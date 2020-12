Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Es ist das Topspiel des 10. Spieltags: Der FC Bayern München empfängt RB Leipig. Goal erklärt, wie das Spiel LIVE gezeigt / übertragen wird.

Topspiel in der : Am 10. Spieltag empfängt der . Anpfiff in der Allianz Arena in München ist am Samstag um 18.30 Uhr.

Erster gegen Zweiter, beste Offensive gegen beste Defensive: Das Duell ist in jeder Hinsicht ein Topspiel. Der FC Bayern München befindet sich mit 22 Punkten an der Spitze der Tabelle, Leipzig hat deren aber nur zwei weniger. Mit einem Sieg heute könnten die Ostdeutschen also die Tabellenspitze übernehmen.

Die Bayern sind hinten ungewohnt anfällig: Mit 13 Gegentoren hat man nur die siebtbeste Verteidigung der Liga, Gegner Leipzig hat mit sechs Gegentoren weniger als halb so viele kassiert. Kann RB das ausnutzen oder ist die offensive Power des FCB (31 Tore) zu stark? Allein Robert Lewandowski hat in dieser Saison mehr Bundesligatore erzielt als sechs Bundesligamannschaften!

Mehr Teams

Unter der Woche mussten beiden Mannschaften jeweils in der antreten, mit besserem Ende für die Leipziger: Mit 4:3 setzte sich RasenBallsport gegen Istanbul in einem irren Spiel in der Nachspielzeit durch, die B-Elf der Bayern ließ es beim 1:1 gegen ruhiger angehen.

Es wird ein Spitzenspiel, soviel steht fest. Wer zeigt / überträgt das Topspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig? Goal klärt in diesem Artikel alles rund um die Übertragung auf.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München gegen den RB Leipzig LIVE im TV oder LIVE-STREAM sehen: Die Bundesliga-Partie in der Übersicht

Duell FC Bayern München - RB Leipzig Datum Samstag, 5. Dezember | 18.30 Uhr Ort Allianz Arena | München Zuschauer Keine Schiedsrichter Noch nicht bekannt

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live im TV?

Es ist das Topspiel des Monats in der Bundesliga, möglicherweise sind das die beiden Teams, welche am Ende um die Meisterschaft spielen werden. Daher ist es wenig verwunderlich, dass viele Fans das Spiel der beiden Teams im TV verfolgen wollen.

Wir klären in diesem Artikel auf, wie und wo das Spiel übertragen wird. Allerdings starten wir direkt mit einer schlechten Nachricht, denn das Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern gegen Leipzig nicht kostenlos zu sehen: DAZN und Free-TV übertragen nicht die Bundesliga-Partie

Keiner der frei empfangbaren Fernsehsender überträgt in dieser Saison die Bundesliga am Samstag. Wer die Hoffnung hegt, dass das Spiel bei DAZN (kostenlos dank Probemonat) übertragen wird, den müssen wir leider auch enttäuschen: Bei DAZN werden zwar 40 Minuten nach Abpfiff bereits die Highlights hochgeladen, das Spiel als LIVE-STREAM in voller Länge ist hier aber nicht zu sehen.

Das mag für viele Fans zwar eine schlechte Nachricht sein, allerdings solltet ihr den Artikel aufmerksam weiterlesen - schließlich wird so ein Topspiel natürlich im TV übertragen. Der einzige Nachteil: Der zuständige Fernsehsender ist nicht frei empfangbar.

Es handelt sich nämlich um den Pay-TV-Sender Sky. Sky zeigt in dieser Saison jedes reguläre Bundesligaspiel, welches am Samstag stattfindet, daher auch das Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig.

Quelle: Getty Images

Wolff Fuss kommentiert: FC Bayern München gegen RB Leipzig läuft in UHD auf Sky (Ultra High Definition)

Da es das Spiel am Samstagabend ist, handelt es sich um das "tipico Topspiel der Woche". Sky fängt also bereits eine Stunde vor Anpfiff um 17.30 Uhr mit der Übertragung an und zeigt vor Anpfiff Vorberichte, Interviews und Analysen.

