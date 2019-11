FC Bayern München, News und Gerüchte: Haaland wohl ein Thema in München, Coutinho in der Badewanne getauft?

Zlatan Ibrahimovic war dem FC Bayern einst zu teuer. Philippe Coutinho sorgt mit einem Badewannen-Foto für Aufsehen. Alle FCB-News und Gerüchte.

Der trifft am Samstag auf . Das Spiel kommt live im TV und im LIVE-STREAM - und wir verraten, wie.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Rund um das Thema Uli Hoeneß geht es beim FC Bayern auch bei den personellen Planungen weiter. Nun soll der Rekordmeister an einem Sturmtalent dran sein.

Außerdem: Zlatan Ibrahimovic und sein gescheiterter Wechsel nach München, warum Philipp Lahm einst in Bielefeld durch das Probetraining fiel und: Philippe Coutinho sorgt mit einem Badewannen-Foto für Aufsehen.

Der FC Bayern München am Samstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

FC Bayern München offenbar ebenfalls an Salzburg-Juwel Haaland dran

Der FC Bayern München ist angeblich an Erling Braut Haaland von RB Salzburg interessiert. Dies berichtet der Guardian.

Demnach soll der deutsche Rekordmeister einer von vielen Top-Klubs sein, die sich um die Dienste des Youngsters bemühen.

Dem englischen Portal zufolge sollen und im Werben um Haaland die Nase vorne haben.

Der 19-Jährige konnte in der bisherigen Champions-League-Saison bereits sechs Treffer erzielen.

Zu teuer: Als Zlatan Ibrahimovic 2001 beinahe beim FC Bayern landete

Im Jahr 2001 war ein gewisser Zlatan Ibrahimovic eines der begehrtesten Sturmtalente in Europa. Die Topklubs standen Schlange beim schwedischen Vorzeigeverein Malmö FF, dem damaligen Team des späteren Superstars - und auch der FC Bayern München klopfte an.

Der Schwede Björn Andersson, von 1995 bis 2009 Jugendtrainer und Nachwuchskoordinator bei den Bayern, bestätigte das schon 2017 dem schwedischen Online-Portal fotbollskanalen. Malmös Ablöseforderung in Höhe von rund acht Millionen Euro sei dem deutschen Rekordmeister aber zu hoch gewesen.

FC Bayern München: Philippe Coutinho mit kuriosem Badewannen-Foto

Mittelfeldspieler Philippe Coutinho hat mit einem Foto, das ihn mit T-Shirt in einer Badewanne zeigt, auf Instagram für Verwirrung gesorgt.

Der Brasilianer wird dabei von YouTube-Prediger Tiago Brunet auf dessen Kanal abgelichtet. Offenbar wohnte der Neuzugang des FC Bayern einer Art Taufe bei.

"Heißt unsere neuen Brüder und Freunde willkommen", stand unter dem Bild. Die Vertrauten des Nationalspielers sprachen von einer "speziellen Situation", wollten sich aber nicht im Detail äußern.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? So wird die übertragen

Eintracht Frankfurt gegen Bayern München: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga-Spiel am Samstag live im TV und LIVE-STREAM? Goal verrät es Euch.

Wie Weltmeister Philipp Lahm einst bei Arminia Bielefeld durchs Probetraining fiel

Sommer 2002, Vorbereitung bei der gerade in die Bundesliga aufgestiegenen Arminia aus Bielefeld. Philipp Lahm, damals noch ein 18-jähriger No-Name, spielt auf Empfehlung von Bayerns damaligem Coach der zweiten Mannschaft, Hermann Gerland, zur Probe vor - und wird schließlich nicht genommen.

