Bericht: FC Bayern verhandelt mit Trainer Arsene Wenger

Die Bild berichtet, dass der FC Bayern mit Arsene Wenger verhandelt. Laut Berichten aus England ist die Arsenal-Legende allerdings kein Kandidat.

Rekordmeister Bayern München verhandelt angeblich mit Arsene Wenger über eine Besetzung des freien Trainerpostens. Der 70 Jahre alte Franzose arbeitet zur Zeit in beim TV-Sender beIN Sports als Experte für die , soll nach Informationen von Bild aber bereits ein konkretes Gespräch mit den Münchnern geführt haben.

Wenger, der von 1996 bis 2018 den trainiert hatte, bestätigte am Dienstag, dass er bereit sei, auf die Trainerbank zurückzukehren: "Trainieren ist mein Leben. Natürlich habe ich Interesse."

Kovac-Nachfolge: Thomas Tuchel und Erik ten Hag sagten dem FC Bayern angeblich vorerst ab

Wenger soll dem Bericht zufolge bereit sein, als Übergangstrainer bis zum kommenden Sommer einzuspringen. Dann wollen die Bayern offenbar einen jüngeren Trainer wie Thomas Tuchel (Paris St. Germain) oder Erik ten Hag ( Amsterdam) holen. Beide sagten bislang nur, dass sie in dieser Saison nicht zur Verfügung stünden. Nach dem -Gipfel zwischen den Bayern und am Samstag (18.30 Uhr im LVE-TICKER) ist angeblich ein persönliches Treffen mit Wenger geplant.

Anders als die Bild vermeldet das englische Fußballportal The Athletic, dass Wenger kein Kandidat bei den Münchnern sein soll. Dabei beruft sich das Portal auf Informationen von einem Mitarbeiter der Bayern.

Bei der Suche nach einem neuen Trainer hatten die Münchner zuvor eine weitere Absage erhalten. "Ralf Rangnick steht nicht zur Verfügung", sagte Rangnicks Manager Marc Kosicke der Bild: "Wir glauben nicht, dass das, was Ralf Rangnick mitbringt, derzeit bei Bayern gesucht wird. Und darum macht es keinen Sinn, konkrete Gespräche zu führen." Rangnick ist seit seinem Abschied bei RB Leipzig im Sommer als "Head of Sport and Development Soccer" im Red-Bull-Kosmos tätig. Angeblich ist auch an seinen Diensten interessiert.