Sendung : FC Bayern München - RB Leipzig, tipico Topspiel der Woche, 10. Spieltag

: FC Bayern München - RB Leipzig, tipico Topspiel der Woche, 10. Spieltag Sender : Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport 1 HD, Sky Sport 1

: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport 1 HD, Sky Sport 1 Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentar: Wolff Fuss

Topspiel der Bundesliga: So teuer ist es, FCB gegen RBL zu sehen

Da Sky, wie bereits beschrieben, ein kostenpflichtiger Sender ist, muss man ein Paket bestellen und bezahlen, um die Bundesliga auf Sky zu verfolgen. Dabei bietet Sky viele unterschiedliche Kombinationen mit anderen Paketen an, wie beispielsweise das "Sport"-Paket (unter anderem Champions League) oder das "Entertainment"-Paket (exklusive Serien). Eine Übersicht dazu findet ihr im Laufe dieses Artikels oder auf der Websites von Sky, die Kosten variieren je nach Paket.

Es gibt auch eine Möglichkeit, mit der ihr kein langfristiges Abonnement abschließen müsst und trotzdem das Spiel verfolgen könnt: Das Sky Ticket. Was es damit auf sich hat erklären wir in den nächsten Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen RB Leipzig im LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga im Internet übertragen

Im Jahr 2020 sollte man davon ausgehen, dass Inhalte aus dem Fernsehen auch im Internet zur Verfügung gestellt werden, auch Sky hat diesen Wechsel mitgemacht. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München bietet gleich zwei Websiten/Apps an, mit denen man das Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig via LIVE-STREAM verfolgen kann.

Dabei handelt es sich um Sky Go und Sky Ticket. Bei beiden benötigt man eine kostenlose App, solange man den Stream nicht im Browser verfolgt. Alles weitere zu Sky Go und Sky Ticket erklären wir in der folgenden Tabelle.

Sky Go Für Fans, die bereits Sky-Kunden sind

Keine Zusatzkosten

Kostenlose App herunterladen Play Store App Store

Mit LogIn-Daten anmelden

LIVE-STREAM auswählen

SkyGo-Plus verfügbar: ​ 3 parallele Streams Fünf Geräte registrierbar +5,00€/Monat

Sky Ticket Für Fans, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben

Kurzzeitiger Zugang zu ausgewählten Inhalten

Unverbindlich, also jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Kostenlose App herunterladen Play Store App Store

Registrieren und anmelden

LIVE-STREAM auswählen

Einen vollständigen Vergleich zwischen dem Sky Ticket und Sky Go findet ihr hier. Generell sind via LIVE-STREAM alle Inhalte empfangbar, die auch im TV ausgestrahlt werden. So kann auch die Vorberichterstattung oder die anschließende Analyse am Handy etc. verfolgt werden.

Quelle imago images / Agencia EFE

Mit diesem Paket seht ihr FC Bayern München gegen RB Leipzig LIVE: Das sind die Pakete von Sky Sport

Mit dem Bundesliga Paket erhaltet ihr Zugang auf alle LIVE-STREAMS rund um die Bundesliga und . Auch mit dabei: Die Konferenz am Samstagmittag, wenn vier oder fünf Spiele zur gleichen Zeit (15.30 Uhr) stattfinden.

Alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz live

Alle regulären Samstagspiele der Bundesliga einzeln und in der Konferenz live

Alle regulären Sonntagsspiele der Bundesliga bis Juni 2021 live

Mit dem Sport Paket habt ihr keinen Zugriff auf die Bundesliga, allerdings seht ihr hier Champions League, und Premier League. Auch mit im Angebot sind weitere Sportarten wie Formel 1, Tennis und Handball. Natürlich sind auch beide Angebote (Sport-Paket und Fußball-Bundesliga-Paket) zusammen buchbar, um die volle Bandbreite an Sport auf Sky ausnutzen zu können.

Alle Spiele des DFB-Pokals live sowie alle Spiele der Premier League exklusiv

Alle Spiele der UEFA Champions League 2020/21 in der Konferenz sowie die meisten deutschen Einzelspiele live und exklusiv

Formel 1, Handball, Tennis und Golf live und vieles exklusiv

🗣 Julian #Nagelsmann:



„Wir sind über die 3 Punkte sehr glücklich, auch wenn es am Ende ein etwas skurriler Sieg war. Ich fand unseren Auftritt in der 1. Hälfte bärenstark, wir haben gut verteidigt und hatten in den ersten Minuten zwei tausendprozentige Chancen."#IBFKRBL #UCL pic.twitter.com/bpPtsQBz1r — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) December 2, 2020

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen RB Leipzig: So wird die Bundesliga im LIVE-STREAM und TV übertragen