"Ich weiß wirklich nicht, was die damals gesucht haben. Wir hatten Spieler in Bielefeld, die konnten Kopfballduelle gewinnen. Wir hatten Spieler, die konnten grätschen. Aber dann gingen die Probleme los", sagte der frühere Offensivspieler Ansgar Brinkmann, seinerzeit in Bielefeld unter Vertrag, im Jahr 2017 bei n-tv. Hier geht's zur ganzen Geschichte.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß nervt Krisengerede: "Die Langeweile in der Bundesliga kommt noch früh genug"

Uli Hoeneß fordert in seinen letzten Tagen als Präsident des deutschen Rekordmeisters Bayern München Ruhe ein. "Wir wollen hier kein Scherbengericht machen. Wir fangen jetzt schon an, uns nach Siegen auseinanderzunehmen", sagte Hoeneß der Abendzeitung (Samstag-Ausgabe). Dies müsse aufhören.

Nach dem mühsamen Sieg im beim (2:1) am Dienstag hatte Kapitän Manuel Neuer fehlenden Charakter beklagt. Trainer Niko Kovac hatte die Mannschaft kritisiert. Hoeneß sieht allerdings keine Krise und ist anscheinend fest von einem Alleingang der Bayern überzeugt. "Wir jammern hier auf hohem Niveau. Wir sind in der ungeschlagen, in der Meisterschaft dabei. Eines sage ich ihnen: Die Langeweile in der Bundesliga kommt noch früh genug", sagte der 67-Jährige.

Hoeneß lenkte die Aufmerksamkeit stattdessen zum wiederholten Male auf ein anderes Feld. "Das Hauptproblem bei allen großen Mannschaften sind diese unsäglichen Länderspielpausen", betonte er. "Deswegen wird es immer wieder holpern, keine Frage. Aber wenn es mal läuft, dann wird es schwierig für die anderen."

Die Neuwahl des Bayern-Präsidiums findet am 15. November statt, Hoeneß tritt nicht mehr an. Er wird aber als Mitglied im Aufsichtsrat involviert bleiben.

VIDEO - Bayern-Trainer Niko Kovac erklärt erneute Kritik an der Mannschaft

FC Bayern München: Hoeneß ist überzeugt von Hainer und Kahn

Uli Hoeneß sieht Bayern München beim designierten Präsidenten Herbert Hainer und dem künftig als Vorstandsvorsitzenden vorgesehenen Oliver Kahn bestens aufgehoben. "Wenn ich von Hainer und Kahn nicht völlig überzeugt wäre, hätte ich noch einmal kandidiert", sagte Hoeneß im vereinseigenen Magazin "51". Die Neuwahl des Präsidiums findet am 15. November statt. Kahn soll ab dem kommenden Januar beim deutschen Fußball-Rekordmeister mitarbeiten und nach dem 31. Dezember 2021 Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge werden.

Hoeneß selbst wird nach dem 15. November als Mitglied im Aufsichtsrat weiter involviert bleiben, er sei aber "nicht so ehrgeizig", dass er "dem Verein jetzt weiter meinen Stempel aufzudrücken" wolle, versicherte er. "Meine Stärke war immer, dass ich nie von mir dachte, alles besser zu wissen. Sondern dass ich an jeder Hand Leute hatte, die ich um Rat fragen konnte, die mich korrigiert haben, die mir was sagen durften. Und so eine Ratgeberfigur möchte ich jetzt für die anderen werden. Eines ist dabei klar: Ich werde kein Claqueur sein."

Den FC Bayern sieht Hoeneß für die Zukunft gut aufgestellt. "Der Fußball macht gerade vieles, was ihn kaputtmachen müsste. Aber das Interesse ist weltweit ungebrochen, das beruhigt mich", sagt er. Von Sponsoren höre er zudem immer, "dass es zum FC Bayern keine Alternative gibt. Die Entwicklung der DFB-Auswahl stimmt mich bedenklicher. Da hat man das Gefühl, das Interesse ebbt ab, und da sollten sich einige fragen, ob sie das richtige Konzept haben, ob man da nicht manchmal den Fußball am Menschen vorbei inszeniert".