkeiten gebe: "Hansi ist in Fußball-Europa ein sehr nachgefragter Trainer. Es wäre ein Drama, wenn er ins Ausland oder sonstwohin gehen und nicht beim DFB landen würde."

Flick selbst sagte zu seiner unmittelbaren Zukunft: "Ich habe Lust, weiter Trainer zu sein und mit einer Mannschaft zusammenzuarbeiten, die in der Lage ist, Titel zu gewinnen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist meine absolute Überlegung, dass ich einen Verein oder ein Land trainieren möchte, die in der Lage sind, auch Titel zu holen."

FC Bayern, News: Rummenigge steht nicht für DFB-Amt zur Verfügung

Karl-Heinz Rummenigge hat keine Ambitionen auf ein Spitzenamt beim krisengeplagten Deutschen Fußball-Bund (DFB) . "Ich suche nicht einen Job, der einer Harakiri-Aktion gleichkommt", sagte Rummenigge am Samstag bei Sky . Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte zuvor Bayern Münchens Vorstandschef für eine Führungsposition ins Spiel gebracht. "Lothar weiß, dass ich so einen Job nicht möchte, weil es mich nicht interessiert", sagte Rummenigge nun.

Gleichzeitig kritisierte Rummenigge die aktuelle DFB-Führung um Präsident Fritz Keller scharf. "Der DFB muss einfach zur Ruhe kommen. Es ist eine permanente Unruhe seit Jahr und Tag. Die Leute müssen sich langsam fragen, ob es noch dem Fußball gerecht wird, was da passiert", sagte er: "Dieses Theater gibt es nicht erst seit zwei Wochen, sondern seit der Aufarbeitung des Sommermärchens. In der Zeit haben drei Präsidenten die Rote Karte bekommen."

Rummenigge forderte zudem den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch auf, Kellers Entschuldigung für dessen verbale Entgleisung anzunehmen. "Ich habe Fritz Keller als seriösen, integren und auch liebevollen Menschen kennengelernt. Er hat sich entschuldigt. Ich fände es eine schöne Geste, die Entschuldigung nicht nur entgegen-, sondern auch anzunehmen."

FC Bayern, News - Flick über FCB-Abschied: "Habe Hasan vergessen"

Nach dem 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach - dem vorletzten Heimspiel für Hansi Flick - hat der Bayern-Trainer erneut über seinen Abschied vom FCB gesprochen, den er am 17. April nach dem Spiel gegen Wolfsburg bekanntmachte. "Das war natürlich ein schwieriger Moment", sagte er der Bild.

"Die Entscheidung, zu sagen, ich möchte meinen Vertrag beenden, das war der Situation geschuldet. Es hatte nichts damit zu tun, dass Jogi Löw gesagt hat, er hört auf. Meine Entscheidung ist schon früher gefallen", erklärte er weiter. Nachdem er donnerstags die Verantwortlichen informiert hatte, habe es einen "Flurfunk" gegeben, nach dem Wolfsburg-Spiel habe dann sogar David Alaba zu ihm gesagt: "Trainer, die Mannschaft fragt schon, wie es bei dir aussieht!"

Im Anschluss habe er sich mit seinem Trainerteam ausgetauscht und entschieden, die Mannschaft zu informieren, "weil sie es von mir erfahren sollte. Das war null als Affront gegen den Verein gedacht. Ich habe Danke gesagt und Hasan in dem Moment vergessen." Flick habe "nullkommanull" eine böse Absicht gehabt, stellte aber klar: "Was daraus gemacht wurde, ist lehrreich für meine Zukunft." Als Hauptgrund für die vorzeitige Vertragsauflösung gelten die internen Differenzen zwischen Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

FC Bayern, News: Hansi Flick und Max Eberl geraten aneinander

Während des 6:0-Sieges des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach sorgte eine Situation zwischen FCB-Trainer Hansi Flick und Gladbachs Sportdirektor Max Eberl für Aufregung .

Auslöser war die Rote Karte für Bayerns Tanguy Nianzou nach einem Foul an Breel Embolo in der 75. Minute. "Mein Gott", brüllte Flick und brachte damit sein Unverständnis für die Entscheidung von Schiedsrichter Tobias Stieler zum Ausdruck. FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic schimpfte ebenso.

Daraufhin platzte Eberl der Kragen. Der 47-Jährige sprang auf und schrie in Richtung Flick: "Ihr seid Deutscher Meister und führt 5:0. Ein bisschen Kulanz ist angesagt." Kurz darauf ergänzte Eberl: "Zeig mir keinen Vogel, Hansi! Ich mag das nicht."

Die Frage, ob er Eberl tatsächlich einen Vogel gezeigt habe, beantwortete Flick nach dem Spiel bei Sky mit einem klaren "Nein!" Insgesamt wollte er die emotionalen Ausbrüche nicht überbewerten: "Das gehört dazu. Es ging emotional zu, auf beiden Auswechselbänken."

FC Bayern, News: Münchner Polizei sucht via Twitter "nach der Konkurrenz"

Die Münchner Polizei hat mit Humor auf die erneute deutsche Meisterschaft des FC Bayern reagiert. Bei Twitter gab die Polizei am Samstagabend eine "Vermisstenfahndung nach der Konkurrenz" ab. Begründung: "Seit ca. neun Jahren wird aus der Bundesliga die Konkurrenz vermisst."

"Sachdienliche Hinweise bitte an den FC Bayern oder jede Polizeidienststelle", hieß es weiter. In ihrem nächsten Tweet fand die Polizei aber gleich wieder zurück zu ihren eigentlichen Aufgaben.

#Vermisstenfahndung



Seit ca. 9 Jahren wird aus der #Bundesliga die Konkurrenz vermisst. Sachdienliche Hinweise bitte an den @FCBayern oder jede Polizeidienststelle. pic.twitter.com/P53p2uPqdL — Polizei München (@PolizeiMuenchen) May 8, 2021

"Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft! Liebe Fans, denkt bitte daran, dass beim Feiern trotzdem die Verkehrs- und Coronaregeln einzuhalten sind", hieß es. Denn: "Hier verstehen wir keinen Spaß."

