FC Bayern München, News und Gerüchte: Absage von Real-Profi, BVB-Kritik von Hoeneß war Alleingang

Der FC Bayern hat offenbar bei Real Madrid wegen eines Flügelspielers angefragt und Hoeneß' Aussagen waren ein Alleingang. Die FCB-News am Dienstag.

Der bereitet sich momentan auf das Achtelfinal-Rückspiel in der gegen den vor. Am Samstag (21 Uhr im LIVE-TICKER) ist der FCB gegen die Engländer gefordert und will den Sprung ins Viertelfinale perfekt machen.

Im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen weiter am Kader für die neue Saison. Während man Kai Havertz sicher nicht holen wird, scheiterte man wohl mit einer Anfrage bei .

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern wusste von Hoeneß-Attacke auf den BVB offenbar nichts

Die Verantwortlichen beim FC Bayern um Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Herbert Hainer wussten offenbar nichts von der Verbalattacke von Ex-Präsident Uli Hoeneß auf Borussia Dortmund und dessen Transferpolitik. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Demnach seien die Bayern-Bosse von Hoeneß-Alleingang "komplett überrascht" worden.

In einem Interview mit der FAZ prangerte Hoeneß an, dass die Dortmunder hochtalentierte Spieler früher oder später als Verkaufsobjekt ansehen würden. "Das halt ich für unklug. Wie soll ein Spieler die DANN eines Vereins hundertprozentig aufsaugen, wenn er das Gefühl hat, ein Verkaufsobjekt zu sein? Bei uns gibt es das überhaupt nicht. Wir holen Spieler für Bayern München", so Hoeneß.

Bericht: FC Bayern bekommt Absage von Real Madrids Takefusa Kubo

Der FC Bayern München hat offenbar die Möglichkeiten eines Transfers von Real Madrids Offensivtalent Takefusa Kubo ausgelotet. Das berichtet AS.

Kubo verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei RCD Mallorca, stieg mit dem Klub jedoch aus ab. Da die Königlichen noch nicht davon ausgehen, dass er in der neuen Spielzeit auf ausreichend Spielzeit kommen würde, soll der 19-jährige Japaner erneut verliehen werden.

Neben mehreren spanischen Erstligisten sind demnach auch die Bayern an Real und den Spieler herangetreten, doch trotz einer "bemerkenswerten Leihgebühr" ist der deutsche Rekordmeister wohl bereits aus dem Rennen. Kubo sieht seine Zukunft in und auch der spanische Meister unterstützt diese Haltung. Der gilt derzeit als Favorit.

Bei Mallorca kam der Linksfuß, der meistens auf dem rechten Flügel zum Einsatz kam, in 35 Ligaspielen auf vier Tore und fünf Vorlagen.

FC Bayern - David Alabas Optionen: Die charmanteste Lösung wurde noch nicht diskutiert

Was passiert mit David Alaba vom FC Bayern München? Der Österreicher hat zahlreiche Optionen, denn es gibt einige Interessenten für ihn.

Lyon lehnt erstes Bayern-Angebot für Bard ab

Der FC Bayern ist mit einer Offerte für Melvin Bard von gescheitert. Das berichtet die französische Sportzeitung L'Equipe. Demnach hätten die Münchner knapp eine Million Euro für den 19-jährigen Linksverteidiger geboten.

Bard, der bis 2022 an Lyon gebunden ist, liege ein neuer Vertrag bis 2024 zur Unterschrift vor, doch der Franzose zögere noch. OL plane, den Youngster langsam an die erste Mannschaft heranzuführen. In der vergangenen Saison stand er nur knapp eine Halbzeit lang in der auf dem Platz.



-Talent Hickey stellt sich in München vor

Der FC Bayern München ist offenbar am 18-jährigen Linksverteidiger Aaron Hickey vom schottischen Erstligisten Heart of Midlothian interessiert. Das berichtet die BBC.

Hickeys Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Er wäre dem Bericht zufolge für etwa 1,7 Millionen Euro zu haben. Abgesehen vom FC Bayern sollen aber auch Aston Villa und der interessiert sein.

In dieser Woche soll sich Hickey dem Bericht zufolge in München vorstellen und sich einen ersten Eindruck vom Verein verschaffen.



Ex-Bayern-Boss Hoeneß glaubt nicht an Havertz-Transfer

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß glaubt nicht an einen Transfer von Nationalspieler Kai Havertz von zum deutschen Rekordmeister. "Ich bin sicher, dass es nach Leroy Sane in diesem Jahr bei uns keinen Großtransfer mehr geben wird", sagte der frühere Welt- und Europameister im Interview mit der FAZ.

Das habe nichts mit der Qualität von Havertz zu tun, erklärte Hoeneß, "wir halten ihn alle für einen sehr, sehr guten Spieler. Aber in der Corona-Zeit nach einem Transfer von knapp 50 Millionen noch einen von 70, 80 Millionen oder mehr ohne gesicherte Gegenfinanzierung durch Spielerverkäufe zu machen, kann ich mir nicht vorstellen."



