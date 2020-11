FC Bayern München: Entwarnung bei Quartett - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Gleich vier Spieler waren nach dem Stuttgart-Duell angeschlagen, es gibt aber offenbar Entwarnung. Alle News und Gerüchte zum FCB am heutigen Montag.

Mit einem wenig ansehnlichen 3:1-Erfolg beim hat der seine Tabellenführung in der ausgebaut. In der Defensive historisch schlecht, in der Offensive historisch gut: Es war ein Sieg, der sinnbildlich für die aktuelle Situation des deutschen Rekordmeisters steht.

Gleich vier Spieler waren nach der Partie gegen den Aufsteiger angeschlagen: Lucas Hernandez, Jerome Boateng, Corentin Tolisso und Javi Martinez. Doch es gibt vor dem Champions-League-Duell gegen offenbar Entwarnung bei jenem Quartett.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Montag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

Bayern München: Entwarnung bei Hernandez, Tolisso, Martinez und Boateng

Der Sieg beim VfB Stuttgart war dem FC Bayern München teuer zu stehen gekommen, musste man am Samstagabend vermuten: Lucas Hernandez (Rücken/Brust/Nacken), Jerome Boateng (Rücken) und Corentin Tolisso (Muskelverletzung) mussten vorzeitig ausgewechselt werden, in der Schlussphase zeigte auch noch Javi Martinez Probleme an den Adduktoren an.

Dabei steht schon am Dienstag das Champions-League-Auswärtsspiel bei Atletico Madrid an, am Samstag kommt es in der Liga zudem zum Duell mit . Glück im Unglück: Keiner der Protagonisten hat sich offenbar schwerer verletzt und muss länger pausieren. Das vermeldet die Bild.

Quelle: Getty Images

FC Bayern, News: Matthäus warnt vor kurzer Winterpause

"Ich weiß, dass die Mannschaft gerade am Limit ist", hatte Flick schon am Samstag gesagt. Auch Leon Goretzka geht auf dem Zahnfleisch: "Ich bin definitiv sehr müde". Allerdings weiß auch der 25-Jährige: "Ich habe unseren Trainer sagen hören, dass Müdigkeit für uns keine Ausrede ist. Deswegen werde ich das auch nicht als Ausrede gelten lassen".

Dennoch steht den Bayern in den kommenden Wochen ein hartes Programm bevor, bis zur Winterpause warten in der Liga mit Leipzig, , dem und nur Gegner aus dem oberen Tabellendrittel. Und auch die Pause über Weihnachten ist extrem kurz: gerade mal 15 Tage.

"Man hat nur ein paar freie Tage über Weihnachten", warnte Ex-Kapitän Lothar Matthäus deshalb auch im kicker : "Da wird der Kopf nicht frei. Wenn du nur an Fußball denken musst, wirst du müde." Immerhin: Das Pokalspiel gegen wurde vom 23. Dezember auf den 13. Januar verschoben.

Bosz dankt mutigem FC Bayern: "Jetzt wissen wir, das geht zusammen"

Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz ist dem FC Bayern für den Titelgewinn in der dankbar. Damit hätte der deutsche Rekordmeister gezeigt, "dass es möglich ist, so mutig aufzutreten, so hoch Druck zu machen, wie auch wir es tun, und damit so einen Wettbewerb zu gewinnen", sagte der 57-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung .

Quelle: Getty Images

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick