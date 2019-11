FC Bayern München, News und Gerüchte: Kovac droht das Aus, Neuer nach 1:5-Blamage bedient

Niko Kovac droht nach der 1:5-Blamage bei der SGE das Aus und Manuel Neuer kritisiert die eigene Mannschaft scharf. Alle FCB-News und Gerüchte.

Nach der 1:5-Niederlage bei ist die Lage beim FC Bayern angespannt. Hier findet Ihr den Spielbericht und die Einzelkritik zu den Bayern-Stars sowie alle News zu der Pleite.

Nach dem Debakel steht vor allem Trainer Niko Kovac in der Kritik und könnte womöglich seinen Job verlieren. Der 48-Jährige ist sich seiner Situation bewusst und erklärte nach dem Spiel, er wisse, "wie das Geschäft läuft".

Torwart Manuel Neuer hielt sich derweil nach der Partie nicht zurück und zählte die eigene Mannschaft an. Ihm zufolge habe sich die hohe Niederlage bereits länger angedeutet.

Niko Kovac droht das Aus beim FC Bayern: Der Alleingelassene

Nach der 1:5-Blamage bei Eintracht Frankfurt wird die Luft für Niko Kovac beim FC Bayern immer dünner. Wenig spricht für einen Verbleib des Trainers.

Bayern-Torhüter Manuel Neuer nach Klatsche bedient: "Das hat sich angebahnt"

Torwart Manuel Neuer hat die Mannschaft des FC Bayern nach der 1:5-Schlappe bei Eintracht Frankfurt kritisiert - und vor allem auf die Defensivprobleme hingewiesen.

"Bei den Gegentoren haben wir auch Pech gehabt, zweimal waren es abgefälschte Bälle", sagte der Kapitän im Gespräch mit dem ZDF und schob nach: "Wir sind halt nicht immer so konsequent in der Verteidigung, dass wir das klären können. Das ist ein Problem, das wir schon in den letzten Spielen gesehen haben. Es ist kein riesiges Wunder, was hier passiert ist. Das hat sich angebahnt."

Bayern-Trainer Niko Kovac über Zukunft: "Ich weiß, wie das Geschäft läuft"

Nach der höchsten -Niederlage seit mehr als zehn Jahren hat Trainer Niko Kovac vom deutschen Rekordmeister Bayern München wenig Zuversicht auf eine dauerhafte Weiterbeschäftigung gezeigt. "Ich weiß, wie das Geschäft läuft. Ich bin nicht naiv oder blauäugig", sagte der ohnehin schon angezählte Kovac nach dem desolaten 1:5 (1:2) der Bayern am Samstag bei Eintracht Frankfurt.

Kovac sprach von einer "deftigen Niederlage", er werde natürlich "sauer und enttäuscht in den Bus nach München steigen". Angesprochen auf seine Einschätzung der Niederlage, die maßgeblich auch von der Roten Karte für Jerome Boateng (9.) mitbestimmt wurde, sagte Kovac: "Es ist doch eh egal, was ich sage. Das ist eh zu viel."

Etwas Mut wollte der Kroate aber aus der vergangenen Saison ziehen, in der er ebenfalls in die Kritik geraten war - sich mit dem Gewinn des Doubles aber eine vorläufige Weiterbeschäftigung verdiente.

"Ich habe damals nicht aufgegeben und gebe auch jetzt nicht auf", äußerte Kovac: "Mir hat mal jemand gesagt: Wenn es zu einer solchen Situation kommt, darf man nicht unruhig werden. Man muss an den Dingen, an die man glaubt, festhalten."

Einmal die Sechs, zwei Fünfer: Die Bayern-Stars nach Debakel in Frankfurt in der Einzelkritik

Der FC Bayern geht bei Eintracht Frankfurt mit 1:5 baden. Einen ganz bitteren Tag erwischt Jerome Boateng, auch Gnabry und Müller enttäuschen.

1:5 und Rot für Boateng! Bayern kassiert heftige Klatsche bei Eintracht Frankfurt

Eine folgenschwere Notbremse von Jerome Boateng hat die Herbstkrise von Bayern München und Trainer Niko Kovac dramatisch verschärft. Nach 80-minütiger Unterzahl ging der chancenlose deutsche Rekordmeister am 10. Spieltag bei Eintracht Frankfurt mit 1:5 (1:2) unter - für Kovac wird die Luft nach der höchsten Bayern-Niederlage in der Liga seit über zehn Jahren immer dünner.

FC Bayern München offenbar ebenfalls an Salzburg-Juwel Haaland dran

Der FC Bayern München ist angeblich an Erling Braut Haaland von RB Salzburg interessiert. Dies berichtet der Guardian.

Demnach soll der deutsche Rekordmeister einer von vielen Top-Klubs sein, die sich um die Dienste des Youngsters bemühen.

Dem englischen Portal zufolge sollen und im Werben um Haaland die Nase vorne haben.

Der 19-Jährige konnte in der bisherigen Champions-League-Saison bereits sechs Treffer erzielen.

Zu teuer: Als Zlatan Ibrahimovic 2001 beinahe beim FC Bayern landete

Im Jahr 2001 war ein gewisser Zlatan Ibrahimovic eines der begehrtesten Sturmtalente in Europa. Die Topklubs standen Schlange beim schwedischen Vorzeigeverein Malmö FF, dem damaligen Team des späteren Superstars - und auch der FC Bayern München klopfte an.

Der Schwede Björn Andersson, von 1995 bis 2009 Jugendtrainer und Nachwuchskoordinator bei den Bayern, bestätigte das schon 2017 dem schwedischen Online-Portal fotbollskanalen. Malmös Ablöseforderung in Höhe von rund acht Millionen Euro sei dem deutschen Rekordmeister aber zu hoch gewesen.